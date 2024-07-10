читать дальше

Елена. Потрясающий,светлый,умный,образованный человекУсталости не было никакой.. Вся экскурсия на одном дыхании! Вместо положенных двух часов-все три!Внимательное отношение к моим родителям… Были по всем запланированным местам,минивэн был всегда рядом,в любое время садились в него и продолжалась экскурсия сидя. Очень чистый автобус,за рулем-супруг Елены Сергей. Также внимательно прислушивался ко всем нашим пожеланиям,ему наша благодарность. Много дополнительной информации по нашим дополнительным вопросам. В Тихвине были впервые,но хотим вернуться и попасть в музей Римского-Корсакова и ещё на другие экскурсии с Еленой! Всем советую,не пожалеете. Послее ее экскурсии, обязанности захотите вернуться в г. Тихвин.