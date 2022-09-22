В погоне за северным сиянием: Териберка

Побывать на краю света, увидеть места съёмок «Левиафана» и взойти на атомный ледокол

Держим курс на Северный Ледовитый океан! Отправляемся в край снега и льдов, где вместо городского шума — шелест волн, а вместо каменных джунглей — атмосферные рыбацкие домики и ушедшие на покой суда.

Вы увидите скелет кита, совершите поход к водопаду, впадающему в Баренцево море, и насладитесь красотой Арктики в рассветных лучах.

Вас ждут яркие краски осенней тундры, скалистые морские берега, завораживающие виды со смотровых площадок и отдых вдали от цивилизации.
В погоне за северным сиянием: Териберка
В погоне за северным сиянием: Териберка
В погоне за северным сиянием: Териберка
В погоне за северным сиянием: Териберка
В погоне за северным сиянием: Териберка
В погоне за северным сиянием: Териберка
В погоне за северным сиянием: Териберка
В погоне за северным сиянием: Териберка
В погоне за северным сиянием: Териберка
В погоне за северным сиянием: Териберка
В погоне за северным сиянием: Териберка
Ближайшие даты:
21
окт
28
окт
19
ноя
3
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: тёплая одежда и обувь, рюкзак объёмом 20-25 литров, фонарик, рукавицы.

Возможно участие детей от 12 лет.

Группа более 15 человек сопровождается 2 гидами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 20:00
Завершение: Аэропорт Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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