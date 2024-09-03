На Рождество – экскурсии в Тихвине

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Тихвине, цены от 4 100 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Тихвин
На машине
21 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Тихвин
Посетить главные места старинного города в Ленинградской области и раскрыть его многовековую историю
Начало: На ул. Красноармейская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 500 за всё до 5 чел.
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Пешая
89 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Погрузитесь в историю Тихвинского монастыря и узнайте о чудесах Тихвинской иконы Божьей Матери. Уникальная экскурсия по святыням и храмам
Начало: В Тихвине
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 100 за всё до 6 чел.
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Пешая
6 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Увлекательное путешествие в Тихвин для детей от 7 лет. Раскройте тайны прошлого, решая головоломки и исследуя артефакты
Начало: В Захаровском парке
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • и
    ирина
    3 сентября 2024
    «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
    Всем доброго дня! Побывали на прекрасной экскурсии « Происшествие в уездном городе Тъ». Были с детьми 17,15 и 11 лет.
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    Всем понравилось! Экскурсия построена в виде квеста с интересными загадками, которые мы находили по всему маршруту! (различные свитки, ключи, сундучки и тп). Попросила заранее адаптировать квест под детей 17 и 15)) Надежды было мало, думала, что больше будет рассчитан на 11-летнюю дочку, а старшие мальчики просто каторжно будут присутствовать)) Но оказалось, что мальчишки втянулись) Задания были как раз для них (головоломки на свитках достаточно сложные, искать спрятанные подсказки было тоже интересно). Сама экскурсия не перегружена никакими историческими событиями и датами. Очень влегкую коснулись истории монастыря, противостояния со шведами и некоторых других фактов, поэтому, конечно, если хочется глубоких познаний в теме, то нужно выбирать другую экскурсию (которые обычно бывают скучны детям), но, тем не менее, основные сведения мы получили как про монастырь, так и интересно было посмотреть на шлюзы и послушать историю их создания. В общем, экскурсия отличная! Спасибо большое Елене! Она очень приятный и интеллигентный собеседник и экскурсовод!

    Всем доброго дня! Побывали на прекрасной экскурсии « Происшествие в уездном городе Тъ». Были с детьмиВсем доброго дня! Побывали на прекрасной экскурсии « Происшествие в уездном городе Тъ». Были с детьмиВсем доброго дня! Побывали на прекрасной экскурсии « Происшествие в уездном городе Тъ». Были с детьмиВсем доброго дня! Побывали на прекрасной экскурсии « Происшествие в уездном городе Тъ». Были с детьми
  • Л
    Лариса
    26 августа 2024
    Знакомьтесь, Тихвин
    Экскурсия проведена на высшем уровне, по мере ее проведения мы все больше и больше влюблялись в Тихвин. Уютный и чистый
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    город, с богатой историей. Елена-Гид с большой буквы, мы были восхищены ее рассказами, удивлены историческим событиям, происходившим на этой земле, а на вокзале у памятника погибшим и сгоревшим в огне во время жестокой бойни, устроенной фашистами- мы рыдали. Рекомендую посетить этот благословенный город и проникнуться его не простой, но очень достойной судьбой с Гидом -Еленой.

    Экскурсия проведена на высшем уровне, по мере ее проведения мы все больше и больше влюблялись вЭкскурсия проведена на высшем уровне, по мере ее проведения мы все больше и больше влюблялись вЭкскурсия проведена на высшем уровне, по мере ее проведения мы все больше и больше влюблялись вЭкскурсия проведена на высшем уровне, по мере ее проведения мы все больше и больше влюблялись вЭкскурсия проведена на высшем уровне, по мере ее проведения мы все больше и больше влюблялись вЭкскурсия проведена на высшем уровне, по мере ее проведения мы все больше и больше влюблялись вЭкскурсия проведена на высшем уровне, по мере ее проведения мы все больше и больше влюблялись вЭкскурсия проведена на высшем уровне, по мере ее проведения мы все больше и больше влюблялись в
  • П
    Полина
    26 августа 2024
    «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
    Проходили весь-расследование с Еленой. Очень понравилось. Были разновозрастные дети и взрослые. Каждый нашёл что-то интересное для себя. Взрослые узнали главное о Тихвине, старшие школьники решали загадки и выполняли задания, а младшие - и искали спрятанные для них подсказки. Спасмбо большое.
  • А
    Александр
    24 августа 2024
    Знакомьтесь, Тихвин
    Благодарим Елену и желаем г. Тихвину процветания! Экскурсия прошла на отлично! Гид в теме,подготовлен,увлечен своей работой и любит город. Знает
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    то,что в интернете не прочитаешь. Подача информации не путанная,структурирована и доступна для размышления. Команда пунктуальна,грамотно построен маршрут. Автомобиль комфортный,большой и чистый. Город интересный,самобытный,с вкусной выпечкой в монастыре,с прекрасными пейзажами и очень рогатыми коровами. Есть опыт общения с гидами которые заучивают материал и водят туристов-с ними скучно. С Еленой проживаешь жизнь Тихвина с первых и до последних слов экскурсии. Молодцы!

