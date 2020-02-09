3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Териберка — путешествие на край земли!

Сгонять на выходные к Северному Ледовитому океану

Владимир
Задать вопрос
Владимир – экскурсионное агентство
Этот тур – простой, доступный и романтичный способ побывать на Крайнем Севере.

Вас ждут бескрайние просторы тундры, красота суровой арктической природы, берег Северного ледовитого океана и легендарная Териберка, где проходили съемки нашумевшего фильма «Левиафан».
12500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!

Что вас ожидает

Дорога через тундру
Всего 120 километров отделяют Мурманск от Териберки. Но зачастую сам путь становится одним из ярчайших впечатлений. Дорога проходит вдоль потрясающих видов: вокруг бесконечная белоснежная тундра и настоящая дикая природа — грозные сопки и скалы, перевалы и ущелья. Добраться до места назначения не всегда легко. Зимой дорогу часто переметает так, что её не способны преодолеть даже самые навороченные внедорожники. Чтобы выбраться из снежного плена иногда приходится немало потрудиться. Однако вам не стоит беспокоиться, мы — опытные водители, не раз проезжавшие этим путем.

Берег Ледовитого океана
Берег моря завораживает, впечатляет и не оставляет равнодушным никого! Волны, бьющиеся о скалы, вдоль береговой линии — огромные валуны идеально круглой формы и снова скалы, скалы, скалы. И осознание того, что это и есть Край земли… Дальше — только океан и Северный полюс.

Териберка и левиафановские места
С одной стороны, Териберка напоминает традиционные рыболовные деревни: деревянные домики, лодки и причалы. Часть поселка застроена домами советского периода. Везде здесь царят упадок и романтика разрушения: здания изрядно потрепаны жизнью и ветром с моря, а заброшенный порт превратился в настоящее кладбище кораблей. Однако именно эти места Андрей Звягинцев выбрал для съемок прославленного «Левиафана». Мы посетим все главные «левиафановские» места, которые вы обязательно узнаете по сценам из фильма. Вы побываете на месте, где стоял дом главного героя, у озера, где жарили шашлыки и стреляли по бутылкам, а также окажетесь в магазине, где главный герой разговаривал с местным священником.

Организационные детали

  • Стоимость на новогодние праздники – 15 600 рублей.
  • Программа рассчитана на полный день. Мы встретим вас в аэропорту (оплачивается дополнительно) или на вокзале Мурманска, а после поездки в Териберку привезем обратно.
  • В зимнее время за дополнительную плату мы можем организовать захватывающую поездку на санях за снегоходом от поселка вдоль берега к водопаду.
  • Авиаперелет Москва-Мурманск займет всего 2,5 часа и обойдется вам, в среднем, в 5000 рублей.
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!
Териберка — путешествие на край земли!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Владимир
Владимир
По образованию — краевед/музеевед. Работаю в команде таких же единомышленников, влюблённых в край. Многие годы мы водим на север друзей со всей страны, показывая им всю красоту Кольской земли, рассказывая им историю города-героя Мурманска. Будем рады поделиться ощущением прекрасного с новыми друзьями.
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 февраля 2020
Добрый день ! К слову ,на териберку я собиралась ещё до того , как это стало мейнстримом, года 3-4 назад ))) и вот вчера осуществилась моя мечта !!!! Сказать что я в восторге это ничего не сказать !))) наш гид Виктор приехал вовремя , и мы рванули в путь !!!! По дороге я узнала много интересного от Виктора , про историю МурманскА, про саамов, про териберку! Хоть дорога и занимает 2,5 часа, но они пролетели за разговором с Виктором незаметно)))) мы ехали по Тундре и я поразилась количеству снега! На самой териберке мне безумно понравилось !! Все прошло просто отлично !!!
Спасибо огромное Виктору!!!!! А ещё он отличный водитель , что важно , так как дороги слишком заметены снегом были!!! Обязательно вернусь сюда летом!!!!
9 июля 2019
Это были одни из самых ярких и запоминающихся выходных, за что отдельное спасибо волшебнику Владимиру. Экскурсия пролетела незаметно и было очень жаль расставаться. За время поездки успели посмотреть основные северные локации, совершить трекинг в горы, покататься на качелях на краю земли, увидеть водопад, потрогать северный ледовитый океан, а также съесть вкуснейшую семгу и треску на обед! Владимир невероятный рассказчик, который любит свою работу и мурманскую область. Очень редко встречаешь в людей с такими глубокими знаниями из абсолютно разных областей: от истории до археологии, от политики до искусства. Побольше бы таких профессионалов в туриндустрии! Слушали Владимира с преогромным удовольствием, было невероятно интересно и познавательно. Еще вернемся в другие туры и очень рекомендуем!
21 апреля 2019
Познавательно, информативно, безопасно и уважительно к экскурсанту. Спасибо интеллигентному и внимательному гиду Артёму, который был весь день на маршруте Мурманск - Териберка.

Обзорные экскурсии в Териберке

Из Мурманска в Териберку: день наедине с СеверомИз Мурманска в Териберку: день наедине с СеверомИз Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
10500 за экскурсию
10 часов
2 отзыва
Вдохновиться лаконичной природой тундры и пройти по берегу Северного Ледовитого океана
За духом настоящего Севера мы отправимся в место, обособленное от всего мира: село Териберка на берегу Северного Ледовитого океана. Вы прогуляетесь по скалистым сопкам и ущельям тундры, по локациям «Левиафана» и местам стоянок поморов и саамов. Услышите рассказы старожилов и узнаете о прошлом и возможном будущем самобытной Териберки.
Териберка — северный уделТериберка — северный уделТериберка — северный удел
От 11700 за экскурсию
9 часов
1 отзыв
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Круглый год я счастлив открывать людям наш Крайний Север, вместе вновь восхищаться берегом и скалами Териберки. Зима здесь поразит вас ледяным безмолвием и силой стихии. Лето — это ягоды, грибы, карликовые березки, водопад и мох. Вы осознаете величие тундры, понаблюдаете за жизнью северного поселка, откроете местные легенды и ощутите единение с природой!

Выбирайте и другие экскурсии в Териберке

ВсеОбзорныеНа автомобилеИндивидуальные