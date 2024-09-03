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Всем понравилось! Экскурсия построена в виде квеста с интересными загадками, которые мы находили по всему маршруту! (различные свитки, ключи, сундучки и тп). Попросила заранее адаптировать квест под детей 17 и 15)) Надежды было мало, думала, что больше будет рассчитан на 11-летнюю дочку, а старшие мальчики просто каторжно будут присутствовать)) Но оказалось, что мальчишки втянулись) Задания были как раз для них (головоломки на свитках достаточно сложные, искать спрятанные подсказки было тоже интересно). Сама экскурсия не перегружена никакими историческими событиями и датами. Очень влегкую коснулись истории монастыря, противостояния со шведами и некоторых других фактов, поэтому, конечно, если хочется глубоких познаний в теме, то нужно выбирать другую экскурсию (которые обычно бывают скучны детям), но, тем не менее, основные сведения мы получили как про монастырь, так и интересно было посмотреть на шлюзы и послушать историю их создания. В общем, экскурсия отличная! Спасибо большое Елене! Она очень приятный и интеллигентный собеседник и экскурсовод!