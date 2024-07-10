2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборТихвин древний - город славный: индивидуальная экскурсия
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Тихвину! Узнайте о его многовековой истории, полюбуйтесь архитектурными шедеврами и посетите значимые места города
Начало: Г. Тихвин ул. Красноармейская 3
Расписание: Экскурсия начинается каждый день с 10 до 18 часов.
Сегодня в 21:00
7 авг в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в древнюю обитель на берегу живописного озера
Индивидуальная экскурсия в Антониево Дымский монастырь. Узнайте историю обители, насладитесь природой и духовной атмосферой. Купайтесь в целебном озере
Начало: Г. Тихвин ул. Советская 66 на парковке
Расписание: Экскурсия начинается в любой день недели с 10 часов до 17 часов
7 авг в 10:00
10 авг в 10:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Квест
Увлекательный исторический квест по Тихвину через Телеграмм-бот
Погрузитесь в атмосферу старого Тихвина с нашим квестом через Телеграмм-бот. Вас ждут восемь лучших локаций города и спецзадание с поиском подарка-сувенира
Начало: Знаменская церковь
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
1 302₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмира10 июля 2024Эта обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города Тихвина была проведена Еленой, человеком влюбленным в свой город, много знающим из его
- ООльга14 июня 2024Могу только восторгаться об экскурсии! Мы были своей семьёй:Я с мужем и мои престарелые родители…,13 июня 2024 г. Экскурсию проводила
Ответы на вопросы от путешественников по Тихвину в категории «Популярные экскурсии»
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