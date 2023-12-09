Приглашаем в захватывающее гастроприключение, где вы насладитесь богатством морских вкусов и уникальной красотой Баренцева моря. На корабле с опытным капитаном вы выйдете в Баренцево море. Дайвер достанет для вас ежей, гребешки и ламинарию, и вы полакомитесь этим на корабле. А после отправитесь наслаждаться морскими видами и искать китов и дельфинов.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Дайвер выловит морских ежей, морские огурцы, гребешки, мидии мoдиoлус и ламинарию. Вы узнаете, как живут эти удивительные существа и почему они выбрали своим домом суровый Северный Ледовитый океан. Мы подготовим вкусный улов на корабле — и вам останется только наслаждаться свежайшими морепродуктами!

Хотите забрать немного морских изысков с собой? Мы будем рады! Захотелось самостоятельно порыбачить? Наш капитан заботливо даст удочку и научит вас ловить треску.

А ещё вы отправитесь на поиски китов, дельфинов и других обитателей Баренцева моря. Полюбуетесь Териберским фьордом, каменным пляжем «Яйца Дракона», водопадом Малого Батарейского озера и скалами. Увидите Териберский полуостров, Орловскую и другие губы и мыс Олений.

Организационные детали