Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Тихвине, цены от 1 302 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тихвин древний - город славный
36 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Тихвин древний - город славный: индивидуальная экскурсия
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Тихвину! Узнайте о его многовековой истории, полюбуйтесь архитектурными шедеврами и посетите значимые места города
Начало: Г. Тихвин ул. Красноармейская 3
Расписание: Экскурсия начинается каждый день с 10 до 18 часов.
Сегодня в 21:00
7 авг в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Антониево Дымский монастырь - колыбель православия севера Руси
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в древнюю обитель на берегу живописного озера
Индивидуальная экскурсия в Антониево Дымский монастырь. Узнайте историю обители, насладитесь природой и духовной атмосферой. Купайтесь в целебном озере
Начало: Г. Тихвин ул. Советская 66 на парковке
Расписание: Экскурсия начинается в любой день недели с 10 часов до 17 часов
7 авг в 10:00
10 авг в 10:00
4 900 за всё до 5 чел.
Исторический квест по Тихвину
3 часа
Квест
Увлекательный исторический квест по Тихвину через Телеграмм-бот
Погрузитесь в атмосферу старого Тихвина с нашим квестом через Телеграмм-бот. Вас ждут восемь лучших локаций города и спецзадание с поиском подарка-сувенира
Начало: Знаменская церковь
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
1 302 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    10 июля 2024
    Тихвин древний - город славный
    Эта обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города Тихвина была проведена Еленой, человеком влюбленным в свой город, много знающим из его
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    истории…. Мы в след за ней были очарованы этим уютным городом, красивыми видами и богатой историей….. Большое ей спасибо, рекомендуем к посещению 👍

  • О
    Ольга
    14 июня 2024
    Тихвин древний - город славный
    Могу только восторгаться об экскурсии! Мы были своей семьёй:Я с мужем и мои престарелые родители…,13 июня 2024 г. Экскурсию проводила
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    Елена. Потрясающий,светлый,умный,образованный человекУсталости не было никакой.. Вся экскурсия на одном дыхании! Вместо положенных двух часов-все три!Внимательное отношение к моим родителям… Были по всем запланированным местам,минивэн был всегда рядом,в любое время садились в него и продолжалась экскурсия сидя. Очень чистый автобус,за рулем-супруг Елены Сергей. Также внимательно прислушивался ко всем нашим пожеланиям,ему наша благодарность. Много дополнительной информации по нашим дополнительным вопросам. В Тихвине были впервые,но хотим вернуться и попасть в музей Римского-Корсакова и ещё на другие экскурсии с Еленой! Всем советую,не пожалеете. Послее ее экскурсии, обязанности захотите вернуться в г. Тихвин.

Ответы на вопросы от путешественников по Тихвину в категории «Популярные экскурсии»

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Сколько стоит экскурсия по Тихвину в августе 2024
Сейчас в Тихвине в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 1 302 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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