5 день

Переезд в Тобольск. Экскурсии и мастер-классы

07:00 - 08:30 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

08:30 Встреча с гидом в холле гостиницы.

08:30 Отправление в Тобольскую вотчину – духовную столицу Сибири (230 км в пути, три санитарные остановки).

Путешествие будет пролегать через село Покровское – родину Григория Распутина, самого известного «русского», вокруг фигуры которого до сих пор много мистического и загадочного.

10:00 Прибытие в с. Покровское. Частный дом – музей Г. Е. Распутина.

Здесь вы узнаете о близком друге семьи последнего российского императора Николая II, предсказание которого сбылось в полной мере: «Волей или неволей они приедут в Тобольск и, прежде чем умереть, увидят мою родную деревню».

Гениальный провидец или лжепророк? Завеса тайны приоткроется только тем, кто сам побывает в этих местах.

В основу экспозиции музея легли личные вещи семьи Распутиных, подлинные фотографии Григория Ефимовича и его семьи с дарственными надписями, личные записки Распутина.

Не забудьте спросить о знаменитом стуле Распутина! Вы точно будете удивлены.

12:00 Обед в "Теплом Стане"

13:00 Отправление в Абалак.

В любое время года вас ждут рубленый терем, расположенный на спине огромного кита, бескрайние зори и древние святыни – это место называется Абалак.

Туристический комплекс находится недалеко от Тобольска и представляет собой реконструкцию острога времен завоевания Сибири казаками Ермака.

Именно на озере Абалак 435 лет назад Ермак разбил десятитысячную армию татарского хана Маметкула, тем самым окончательно завоевал Сибирь.

Эту и другие истории вы сможете узнать, побывав в Абалаке, где сказка встречается с былью.

16:00 Посещение Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря – место паломничества верующих к чудотворной иконе Абалакской Божьей матери – самой почитаемой в Сибири.

Монастырь является уникальным историко-архитектурным комплексом,сформировавшимся к середине XVIII века в стиле барокко.

Знаменский собор с массивным восьмидольным куполом, выразительная столбообразная колокольня с храмом прп. Марии Египетской, изящный Никольский храм являются единым замыслом выдающегося тобольского зодчего Корнилия Михайловича Переволоки.

Дополняет комплекс построенная в наше время Часовня в честь Исповедников и Новомучеников Российских.

Согласно Сибирской летописи, на месте будущего монастыря произошло явление Ермаку Святителя Николая Чудотворца (экскурсию для вас проведет отец Сергий).

17:00 Отправление в Тобольск.

Город расположен на высоком Троицком мысу, там, где сливаются две могучие сибирские реки Тобол и Иртыш.

Подъезжая, вы ощутите необыкновенную атмосферу, окутывающую Тобольск словно завесой от большого мира.

Город Тобольск – «жемчужина» в ожерелье старых сибирских городов, это город древних храмов и богатейшей истории, город, который называют «духовной столицей» Сибири.

Посещение "Дома Мастеров", встреча и мастер класс от костореза Минсалима.

Мастер Минсалим – Хранитель Древнего ремесла – резной косточки.

В мастерской вам поведают про сибирские обычаи народов северных, про ханов великих и князей российских, про шаманов угорских да ямальских, про мамонтов могучих, про соболей и сов белых, про мастеров искусных, да дела их великие и простые.

18:30 Заселение в гостиницу «Сибирь».

Вас ожидает прогулка по территории белокаменного Тобольского Кремля, единственного в России, не принявшего ни одного боя, который стал особым символом государственной власти в России, духовным и административным центром обширного и далекого края.

Все царственные гости начинали знакомство с Тобольском с прогулки по его территории, посещения древнейшего храма Сибири – Софийско-Успенского собора.

19:00 «Царский» ужин с интерактивной программой в музеи семьи Николая II.

Музей во многом уникален, он позволяет по-новому взглянуть на, казалось бы, уже давно известные факты, раскрыть новые границы частной и государственной деятельности семьи императора Николая II и верных им людей.

21:00 - 21:30 Возвращение в гостиницу