Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Териберке, цены от 4 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Море впечатлений в Баренцевом море
На катере
19 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Море впечатлений в Баренцевом море: экскурсия из Териберки
Насладитесь уникальными видами Баренцева моря и арктической природы. Шанс увидеть китов и посетить знаменитые места ждут вас
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 500 за человека
Холодное сердце Териберки
На машине
11 отзывов
9 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
11 авг в 08:30
14 авг в 08:30
от 5 000 за человека
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
скидка
20%
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Морская прогулка по Баренцеву морю на судне вместимостью до 10 человек
Готовьтесь к увлекательному путешествию по волнам Баренцева моря. Вас ждут потрясающие виды и встреча с морскими обитателями
Начало: На причале в Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
62505 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 августа 2024
    Холодное сердце Териберки
    Нам очень понравилась организация экскурсии! Маршрут, остановки в пути и сама поездка были комфортабельными и организованными! Сама экскурсия по Териберке
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    оставила много ярких впечатлений и эмоций! Наш Север прекрасен! Впервые в жизни попробовала северную морошку, увидела Баренцево море и песчаный берег Териберки! ❤️❤️❤️Мы приятно впечатлены и будем рады снова вернуться на наш русский Север снова! 🫶🫶🫶

  • И
    Ирина
    4 августа 2024
    Море впечатлений в Баренцевом море
    Очень понравилось! Природа вокруг завораживает, китов увидели! Все отлично! Отдельное спасибо, капитану "Скитальца" Сергею, за максимальное желание показать китов), разворачивались несколько раз чтобы лучше рассмотреть!
  • И
    Ирина
    30 июля 2024
    Море впечатлений в Баренцевом море
    Остались в восторге от этой морской прогулки 🫶🏻 Антонина постоянно была на связи, отвечала абсолютно на все вопросы. Мы хотели
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    взять на борт своих трёх собачек (это разрешено), но после уточнения всех моментов решили разделиться на 2 группы по 2 человека и оставить собак на берегу, ни разу не пожалев об этом решении, т. к. в полной мере не смогли бы насладиться прогулкой. Обязательно берите с собой документы! К нам прямо на прогулке подплыл катер береговой охраны и проверили документы! Во время прогулки нет экскурсии, это именно прогулка (я в отзывах читала, что кто-то не понял этот момент). Но на самом деле это и нормально))) увидели дельфинов, китов не увидели)) Обязательно одевайтесь теплее, мы были в конце июля в шапках и теплых куртках, везли с собой резиновые сапоги и дождевики, всё пригодилось! Получили огромное удовольствие, большое спасибо!

    Остались в восторге от этой морской прогулки 🫶🏻 Антонина постоянно была на связи, отвечала абсолютно наОстались в восторге от этой морской прогулки 🫶🏻 Антонина постоянно была на связи, отвечала абсолютно наОстались в восторге от этой морской прогулки 🫶🏻 Антонина постоянно была на связи, отвечала абсолютно наОстались в восторге от этой морской прогулки 🫶🏻 Антонина постоянно была на связи, отвечала абсолютно на
  • А
    Артем
    30 июля 2024
    Холодное сердце Териберки
    Представьте, что вы впервые оказались за Полярным кругом. Практически ничего не знаете о местности, и у вас совсем не много
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    времени, чтобы познакомиться с этим удивительным краем. В этом случае выход один – ехать на экскурсию в Териберку с Алексеем! Поездка была комфортной во всех смыслах. Нас забрали около отеля, автомобиль и вождение были комфортны настолько, что даже 25 километров грунтовой дороги не вызвали неудобств. Рассказ Алексея о Мурманске и Териберке был не просто набором сухих исторических фактов, это была живая история удивительной местности, её особенностях, её жизни, природе. И, что самое главное, рассказ словно бы обрамлял собой всё увиденное нами, дополнял, добавлял деталей и штрихов к потрясающим картинам природы. Что особо приятно, Алексей и сам наш маршрут корректировал с учётом погодных условий и особенностей группы: здесь немного отклонимся от маршрута, чтобы увидеть интересную локацию. А вместо того, чтобы в тридцатиградусную жару мучиться и лезть на гору, проведём несколько дополнительных минут у озера, где можно охладиться. Важно, что под занавес экскурсии у нас было свободное время в Териберке: Алексей показал основные направления, и мы уже самостоятельно наслаждались местом и природой на свой вкус. Вернулись с экскурсии с двумя эмоциями: огромная влюблённость в северную природу и бесконечная благодарность чуткому гиду. Спасибо за наше великолепное знакомство с Заполярьем!

  • Д
    Дмитрий,
    27 июля 2024
    Море впечатлений в Баренцевом море
    Прогулка очень понравилась, сбылась давняя мечта выйти в Северный Ледовитый океан) Посчастливилось увидеть полосатика и тюленя Однозначно рекомендую
  • Z
    ZHONG
    22 июля 2024
    Холодное сердце Териберки
    Алекс очень профессионален и педантичен, ведет машину плавно, а маршрут составлен таким образом, чтобы сделать мою поездку более комфортной.

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Море впечатлений в Баренцевом море
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  3. Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Териберке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
  5. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Териберке в августе 2024
Сейчас в Териберке в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 5 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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