На Рождество – экскурсии в Тобольске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Тобольске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тобольск - отец городов сибирских
Пешая
220 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: Кафе «У Ершова»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
О чем расскажут ангелы Тобольска
Пешая
150 отзывов
3 часа
Аудиогид
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
18 сен в 17:30
19 сен в 18:00
6 000 за всё до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Пешая
7 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    9 сентября 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Отличный экскурсовод! Большая благодарность за её работу. Буду всем рекомендовать.
  • О
    Ольга
    5 сентября 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Спасибо Елене за отличную экскурсию. Было интересно и взрослым и детям
  • В
    Вера
    3 сентября 2024
    Тобольск - отец городов сибирских
    Огромное спасибо гиду Олесе за экскурсию! Материал был подан очень интересно, а главное, громко (что было важно для некоторых глуховатых членов группы)) Олеся рассказала даже больше, чем мы рассчитывали и оставила неизгладимое впечатление! Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    1 сентября 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Это была наша лучшая экскурсия. Мы много путешествуем по городам и в каждом городе всегда берём экскурсовода для пешей прогулки.
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    Наталья - лучшее, что мы видели! Чувствуется, что Наталья любит город, знает его и его историю. На каждый наш вопрос был дан подробный ответ. Сама экскурсия выстроена очень грамотно, ангелы гармонично вплетены в рассказ, сами фигурки просто восхитительные, запоминающиеся и невероятно добрые. Причём продумано всё до мелочей - от самого маршрута до расположения динамика и микрофона, чтобы всем было слышно. Очень профессионально! Наталья прекрасный рассказчик, даже дети слушали открыв рот. Хочу сказать, что в этот день погода была не самая лучшая, был сильный ветер и весь день шёл мелкий дождь. Но, честное слово, было настолько интересно, что мы не обращали внимание на погоду. Мы благодарим Наталью за этот день! Восторг!

  • Ю
    Юлия
    31 августа 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Просто потрясающая экскурсия, море новых впечатлений и положительных эмоций. Большое спасибо Наталье за интереснейший рассказ о сибирской земле и удивительных людях. Отдельное спасибо всем тем, кто создавал проект Ангелы Тобольска, проект выше всех похвал. 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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  • А
    Александра
    22 августа 2024
    О чем расскажут ангелы Тобольска
    Однозначно можно рекомендовать. Всеобъемлющий, подробный рассказ с нетривиальной подачей увлеченного специалиста о любимом городе. Доброжелательное и внимательное отношение к гостям помогло быстро сориентироваться в незнакомом городе.
  • В
    Вера
    18 августа 2024
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Экскурсия прошла великолепно. Спасибо Людмиле за интересную и увлекательную пешеходную прогулку по Верхнему посуду. Советую и взрослым и детям. Спасибо Людмиле за то,что она историями о древнем городе и людях, нас влюбила в старинный город Тобольск!
    Экскурсия прошла великолепно. Спасибо Людмиле за интересную и увлекательную пешеходную прогулку по Верхнему посуду. Советую и
  • С
    Светлана
    17 августа 2024
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Людмила Александровна отличный экскурсовод. Много интересного нам рассказала. Я рада, что заказала экскурсию для себя, своих детей и внуков.
  • В
    Воркунова
    12 августа 2024
    Тобольск: пешком по Верхнему посаду
    Ожизни и деятельности декабристов в истории города. много неизвестной очень интересной информации.
    Ожизни и деятельности декабристов в истории города. много неизвестной очень интересной информацииОжизни и деятельности декабристов в истории города. много неизвестной очень интересной информацииОжизни и деятельности декабристов в истории города. много неизвестной очень интересной информации

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «На Рождество»

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  1. Тобольск - отец городов сибирских
  2. О чем расскажут ангелы Тобольска
  3. Тобольск: пешком по Верхнему посаду
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Тобольский кремль
  2. Кремль
  3. Самое главное
  4. Сад Ермака
  5. Сквер Ершова
  6. Базарная площадь
  7. Софийский собор
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в сентябре 2024
Сейчас в Тобольске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 377 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Тобольске на 2024 год на рождество, 377 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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