Что вас ждетПредставьте, что Северный Ледовитый океан вовсе не так суров, как можно подумать! Лазурная прозрачная вода, в которой плещутся киты, дельфины и морские котики — вот что мы с вами увидим на удачной фотоохоте.

Наше морское приключение начинается в селе Териберка, откуда мы отправимся на увлекательную прогулку на судне по Баренцеву морю. Не лишайте себя уникальной возможности встретить китов, касаток, дельфинов, морских котиков и необыкновенные птичьи базары, а также увидеть Териберку с необычного ракурса — с моря.

Важно знатьВозьмите с собой дождевик и теплую одежду.