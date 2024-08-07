Однодневные – экскурсии в Териберке

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Териберке, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Териберка - край земли, начало океана
На машине
8 отзывов
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Териберка - край земли, начало океана
Териберка - место, где Северный Ледовитый океан встречается с культурой саамов и уникальными природными явлениями. Откройте для себя этот удивительный край
Начало: В Мурманске, на площади Пять углов
Расписание: ежедневно в 09:00
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
6 000 за человека
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
На машине
66 отзывов
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
4 500 за человека
«Холодно тут у нас, но красиво»: посёлок Териберка
На машине
2 отзыва
8 часов
Водная прогулка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
Поселок Териберка подарит незабываемое путешествие по суровым, но невероятно красивым местам Крайнего Севера
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
25 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 августа 2024
    Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
    Экскурсия оставила только положительные эмоции! Организация на высшем уровне, начиная с урегулирования вопросов при бронировании. Нашим гидом был Виталий. Прекрасный рассказчик и
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    приятный в общении человек. А какие фотографии он нам сделал! Какие показал локации! Просто восторг! Группа была небольшая, транспорт комфортный. С удовольствием рекомендую воспользоваться услугами этой организации. У нас в планах посещение Мурманска зимой и уже знаем к кому будем обращаться за организации экскурсий 😉

  • о
    ольга
    14 июля 2024
    Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
    Спасибо большое гиду Александру, человек любящий свое дело и понимающий что нужно туристу! Программа очень грамотная, комфортная и невероятно интересная!
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    Александр все время рассказывал что-то, очень много нового об Арктике и Мурманске узнали после этой экскурсии! Будем возвращаться снова уже на новые программы!

    Спасибо большое гиду Александру, человек любящий свое дело и понимающий что нужно туристу! Программа очень грамотнаяСпасибо большое гиду Александру, человек любящий свое дело и понимающий что нужно туристу! Программа очень грамотнаяСпасибо большое гиду Александру, человек любящий свое дело и понимающий что нужно туристу! Программа очень грамотнаяСпасибо большое гиду Александру, человек любящий свое дело и понимающий что нужно туристу! Программа очень грамотнаяСпасибо большое гиду Александру, человек любящий свое дело и понимающий что нужно туристу! Программа очень грамотнаяСпасибо большое гиду Александру, человек любящий свое дело и понимающий что нужно туристу! Программа очень грамотнаяСпасибо большое гиду Александру, человек любящий свое дело и понимающий что нужно туристу! Программа очень грамотнаяСпасибо большое гиду Александру, человек любящий свое дело и понимающий что нужно туристу! Программа очень грамотнаяСпасибо большое гиду Александру, человек любящий свое дело и понимающий что нужно туристу! Программа очень грамотная
  • Н
    Наталья
    12 июля 2024
    Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
    Хорошая экскурсия. Комфортный автомобиль. Потрясающей красоты природа. Антон - отличный рассказчик. Отвечает на все вопросы, владеет материалом на 100%. Учитывает
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    интересы каждого участника. В отличном месте вкусно пообедали. Угощает вкуснейших чаем. Свободного времени достаточно. Все все успели. Но нужно быть готовым к ходьбе примерно 10 тыс шагов, часть из которых проходит на небольшой подъём. По каменистой местности. Погода может быть разной и меняется в течении дня. Ветер. Дождь. Солнце. Лучше брать с собой ветровку, кепку,толстовку. Чтобы одеваться - раздеваться по мере необходимости. Обувь должна быть удобной, непромокаемой и не скользкой, например кроссовки. Есть комары. Лучше иметь капюшон и спрей от комаров. Хотя Антон предлагал нам спрей. Но, несмотря на нюансы природного характера, оно того безусловно, стоит!!!

  • О
    Ольга
    25 июня 2024
    Териберка - край земли, начало океана
    Прекрасный гид Алексей провел для нас экскурсию по Териберке. Организация дня, взаимодействие с туристами, коммуникация- все на самом высоком уровне. Нам, конечно, повезло с погодой, на Севере это очень важно.
  • Е
    Елена
    13 сентября 2023
    Териберка - край земли, начало океана
    Экскурсия очень понравилась. Отлично все организовано, продумано! Много информации интересной! 5+!!!!
    Экскурсия очень понравилась. Отлично все организовано, продумано! Много информации интересной! 5+!!!!Экскурсия очень понравилась. Отлично все организовано, продумано! Много информации интересной! 5+!!!!
  • Н
    Наталья
    27 июля 2022
    «Холодно тут у нас, но красиво»: посёлок Териберка
    Фантастика!
  • Л
    Любовь
    3 октября 2021
    «Холодно тут у нас, но красиво»: посёлок Териберка
    Здравствуйте, для меня экскурсия была очень значима, т. к. я хотела провести день рождения по-особенному и в особенном месте, все
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    удалось! Я очень довольна, Гид органично вписывался в мои планы) не был ни скучным, ни назойливым, ни заумным, все как раз в точку: компетентный, тактичный. Спасибо! Хотелось бы ещё приехать и посетить другие места. Виды тут, конечно, потрясающие!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Териберке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
  5. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Териберке в августе 2024
Сейчас в Териберке в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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