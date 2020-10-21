Как добраться до Тикси на самолёте
В Тикси 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Tiksi Airport» вам не избежать
Список аэропортов Тикси
- Тикси IKSTiksi Airport
Самые дешёвые билеты в Тикси из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.10.2020
|из 🇷🇺Якутска
|24 370
|2ч 45м
|19.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|33 894
|51ч 5м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|34 488
|17ч 30м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|37 706
|29ч 20м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|39 146
|40ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|39 253
|29ч 55м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|41 133
|17ч 5м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|46 172
|18ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|47 229
|38ч 25м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|47 240
|41ч 50м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|51 950
|27ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Тикси
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Тикси, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Санкт-Петербург и Якутск
- 02.11.202028.01.2021
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