Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Что вас ожидает

Ворота Арктики

Через бескрайние просторы тундры вы отправитесь в рыбацкий поселок, несколько лет назад обретший вторую жизнь. Ранее закрытая территория, теперь это самое доступное место для подъезда к могучему северному океану на машине. По пути вы узнаете о прошлой жизни Териберки и ее традиционном быте. А также о выходе из пограничной зоны и судьбоносных съемках фильма «Левиафан», прославивших поселок.

Контрасты Териберки

Воспринимается это место по-особому, отдельными эпизодами. Вы увидите старые и полуразрушенные дома из советского прошлого, поклонные кресты и саамские сейды. Рассмотрите кладбище кораблей и побываете на побережье с «драконьими яйцами». А также прогуляетесь 👣 по песчаному пляжу и проедете к знаменитому водопаду Батарейского озера (зимой — на снегоходе).

Организационные детали