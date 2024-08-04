2 часа
Водная прогулка
Лучший выборМоре впечатлений в Баренцевом море: экскурсия из Териберки
Насладитесь уникальными видами Баренцева моря и арктической природы. Шанс увидеть китов и посетить знаменитые места ждут вас
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 500₽ за человека
9 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
11 авг в 08:30
14 авг в 08:30
от 5 000₽ за человека
скидка
20%
2 часа
Водная прогулка
Лучший выборМорская прогулка по Баренцеву морю на судне вместимостью до 10 человек
Готовьтесь к увлекательному путешествию по волнам Баренцева моря. Вас ждут потрясающие виды и встреча с морскими обитателями
Начало: На причале в Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
62505 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 августа 2024Нам очень понравилась организация экскурсии! Маршрут, остановки в пути и сама поездка были комфортабельными и организованными! Сама экскурсия по Териберке
- ИИрина4 августа 2024Очень понравилось! Природа вокруг завораживает, китов увидели! Все отлично! Отдельное спасибо, капитану "Скитальца" Сергею, за максимальное желание показать китов), разворачивались несколько раз чтобы лучше рассмотреть!
- ИИрина30 июля 2024Остались в восторге от этой морской прогулки 🫶🏻 Антонина постоянно была на связи, отвечала абсолютно на все вопросы. Мы хотели
- ААртем30 июля 2024Представьте, что вы впервые оказались за Полярным кругом. Практически ничего не знаете о местности, и у вас совсем не много
- ДДмитрий,27 июля 2024Прогулка очень понравилась, сбылась давняя мечта выйти в Северный Ледовитый океан) Посчастливилось увидеть полосатика и тюленя Однозначно рекомендую
- ZZHONG22 июля 2024Алекс очень профессионален и педантичен, ведет машину плавно, а маршрут составлен таким образом, чтобы сделать мою поездку более комфортной.
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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