    Благодарим Елену и желаем г. Тихвину процветания! Экскурсия прошла на отлично! Гид в теме,подготовлен,увлечен своей работойБлагодарим Елену и желаем г. Тихвину процветания! Экскурсия прошла на отлично! Гид в теме,подготовлен,увлечен своей работой
  • Е
    Екатерина
    23 августа 2024
    Знакомьтесь, Тихвин
    Интересная, душевная, познавательная экскурсия! Елена просто пленила нас историей Города от образования до наших дней. Остались пол впечатлением и с удовольствием приедем снова и будем рекомендовать приехать в Тихвин и знакомиться с его историей благодаря Елене. Спасибо!
  • О
    Ольга
    22 августа 2024
    «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
    Мы отправились в путешествие по уездному городу Тъ 19 августа вместе с гидом по Тихвину Станиславом. Нужно было пройти квест
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    и нарушить коварные планы злоумышленника. Но на нашем пути встал ещё один злодей - сильный дождь. Однако благодаря увлекательному рассказу Станислава, занимательным и интересным заданиям квеста, хитроумным подсказкам, которые всегда находились в неожиданном месте, ребёнок (12 лет) вскоре совсем забыл про дождь и с удовольствием нарушал все планы злоумышленника. Огромное спасибо Станиславу и его помощникам за прекрасную организацию игровой экскурсии, удивительное знакомство с историей Тихвина в доступном для всех формате. Эта экскурсия понравится и детям, и взрослым!

  • Е
    Екатерина
    19 августа 2024
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Выражаю искреннюю благодарность гиду Станиславу за увлекательную экскурсию по Тихвинскому монастырю и его окрестностям. Подача материала была настолько живая и
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    интересная, что время прогулки пролетело незаметно. Станислав познакомил нас не только с жизнью монастыря, но и погрузил в историю своего родного города. Рекомендую всем, кто хочет познакомится с Тихвином, сделать это со Станиславом!

  • И
    Ирина
    17 августа 2024
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Спасибо большое Станиславу за отличную экскурсию Она отличается полнотой и глубиной рассказа про историю г. Тихвина. Интересно было послушать как
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    о водной системе из более 60 шлюзов и каналов, так и о процветающем купеческом Тихвине 19 века. Конечно рассказ об истории Тихвинского Богородичного Успенского монастыря был также очень интересным. И конечно история возвращения реликвии Иконы Тихвинской Божьей матери в Россию поразил благородством и подвижничеством большого числа людей, и прежде всего Протоиерея Сергия Гарклавса, последнего хранителя Тихвинской иконы Божией Матери перед возвращением. История 20 и 21 веков тоже любопытна. Во время экскурсии привлекались личные материалы экскурсовода, использовалась информация на стендах Монастыря. Очень приятно, что Станислав упомянул о музее композитора Н. А. Римского-Корсакова, который находится практически у стен монастыря. Связал историю родового имения Римских-Корсаковых с событиями Монастыря.

  • Н
    Надежда
    12 августа 2024
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Экскурсию проводил Станислав. Хорошая познавательная экскурсия. Особенно рекомендуем для семей с детьми-подростками. Грамотное построение и подача материала. Интересные исторические факты жизни города. Приятно, когда гид любит свой город.

Ответы на вопросы от путешественников по Тихвину в категории «На Рождество»

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  3. «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Сколько стоит экскурсия по Тихвину в сентябре 2024
Сейчас в Тихвине в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 100 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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