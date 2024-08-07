9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Териберка - край земли, начало океана
Териберка - место, где Северный Ледовитый океан встречается с культурой саамов и уникальными природными явлениями. Откройте для себя этот удивительный край
Начало: В Мурманске, на площади Пять углов
Расписание: ежедневно в 09:00
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
6 000₽ за человека
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
4 500₽ за человека
8 часов
Водная прогулка
«Холодно тут у нас, но красиво»: поселок Териберка
Поселок Териберка подарит незабываемое путешествие по суровым, но невероятно красивым местам Крайнего Севера
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 августа 2024Экскурсия оставила только положительные эмоции! Организация на высшем уровне, начиная с урегулирования вопросов при бронировании. Нашим гидом был Виталий. Прекрасный рассказчик и
- оольга14 июля 2024Спасибо большое гиду Александру, человек любящий свое дело и понимающий что нужно туристу! Программа очень грамотная, комфортная и невероятно интересная!
- ННаталья12 июля 2024Хорошая экскурсия. Комфортный автомобиль. Потрясающей красоты природа. Антон - отличный рассказчик. Отвечает на все вопросы, владеет материалом на 100%. Учитывает
- ООльга25 июня 2024Прекрасный гид Алексей провел для нас экскурсию по Териберке. Организация дня, взаимодействие с туристами, коммуникация- все на самом высоком уровне. Нам, конечно, повезло с погодой, на Севере это очень важно.
- ЕЕлена13 сентября 2023Экскурсия очень понравилась. Отлично все организовано, продумано! Много информации интересной! 5+!!!!
- ННаталья27 июля 2022Фантастика!
- ЛЛюбовь3 октября 2021Здравствуйте, для меня экскурсия была очень значима, т. к. я хотела провести день рождения по-особенному и в особенном месте, все
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Однодневные»
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