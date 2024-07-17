Окунитесь в атмосферу старого Тихвина вместе с нашим интерактивным квестом, проходящим через Телеграмм-бот! Вас ждет восемь лучших локаций города:• Знаменская церковь.

Собор Преображения Господня.

Парк Эрувиль Сен-Клер.

Дом-музей Римского-Корсакова.

Захаровский парк.

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери.

Звонница.

Тихвинский шлюз.

Инетересный контент и спецзадание.

На одной из локаций у Вас будет спецзадание! Нужно будет найти подарок-сувенир, который мы спрятали для Вас! Следуйте нашим подсказкам. Подарок включен в стоимость, фото представлены в предложении. Кроме того, вас ждет интересный исторический контент и специально подготовленные исторические факты (по 3 факта на локацию). Важная информация:

Обязательно одеваемся по погоде, берем с собой повербанк и наушники (второе по желанию).