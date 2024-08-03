1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Тобольску: Прямской взвоз, Старый город и Плацпарадная площадь
Нижний посад Тобольска - место, где оживает история. Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, узнайте о судьбах местных жителей и исследуйте архитектурные шедевры
Начало: У входа в Гостиный двор
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
2 700₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеТобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На Красной площади
8 авг в 08:00
12 авг в 13:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:00
11 авг в 10:30
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия3 августа 2024Огромное спасибо Людмиле Александровне за интересный и эмоциональный рассказ. Чувствуется любовь к городу и желание поделиться этой любовью.
- ООльга29 июля 2024На обзорной экскурсии по Тобольску были у Людмилы. В группе двое взрослых и трое детей от 9 до 13 лет.
- ИИнга28 июля 2024Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод с высшим историческим образованием! Интересный маршрут, знание материала, увлекательная подача, полновесная информация. За время экскурсии мы
- ННаталья24 июля 2024Очень понравилось, прекрасный экскурсовод, увлеченный своим делом, были с детьми, всем было интересно и познавательно, хорошо построен маршрут. Рекомендуем.
- ААнна24 июля 2024Благодарны Людмиле за душевную экскурсию. Кажется, нет ничего, чего бы она не знала о городе; прекрасный рассказчик и собеседник. Получили удовольствие от первого знакомства с Тобольском.
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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