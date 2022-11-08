Великолепие Териберки

Навстречу незабываемым впечатлениям, к самому холодному и могучему Северному Ледовитому океану

5
5 отзывов
Навстречу незабываемым впечатлениям, к самому холодному и могучему Северному Ледовитому океану, через бескрайние тундровые просторы мы приглашаем вас отправиться в полузаброшенное село Териберка, расположенное на побережье Кольского полуострова.

Независимо от времени года Природа этого места поражает своим великолепием,летом-очаровывает разнообразием своего колорита, зимой покоряет ослепительно-снежными пейзажами, именно здесь ощущается вся сила и мощь севера.
Великолепие Териберки
Великолепие Териберки
Великолепие Териберки
Великолепие Териберки
Великолепие Териберки
Великолепие Териберки
Великолепие Териберки
Великолепие Териберки
Великолепие Териберки
Великолепие Териберки
Великолепие Териберки
Великолепие Териберки
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Что вас ожидает 🤩

  • Озеро Канентъявр
  • Дом из бочки
  • Кольский ветропарк
  • Перевал с пирамидками
  • Сейд
  • Териберское водохранилище
  • Чучело гаишника
  • Река Териберка
  • Бухта Барецева моря
  • Кладбище кораблей
  • Поселок Лодейное
  • Тихвинская церковь
  • Часовня Грузинской Иконы Божьей Матери
  • Первая метеостанция Кольского полуострова
  • Баренцево моря
  • Пляж "Яйца Драконов"
  • Териберский маяк
  • Питьевое озеро
  • Батарейский водопад
  • Путный крест
  • Арт-объект "Хвосты китов"
  • Чум Грема Кука
  • Скелет Кашалота
  • Стела Хвост кита
  • Песчаный пляж
  • Самые северные качели
  • Арт-объект лодочки
  • Трон Посейдона
  • Скелет "Левиафана"
  • Судно,выброшенное на берег
  • Батискафы
  • Этно-парк с оленями и хаски
  • Заброшенная школа
  • Самая северная пивоварня
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Навстречу незабываемым впечатлениям, к самому холодному и могучему Северному Ледовитому океану, через бескрайние тундровые просторы мы приглашаем вас отправиться в полузаброшенное село Териберка, расположенное на побережье Кольского полуострова. Независимо от времени года Природа этого места поражает своим великолепием,летом-очаровывает разнообразием своего колорита, зимой покоряет ослепительно-снежными пейзажами, именно здесь ощущается вся сила и мощь севера.
В 9 утра,от места вашего проживания мы отправляемся в Териберку. Дорога,на которой мы сделаем несколько остановок в живописных местах,где можно сделать отличные фото,занимает 2-2,5 часа,в зависимости от сезона.
Сначала мы отправимся в поселок Лодейное,или,как его теперь называют - Новая Териберка,в котором мы посетим Батарейский водопад,пляж Яйца драконов,увидим первую метеостанцию Кольского полуострова и настоящий скелет кита. Далее нас ожидает перекус-горячий час с бутербродами.
По прибытию в Териберку мы посетим кладбище кораблей,песчаный пляж с его достопримечательностями,такими как арт-обьект "Лодочки",самые северные качели,судно,выброшенное на берег,знаменитый гипсовый скелет левиафана,заброшенную школу,что прославилась благодаря фильму Звягинцева и этно-парк с оленями и хаски.
В город мы вернемся в 18-19 часов,но перед отправкой,по вашему желанию,мы сможем посетить Териберскую пивоварню с местным пивом.

ежедневно в 9.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида на маршруте
  • Горячий чай с бутербродами
Что не входит
  • Посещение этно парка 200р
  • Снегоходы 1000р
  • Ресторан по желанию, средний чек 1500
Где начинаем и завершаем?
Начало: трансфер из любой точки Мурманска
Завершение: трансфер в любую точку Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • В зимнее время поездка к водопаду и на пляж Яйца драконов осуществляется на снегоходе 1000р с человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Г
8 ноя 2022
Замечательная экскурсия! Потрясающая природа. Насыщенная программа,мы от души нагулялись,надышались свежего воздуха,нафотографировались,наелись бутербродов,которыми нас угостил наш гид Сергей. Понравилось все,в особенности прогулка к пляжу "яйца драконов" и водопаду. Спасибо Сергею,он отлично владеет информацией и отвечает на все вопросы,никого не оставил без внимания,сразу видно,что человек любит свою работу,побольше бы таких гидов. Летом приеду снова
Г
2 окт 2022
Териберка бесподобна! Нас забрали от дома, привезли в комфортном автомобиле в самые красивые места. Андрей рассказал много интересного, дал советы по выбору ресторана. Горячий чай был очень к месту. Спасибо за всё 😘
Е
12 авг 2022
Экскурсия очень понравилась! Повезло с погодой и гидом Максимом! Впечатления от Териберки неописуемые! Есть огромное желание вернуться сюда ещё и прочувствовать всё в более размеренном темпе, пожить там.
В
30 июля 2022
Очень внимательный экскурсовод, обращался, со мной как с хрустальной вазой, умный, начитанный, знающий о своём городе многое и показывал все места по пути следования экскурсии, о которых грамотно рассказывал.
Е
27 июня 2022
Ребята - это просто песня! Нам попался гид Александр, нам хочется сказать одно, человек находится на своём месте и занимается любимым делом. Всю дорогу Александр рассказывал про историю края и это было очень интересно, не было неловкого молчания, постоянно подмечал всякие мелочи, на которые нам стоит обратить внимание, интересовался нашим удобством и самочувствием. В середине экскурсии нас напоили чаем и угостили бутербродами (после такой большой пешей прогулки, нам показалось, что это лучшая еда в мире 😂). Александр, влюбил нас в север, теперь мы хотим приехать ещё и зимой на северное сияние. И за впечатлениями теперь только к вам!
Хотим пожелать вашей команде успехов и процветания!

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