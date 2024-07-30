2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборТихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Погрузитесь в историю Тихвинского монастыря и узнайте о чудесах Тихвинской иконы Божьей Матери. Уникальная экскурсия по святыням и храмам
Начало: В Тихвине
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
4 100₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Тихвин
Посетить главные места старинного города в Ленинградской области и раскрыть его многовековую историю
Начало: На ул. Красноармейская
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Увлекательное путешествие в Тихвин для детей от 7 лет. Раскройте тайны прошлого, решая головоломки и исследуя артефакты
Начало: В Захаровском парке
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 июля 2024Пишу отзыв в дороге. Возвращаемся с экскурсии. Ребята, спасибо вам огромное! Елена за организацию и обратную связь еще до встречи.
- ИИрина29 июля 2024Интересная экскурсия. Все очень понравилось) Чувствуется, что гид с любовью и ответственностью относится к своему делу. Станислав, спасибо 🙂Буду вас рекомендовать.
- ННаталья28 июля 2024Нам проводил экскурсию замечательный гид Станислав. Были впечатлены эрудицией, глубиной, вовлеченностью и любовью к своей малой родине этого молодого человека. В России растёт достойное новое поколение и это здорово. Тихвин - очень душевный город, планируем вернуться.
- AAlyona26 июля 2024Прекрасная, интересная и насыщенная экскурсия. Очень понравилась!! Организаторы отзывчивые. Все на высшем уровне.
- ММария21 июля 2024Спасибо огромное Елене ха великолепную экскурсию. Узнали некоторые исторические факты, о которых раньше не знали. Даже наша младшая дочь которой
- ВВиталий17 июля 2024Все очень понравилось! Интересно и познавательно!
- ЮЮлия10 мая 2024Были на экскурсии-квесте с детьми 10 и 13 лет. Дети в восторге! Увлекательная детективная история, прекрасная детализация раздаточного материала. Состаренные
- ТТатьяна18 марта 2024Прекрасная идея организовать экскурсию-квест для детей! И взрослым было интересно, а для детей так вообще супер!
- ААлёна3 февраля 2024Экскурсия превзошла все наши ожидания. Гид, которым был проведён этот тур, обладал глубоким знанием истории города и страстно рассказывал о
Ответы на вопросы от путешественников по Тихвину в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Тихвину в августе 2024
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