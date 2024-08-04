9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Териберка - в копилку лучших дней
На групповой экскурсии перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
Начало: Отель Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
5 500₽ за человека
скидка
20%
10 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фототур в Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с пушистым помощником и нескучными историями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
2800022 400₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Индивидуальная экскурсия по Териберке: откройте для себя суровую красоту северной природы и уникальные исторические места
9 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 20 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна4 августа 2024Спасибо гиду Александру за отличную поездку и рассказ про Териберку и другие интересные места Мурманской области! Александр отличный рассказчик, знает
- ССветлана31 июля 2024Нам очень повезло с гидом Александром. Сьездили отлично. Рекомендуем от всего сердца. Очень много впечатлений. Красота необыкновенная. Узнали много нового, в следующий раз в Мурманске знаем куда поехать еще. Обязательно с Александром. Удачи вам ребята и огромное спасибо!
- ДДенис27 июля 2024Отличный вариант для тех, кто хочет увидеть Териберку за один день. Забирают и отвозят в удобные вам точки, комфортный автомобиль, опытный
- ООльга28 июня 2024Было все очень здорово и комфортно, подойдет для всех уровней. Всем советую
- ММарина4 июня 2024Второй день в Териберке, с нами был Владимир - ГИД и по совместительству профессиональный фотограф. Мы попросили его показать нам
- ННаталья2 апреля 2024Ездили семьей с детьми 14 и 6 лет. Всем очень понравилось. Еще на этапе бронирования все подробно объяснили, все нюансы,
- ВВалерия14 марта 2024Огромное спасибо организаторам, они сделали абсолютно все от себя зависящее и даже больше! Учли все пожелания и воплотили их в
- ААнастасия5 марта 2024Всем доброго дня. Я так понимаю, что здесь все зависит от гида, который вам будет предоставлен Ездили с друзьями в Териберку,
- ВВиктор8 января 2024Прекрасная экскурсия. Потрясающие по красоте места. Хорошо что с погодой повезло. Хорошая организация поездки и работа гида. Вкусный обед в одном из ресторанов Териберки.
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Териберке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Териберке в августе 2024
Сейчас в Териберке в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 22 400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 343 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Териберке на 2024 год по теме «Все», 343 ⭐ отзыва, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь