Еще несколько необычных экскурсий в Териберке

Ворота Арктики Через бескрайние просторы тундры вы отправитесь в рыбацкий поселок, несколько лет назад обретший вторую жизнь. Ранее закрытая территория, теперь это самое доступное место для подъезда к могучему северному океану на машине. По пути вы узнаете о прошлой жизни Териберки и ее традиционном быте. А также о выходе из пограничной зоны и судьбоносных съемках фильма «Левиафан», прославивших поселок.
Контрасты Териберки Воспринимается это место по-особому, отдельными эпизодами. Вы увидите старые и полуразрушенные дома из советского прошлого, поклонные кресты и саамские сейды. Рассмотрите кладбище кораблей и побываете на побережье с «драконьими яйцами». А также прогуляетесь 👣 по песчаному пляжу и проедете к знаменитому водопаду Батарейского озера (зимой — на снегоходе).
Организационные детали
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачивается обед в ресторане с традиционной северной кухней (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 в Первомайском районе Мурманска
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я организую сплавы на катамаранах, походы на морских каяках, автотуры на внедорожниках по Кольскому полуострову, походы в Хибины и Ловозерские тундры, по Терскому берегу и полуостровам Средний и Рыбачий. Инструктор-проводник водного туризма, альпинист, водитель со стажем 20 лет. Более 10 лет исследую свой родной полуостров. Работаю в команде увлеченных гидов и отличных проводников, готовых влюбить в красоты Севера. Приезжайте — мы будем рады вас видеть в гостях!