2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Тихвин
Посетить главные места старинного города в Ленинградской области и раскрыть его многовековую историю
Начало: На ул. Красноармейская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборТихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Погрузитесь в историю Тихвинского монастыря и узнайте о чудесах Тихвинской иконы Божьей Матери. Уникальная экскурсия по святыням и храмам
Начало: В Тихвине
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 100₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Увлекательное путешествие в Тихвин для детей от 7 лет. Раскройте тайны прошлого, решая головоломки и исследуя артефакты
Начало: В Захаровском парке
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- иирина3 сентября 2024Всем доброго дня! Побывали на прекрасной экскурсии « Происшествие в уездном городе Тъ». Были с детьми 17,15 и 11 лет.
- ЛЛариса26 августа 2024Экскурсия проведена на высшем уровне, по мере ее проведения мы все больше и больше влюблялись в Тихвин. Уютный и чистый
- ППолина26 августа 2024Проходили весь-расследование с Еленой. Очень понравилось. Были разновозрастные дети и взрослые. Каждый нашёл что-то интересное для себя. Взрослые узнали главное о Тихвине, старшие школьники решали загадки и выполняли задания, а младшие - и искали спрятанные для них подсказки. Спасмбо большое.
- ААлександр24 августа 2024Благодарим Елену и желаем г. Тихвину процветания! Экскурсия прошла на отлично! Гид в теме,подготовлен,увлечен своей работой и любит город. Знает
- ЕЕкатерина23 августа 2024Интересная, душевная, познавательная экскурсия! Елена просто пленила нас историей Города от образования до наших дней. Остались пол впечатлением и с удовольствием приедем снова и будем рекомендовать приехать в Тихвин и знакомиться с его историей благодаря Елене. Спасибо!
- ООльга22 августа 2024Мы отправились в путешествие по уездному городу Тъ 19 августа вместе с гидом по Тихвину Станиславом. Нужно было пройти квест
- ЕЕкатерина19 августа 2024Выражаю искреннюю благодарность гиду Станиславу за увлекательную экскурсию по Тихвинскому монастырю и его окрестностям. Подача материала была настолько живая и
- ИИрина17 августа 2024Спасибо большое Станиславу за отличную экскурсию Она отличается полнотой и глубиной рассказа про историю г. Тихвина. Интересно было послушать как
- ННадежда12 августа 2024Экскурсию проводил Станислав. Хорошая познавательная экскурсия. Особенно рекомендуем для семей с детьми-подростками. Грамотное построение и подача материала. Интересные исторические факты жизни города. Приятно, когда гид любит свой город.
Ответы на вопросы от путешественников по Тихвину в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Тихвину в сентябре 2024
Сейчас в Тихвине в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 100 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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