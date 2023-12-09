Полюбоваться водными и прибрежными пейзажами и отведать свежайших морских ежей и мидий на корабле
Приглашаем в захватывающее гастроприключение, где вы насладитесь богатством морских вкусов и уникальной красотой Баренцева моря. На корабле с опытным капитаном вы выйдете в Баренцево море. Дайвер достанет для вас ежей, гребешки и ламинарию, и вы полакомитесь этим на корабле. А после отправитесь наслаждаться морскими видами и искать китов и дельфинов.
Ближайшие даты:
9
дек
дек
16
дек
дек
23
дек
дек
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Дайвер выловит морских ежей, морские огурцы, гребешки, мидии мoдиoлус и ламинарию. Вы узнаете, как живут эти удивительные существа и почему они выбрали своим домом суровый Северный Ледовитый океан. Мы подготовим вкусный улов на корабле — и вам останется только наслаждаться свежайшими морепродуктами!
Хотите забрать немного морских изысков с собой? Мы будем рады! Захотелось самостоятельно порыбачить? Наш капитан заботливо даст удочку и научит вас ловить треску.
А ещё вы отправитесь на поиски китов, дельфинов и других обитателей Баренцева моря. Полюбуетесь Териберским фьордом, каменным пляжем «Яйца Дракона», водопадом Малого Батарейского озера и скалами. Увидите Териберский полуостров, Орловскую и другие губы и мыс Олений.
Организационные детали
- В стоимость включено: морская прогулка, услуги дайвера, морепродукты, пользование спиннингами
- Морская прогулка проходит на комфортабельном корабле с тёплой каютой и туалетом
- Мы рады путешественникам любого возраста, но дегустировать морепродукты дети до 18 лет могут только с согласия родителей
- Мы не предоставляем трансфер, но готовы дать контакты местного такси
- Мы оставляем за собой право перенести экскурсию в случае шторма. Предоплата возвращается в случае отмены выхода в море по погодным причинам и закрытия дороги в Териберку в случае метели.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у причала в Териберке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваша команда гидов в Териберке
Наша команда несколько лет помогает людям качественно путешествовать по Крайнему Северу. Мы организовали более 200 туров в море и на суше. Наши капитаны с опытом более 30 лет тонко чувствуют настроение моря, а гиды 10-тилетним опытом знают всё о Кольском полуострове. У нас большой выбор кораблей на любой вкус! Благодаря нам влюбились в север около 500 человек из самых разных городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Саратова, Краснодара, Сочи и других.
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