Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Тобольске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тобольск: тайны Нижнего посада
Пешая
72 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольску: Прямской взвоз, Старый город и Плацпарадная площадь
Нижний посад Тобольска - место, где оживает история. Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, узнайте о судьбах местных жителей и исследуйте архитектурные шедевры
Начало: У входа в Гостиный двор
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
2 700 за всё до 7 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Пешая
202 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На Красной площади
8 авг в 08:00
12 авг в 13:00
5 000 за всё до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Пешая
2 отзыва
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:00
11 авг в 10:30
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    3 августа 2024
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Огромное спасибо Людмиле Александровне за интересный и эмоциональный рассказ. Чувствуется любовь к городу и желание поделиться этой любовью.
  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    На обзорной экскурсии по Тобольску были у Людмилы. В группе двое взрослых и трое детей от 9 до 13 лет.
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    В Тобольске впервые, историей и краеведением профессионально не занимаемся. Интересно, познавательно и доступно для всех нас прошла экскурсия: Людмила и к детям подход нашла (они двухчасовую прогулку выдержали), и взрослым достаточно много информации дала (очень разноплановой: и по истории, и по сегодняшнему дню). С любовью, грамотно, доброжелательно. Вот просто то, что нужно для первого знакомства с городом! Очень рекомендуем. Спасибо большое.

  • И
    Инга
    28 июля 2024
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод с высшим историческим образованием! Интересный маршрут, знание материала, увлекательная подача, полновесная информация. За время экскурсии мы
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    просто насытились информацией! И поняли, что с этим городом ещё знакомиться и знакомится. Ну и ко всему Людмила Александровна очень приятная и изящная женщина! Экскурсию рекомендую!

  • Н
    Наталья
    24 июля 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Очень понравилось, прекрасный экскурсовод, увлеченный своим делом, были с детьми, всем было интересно и познавательно, хорошо построен маршрут. Рекомендуем.
    Очень понравилось, прекрасный экскурсовод, увлеченный своим делом, были с детьми, всем было интересно и познавательно, хорошо
  • А
    Анна
    24 июля 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Благодарны Людмиле за душевную экскурсию. Кажется, нет ничего, чего бы она не знала о городе; прекрасный рассказчик и собеседник. Получили удовольствие от первого знакомства с Тобольском.

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Тобольский кремль
  2. Кремль
  3. Самое главное
  4. Сад Ермака
  5. Сквер Ершова
  6. Базарная площадь
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в августе 2024
Сейчас в Тобольске в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 276 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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