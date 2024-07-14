2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
Прогуляйтесь по историческим местам Тобольска, узнайте о покорении Сибири и насладитесь видами города. Вся история за 2 часа
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Водонапорная башня
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
10 авг в 13:00
17 авг в 13:00
от 4 500₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
Великолепие Тобольска: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Тобольскому кремлю, узнайте его тайны и насладитесь видами на Иртыш. Это уникальная возможность прикоснуться к истории Сибири
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Тобольск
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
10 авг в 13:00
17 авг в 13:00
от 2 400₽ за всё до 15 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборВ Тобольск из Тюмени на 1 день: история и белокаменный Кремль
Путешествие в древнюю столицу Сибири - Тобольск. Посетите белокаменный Кремль, узнайте историю похода Ермака и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
22 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия14 июля 2024Спасибо огромное за экскурсию. Интересно, увлекательно, познавательно.
- ТТатьяна4 июля 2024Отличная познавательная экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу Ольге. Полтора часа пролетели на одном дыхании.
- ТТатьяна25 июня 2024Посетили с детьми обзорную экскурсию по Кремлю и некоторым достопримечательностям Тобольска. Спасибо большое гиду за интересную экскурсию. Узнали много интересного.
- ШШипулин12 июня 2024Ольга провела очень интересную, динамичную экскурсию, рассказала много интересных фактов, мы посетили ключевые объекты - Сад Ермака, Гостиный Двор, Прямской взвоз, Троицкий мыс, ансамбль Софийско-Успенского кафедрального собора, башни и ворота Кремля.
- ННаталья10 июня 2024Очень хорошая экскурсия,замечательный гид! Интересео,познавательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Популярные экскурсии»
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