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В Тобольске впервые, историей и краеведением профессионально не занимаемся. Интересно, познавательно и доступно для всех нас прошла экскурсия: Людмила и к детям подход нашла (они двухчасовую прогулку выдержали), и взрослым достаточно много информации дала (очень разноплановой: и по истории, и по сегодняшнему дню). С любовью, грамотно, доброжелательно. Вот просто то, что нужно для первого знакомства с городом! Очень рекомендуем. Спасибо большое.