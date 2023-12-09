Гастропрогулка по Баренцеву морю (мини-группа)

Групповая экскурсия в Териберке

Полюбоваться водными и прибрежными пейзажами и отведать свежайших морских ежей и мидий на корабле

Приглашаем в захватывающее гастроприключение, где вы насладитесь богатством морских вкусов и уникальной красотой Баренцева моря. На корабле с опытным капитаном вы выйдете в Баренцево море. Дайвер достанет для вас ежей, гребешки и ламинарию, и вы полакомитесь этим на корабле. А после отправитесь наслаждаться морскими видами и искать китов и дельфинов.
Гастропрогулка по Баренцеву морю (мини-группа)
Гастропрогулка по Баренцеву морю (мини-группа)
Гастропрогулка по Баренцеву морю (мини-группа)
Гастропрогулка по Баренцеву морю (мини-группа)
Гастропрогулка по Баренцеву морю (мини-группа)
Гастропрогулка по Баренцеву морю (мини-группа)
Ближайшие даты:
9
дек
16
дек
23
дек

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Дайвер выловит морских ежей, морские огурцы, гребешки, мидии мoдиoлус и ламинарию. Вы узнаете, как живут эти удивительные существа и почему они выбрали своим домом суровый Северный Ледовитый океан. Мы подготовим вкусный улов на корабле — и вам останется только наслаждаться свежайшими морепродуктами!

Хотите забрать немного морских изысков с собой? Мы будем рады! Захотелось самостоятельно порыбачить? Наш капитан заботливо даст удочку и научит вас ловить треску.

А ещё вы отправитесь на поиски китов, дельфинов и других обитателей Баренцева моря. Полюбуетесь Териберским фьордом, каменным пляжем «Яйца Дракона», водопадом Малого Батарейского озера и скалами. Увидите Териберский полуостров, Орловскую и другие губы и мыс Олений.

Организационные детали

  • В стоимость включено: морская прогулка, услуги дайвера, морепродукты, пользование спиннингами
  • Морская прогулка проходит на комфортабельном корабле с тёплой каютой и туалетом
  • Мы рады путешественникам любого возраста, но дегустировать морепродукты дети до 18 лет могут только с согласия родителей
  • Мы не предоставляем трансфер, но готовы дать контакты местного такси
  • Мы оставляем за собой право перенести экскурсию в случае шторма. Предоплата возвращается в случае отмены выхода в море по погодным причинам и закрытия дороги в Териберку в случае метели.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у причала в Териберке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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