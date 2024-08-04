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времени, чтобы познакомиться с этим удивительным краем. В этом случае выход один – ехать на экскурсию в Териберку с Алексеем! Поездка была комфортной во всех смыслах. Нас забрали около отеля, автомобиль и вождение были комфортны настолько, что даже 25 километров грунтовой дороги не вызвали неудобств. Рассказ Алексея о Мурманске и Териберке был не просто набором сухих исторических фактов, это была живая история удивительной местности, её особенностях, её жизни, природе. И, что самое главное, рассказ словно бы обрамлял собой всё увиденное нами, дополнял, добавлял деталей и штрихов к потрясающим картинам природы. Что особо приятно, Алексей и сам наш маршрут корректировал с учётом погодных условий и особенностей группы: здесь немного отклонимся от маршрута, чтобы увидеть интересную локацию. А вместо того, чтобы в тридцатиградусную жару мучиться и лезть на гору, проведём несколько дополнительных минут у озера, где можно охладиться. Важно, что под занавес экскурсии у нас было свободное время в Териберке: Алексей показал основные направления, и мы уже самостоятельно наслаждались местом и природой на свой вкус. Вернулись с экскурсии с двумя эмоциями: огромная влюблённость в северную природу и бесконечная благодарность чуткому гиду. Спасибо за наше великолепное знакомство с Заполярьем!