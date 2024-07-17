Окунитесь в историю Тихвина с нашим интерактивным квестом через Телеграмм-бот.
Посетите восемь знаковых мест, таких как Парк Эрувиль Сен-Клер, Захаровский парк и Церковь Тихвинской иконы Божией Матери. На одной из локаций вас ждет спецзадание с поиском подарка-сувенира. Квест включает в себя интересный исторический контент и уникальные факты о каждом месте
Посетите восемь знаковых мест, таких как Парк Эрувиль Сен-Клер, Захаровский парк и Церковь Тихвинской иконы Божией Матери. На одной из локаций вас ждет спецзадание с поиском подарка-сувенира. Квест включает в себя интересный исторический контент и уникальные факты о каждом месте
5 причин купить этот квест
- 🕵️♂️ Интерактивный квест через Телеграмм-бот
- 🏰 Восемь лучших локаций Тихвина
- 🎁 Спецзадание с поиском подарка-сувенира
- 📜 Интересный исторический контент
- 🌟 Уникальная возможность узнать больше о городе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Знаменская церковь
- Собор Преображения Господня
- Парк Эрувиль Сен-Клер
- Дом-музей Римского-Корсакова
- Захаровский парк
- Церковь Тихвинской иконы Божией Матери
- Звонница
- Тихвинский шлюз
Описание квеста
Окунитесь в атмосферу старого Тихвина вместе с нашим интерактивным квестом, проходящим через Телеграмм-бот! Вас ждет восемь лучших локаций города:• Знаменская церковь.
- Собор Преображения Господня.
- Парк Эрувиль Сен-Клер.
- Дом-музей Римского-Корсакова.
- Захаровский парк.
- Церковь Тихвинской иконы Божией Матери.
- Звонница.
- Тихвинский шлюз.
- Инетересный контент и спецзадание.
На одной из локаций у Вас будет спецзадание! Нужно будет найти подарок-сувенир, который мы спрятали для Вас! Следуйте нашим подсказкам. Подарок включен в стоимость, фото представлены в предложении. Кроме того, вас ждет интересный исторический контент и специально подготовленные исторические факты (по 3 факта на локацию). Важная информация:
Обязательно одеваемся по погоде, берем с собой повербанк и наушники (второе по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Знаменская церковь
- Собор Преображения Господня
- Парк Эрувиль Сен-Клер
- Дом-музей Римского-Корсакова
- Захаровский парк
- Церковь Тихвинской иконы Божией Матери
- Звонница
- Тихвинский шлюз
Что включено
- Пазл-приз
Что не входит в цену
- Дорога, билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Знаменская церковь
Завершение: Тихвинский шлюз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Обязательно одеваемся по погоде
- Берем с собой повербанк и наушники (второе по желанию)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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