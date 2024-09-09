читать дальше

Наталья - лучшее, что мы видели! Чувствуется, что Наталья любит город, знает его и его историю. На каждый наш вопрос был дан подробный ответ. Сама экскурсия выстроена очень грамотно, ангелы гармонично вплетены в рассказ, сами фигурки просто восхитительные, запоминающиеся и невероятно добрые. Причём продумано всё до мелочей - от самого маршрута до расположения динамика и микрофона, чтобы всем было слышно. Очень профессионально! Наталья прекрасный рассказчик, даже дети слушали открыв рот. Хочу сказать, что в этот день погода была не самая лучшая, был сильный ветер и весь день шёл мелкий дождь. Но, честное слово, было настолько интересно, что мы не обращали внимание на погоду. Мы благодарим Наталью за этот день! Восторг!