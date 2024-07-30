Все – экскурсии в Тихвине

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Тихвине, цены от 4 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Пешая
85 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Погрузитесь в историю Тихвинского монастыря и узнайте о чудесах Тихвинской иконы Божьей Матери. Уникальная экскурсия по святыням и храмам
Начало: В Тихвине
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
4 100 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Тихвин
На машине
16 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Тихвин
Посетить главные места старинного города в Ленинградской области и раскрыть его многовековую историю
Начало: На ул. Красноармейская
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5 500 за всё до 5 чел.
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Увлекательное путешествие в Тихвин для детей от 7 лет. Раскройте тайны прошлого, решая головоломки и исследуя артефакты
Начало: В Захаровском парке
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 июля 2024
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Пишу отзыв в дороге. Возвращаемся с экскурсии. Ребята, спасибо вам огромное! Елена за организацию и обратную связь еще до встречи.
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    И, конечно, Станиславу отдельное спасибо за содержательную и увлекательную экскурсия. Мы с мужем прям в историю с головой погрузились. Лично я получила то, за чем ехала. Сотни, тысячи верующих людей по всему миру мечтают прикоснуться к истории и самой святыне Тихвинской Богоматери, и мы это сделали сегодня. Отдельно хочется отметить, насколько поражает своим ландшафтом и чистотой монастырь. Полное умиротворение ощущаешь на его территории. Если вы хотите погрузиться в историю города Тихвин посетить одно из самых сильных святых мест, рекомендую обратиться к Елене и Станиславу. Удачи вам в вашем благом деле.

  • И
    Ирина
    29 июля 2024
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Интересная экскурсия. Все очень понравилось) Чувствуется, что гид с любовью и ответственностью относится к своему делу. Станислав, спасибо 🙂Буду вас рекомендовать.
    Интересная экскурсия. Все очень понравилось) Чувствуется, что гид с любовью и ответственностью относится к своему делуИнтересная экскурсия. Все очень понравилось) Чувствуется, что гид с любовью и ответственностью относится к своему делу
  • Н
    Наталья
    28 июля 2024
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Нам проводил экскурсию замечательный гид Станислав. Были впечатлены эрудицией, глубиной, вовлеченностью и любовью к своей малой родине этого молодого человека. В России растёт достойное новое поколение и это здорово. Тихвин - очень душевный город, планируем вернуться.
  • A
    Alyona
    26 июля 2024
    Знакомьтесь, Тихвин
    Прекрасная, интересная и насыщенная экскурсия. Очень понравилась!! Организаторы отзывчивые. Все на высшем уровне.
  • М
    Мария
    21 июля 2024
    Знакомьтесь, Тихвин
    Спасибо огромное Елене ха великолепную экскурсию. Узнали некоторые исторические факты, о которых раньше не знали. Даже наша младшая дочь которой
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    6 лет выдержала все от начала и до конца. Благодаря Елене Тихвин полюбился и показался очень гостеприимным и теплым городом. Елена, Вы настоящий профессионал! 🌸🌸🌸

    Спасибо огромное Елене ха великолепную экскурсию. Узнали некоторые исторические факты, о которых раньше не знали. Даже
  • В
    Виталий
    17 июля 2024
    Знакомьтесь, Тихвин
    Все очень понравилось! Интересно и познавательно!
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
    Были на экскурсии-квесте с детьми 10 и 13 лет. Дети в восторге! Увлекательная детективная история, прекрасная детализация раздаточного материала. Состаренные
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    карты, фотографии, бутылочки, тубусы, ящички с ключами - все это до того приятно держать в руках! Задания разнообразные, хорошо подобранные под возраст детей. Не создается ощущения неловкости от того что участники не могут назвать правильный ответ. Ещё и сладкие небольшие сюрпризы на каждого участника! Елена - отличный рассказчик. Речь грамотная, тембр голоса приятный, манера речи неторопливая, но не заунывная. 100% рекомендую к посещению!

    Были на экскурсии-квесте с детьми 10 и 13 лет. Дети в восторге! Увлекательная детективная история, прекраснаяБыли на экскурсии-квесте с детьми 10 и 13 лет. Дети в восторге! Увлекательная детективная история, прекрасная
  • Т
    Татьяна
    18 марта 2024
    «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
    Прекрасная идея организовать экскурсию-квест для детей! И взрослым было интересно, а для детей так вообще супер!
  • А
    Алёна
    3 февраля 2024
    «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
    Экскурсия превзошла все наши ожидания. Гид, которым был проведён этот тур, обладал глубоким знанием истории города и страстно рассказывал о
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    каждом его уголке. Он буквально оживил прошлое, помогая нам представить, как жили люди столетия назад. Маршрут экскурсии был тщательно продуман, и нам удалось принять участие в увлекательном квесте, что помог нам узнать множество интересных фактов о прошлом. Самое важное — это то, что экскурсия была не просто перечислением фактов, а настоящим погружением в историю. Мы узнали о ключевых событиях, которые сильно повлияли на развитие города, о выдающихся личностях, чьи идеи и труды оставили незабываемый след. В целом, мы остались восхищены этой экскурсией. Она не только показала нам историческую сторону города, но и вдохновила нас заглянуть глубже, изучить историю этого места. Мы рекомендуем всем, кто интересуется историей, принять участие в этой экскурсии. Это незабываемый и познавательный опыт, который откроет вам много новых горизонтов. 10 класс

    Экскурсия превзошла все наши ожидания. Гид, которым был проведён этот тур, обладал глубоким знанием истории городаЭкскурсия превзошла все наши ожидания. Гид, которым был проведён этот тур, обладал глубоким знанием истории города

Ответы на вопросы от путешественников по Тихвину в категории «Все»

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  3. «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Сколько стоит экскурсия по Тихвину в августе 2024
Сейчас в Тихвине в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 4 100 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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