3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дорога через тундру

Всего 120 километров отделяют Мурманск от Териберки. Но зачастую сам путь становится одним из ярчайших впечатлений. Дорога проходит вдоль потрясающих видов: вокруг бесконечная белоснежная тундра и настоящая дикая природа — грозные сопки и скалы, перевалы и ущелья. Добраться до места назначения не всегда легко. Зимой дорогу часто переметает так, что её не способны преодолеть даже самые навороченные внедорожники. Чтобы выбраться из снежного плена иногда приходится немало потрудиться. Однако вам не стоит беспокоиться, мы — опытные водители, не раз проезжавшие этим путем.

Берег Ледовитого океана

Берег моря завораживает, впечатляет и не оставляет равнодушным никого! Волны, бьющиеся о скалы, вдоль береговой линии — огромные валуны идеально круглой формы и снова скалы, скалы, скалы. И осознание того, что это и есть Край земли… Дальше — только океан и Северный полюс.

Териберка и левиафановские места

С одной стороны, Териберка напоминает традиционные рыболовные деревни: деревянные домики, лодки и причалы. Часть поселка застроена домами советского периода. Везде здесь царят упадок и романтика разрушения: здания изрядно потрепаны жизнью и ветром с моря, а заброшенный порт превратился в настоящее кладбище кораблей. Однако именно эти места Андрей Звягинцев выбрал для съемок прославленного «Левиафана». Мы посетим все главные «левиафановские» места, которые вы обязательно узнаете по сценам из фильма. Вы побываете на месте, где стоял дом главного героя, у озера, где жарили шашлыки и стреляли по бутылкам, а также окажетесь в магазине, где главный герой разговаривал с местным священником.