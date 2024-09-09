2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: Кафе «У Ершова»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Аудиогид
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
18 сен в 17:30
19 сен в 18:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборТобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий9 сентября 2024Отличный экскурсовод! Большая благодарность за её работу. Буду всем рекомендовать.
- ООльга5 сентября 2024Спасибо Елене за отличную экскурсию. Было интересно и взрослым и детям
- ВВера3 сентября 2024Огромное спасибо гиду Олесе за экскурсию! Материал был подан очень интересно, а главное, громко (что было важно для некоторых глуховатых членов группы)) Олеся рассказала даже больше, чем мы рассчитывали и оставила неизгладимое впечатление! Рекомендую!
- ЮЮлия1 сентября 2024Это была наша лучшая экскурсия. Мы много путешествуем по городам и в каждом городе всегда берём экскурсовода для пешей прогулки.
- ЮЮлия31 августа 2024Просто потрясающая экскурсия, море новых впечатлений и положительных эмоций. Большое спасибо Наталье за интереснейший рассказ о сибирской земле и удивительных людях. Отдельное спасибо всем тем, кто создавал проект Ангелы Тобольска, проект выше всех похвал. 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
- ААлександра22 августа 2024Однозначно можно рекомендовать. Всеобъемлющий, подробный рассказ с нетривиальной подачей увлеченного специалиста о любимом городе. Доброжелательное и внимательное отношение к гостям помогло быстро сориентироваться в незнакомом городе.
- ВВера18 августа 2024Экскурсия прошла великолепно. Спасибо Людмиле за интересную и увлекательную пешеходную прогулку по Верхнему посуду. Советую и взрослым и детям. Спасибо Людмиле за то,что она историями о древнем городе и людях, нас влюбила в старинный город Тобольск!
- ССветлана17 августа 2024Людмила Александровна отличный экскурсовод. Много интересного нам рассказала. Я рада, что заказала экскурсию для себя, своих детей и внуков.
- ВВоркунова12 августа 2024Ожизни и деятельности декабристов в истории города. много неизвестной очень интересной информации.
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «На Рождество»
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