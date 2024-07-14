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1 час

Индивидуальная

Великолепие Тобольска: индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по Тобольскому кремлю, узнайте его тайны и насладитесь видами на Иртыш. Это уникальная возможность прикоснуться к истории Сибири Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Тобольск

Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время