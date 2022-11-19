Время прописано ориентировочно, и может меняться в зависимости от прилета группы и пожеланий туристов.
13:05 Прибытие в международный аэропорт «Рощино» города Тюмень.
Трансфер в Термальный курорт «ЛетоЛето», заселение в отель (возможен ранний заезд).
«ЛетоЛето» это единственный курорт, где природный источник находится почти в самом сердце города:
Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее и оздоравливающее воздействие на организм.
В «ЛетоЛето» вы насладитесь комплексным отдыхом – покатаетесь с экстремальных горок в аквапарке, поплаваете в волновом бассейне и медленной реке, погреетесь в жарких саунах, джакузи и получите настоящее удовольствие от купания в целебном термальном источнике под открытым небом.
16:00 встреча с гидом в холе отеля, начало экскурсии по городу «Моя Сибирь», где вас ждет посвящение в Сибиряки, вы узнаете о первом городе Сибири о его истории, развитии, о людях, внесших вклад в развитие и создание этой территории, а также о современной жизни горожан и самой территории Тюменской области.
18:30 Ужин в ресторане-музее «Чум».
Вы попробуете блюда из национальной кухни коренных народов тюменского севера.
Тюменская область делится на юг региона и два автономных округа: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский.
Ямало-Ненецкий – округ, где живет народ ненцы и Ханты-Мансийский округ, где живут 2 народа: ханты и манси.
Блюда этих народов готовятся из речной рыбы муксуна, стерляди; из мяса оленя, лося, дикой птицы.
Варенье готовят из хвои, блины – из черемухи, и многое другое.
20:00 Возвращение в отель свободное время посещение термального источника и SPA по желанию.
С 08:00 до 10:00 завтрак в гостинице.
11:30 встреча с гидом в холе отправление в Сибирские бани с программой парения и восстановления.
Приглашаем Вас окунуться в таинственный мир правильной русской бани и оздоровления!
Лучшие пармастеры Тюменской области подготовили для вас различные программы парения и восстановления.
Одна из традиций русской бани – париться не спеша.
Комфортное повышение температуры первого пара и постепенно нарастающий темп парения с дубовыми вениками, плавно подготавливают тело и запускают процессы оздоровления.
Пространство уединения и тишины в центре городской жизни для современных и динамичных людей, для ценителей хорошего пара и выверенных банных и СПА программ.
16:30 Возвращение в отель, свободное время.
С 08:00 до 10:00 завтрак в гостинице.
11:30 встреча с гидом в холе выезд на горячий источник «Верхний бор».
12:30 приезд на горячий источник «Верхний бор».
Бассейн площадью около 400 кв. м. расположен в гостиничном комплексе «Открытый термальный бассейн» (ОТБ), имеет необычную форму и разделен на несколько зон: джакузи, детская зона, плавательная зона с гидромассажными установками.
В бассейне всегда поддерживается оптимальная температура от +39°С до +40°С.
14:30 выезд на Сыроварню.
15:30 прибытие на Сыроварню. Экскурсия и дегустация сыров.
Вас ждет подробная экскурсия по сыроварне и спуск в подземную камеру созревания, большая дегустация крафтового сыра с вином, с подробным описанием каждого сыра, с рекомендациями по сочетанию сыра и вкусным закусками из свежих натуральных продуктов.
18:30 Возвращение в отель свободное время.
С 08:00 до 10:00 завтрак в гостинице
Свободное время. Посещение термального источника и SPA.
07:00 - 08:30 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
08:30 Встреча с гидом в холле гостиницы.
08:30 Отправление в Тобольскую вотчину – духовную столицу Сибири (230 км в пути, три санитарные остановки).
Путешествие будет пролегать через село Покровское – родину Григория Распутина, самого известного «русского», вокруг фигуры которого до сих пор много мистического и загадочного.
10:00 Прибытие в с. Покровское. Частный дом – музей Г. Е. Распутина.
Здесь вы узнаете о близком друге семьи последнего российского императора Николая II, предсказание которого сбылось в полной мере: «Волей или неволей они приедут в Тобольск и, прежде чем умереть, увидят мою родную деревню».
Гениальный провидец или лжепророк? Завеса тайны приоткроется только тем, кто сам побывает в этих местах.
В основу экспозиции музея легли личные вещи семьи Распутиных, подлинные фотографии Григория Ефимовича и его семьи с дарственными надписями, личные записки Распутина.
Не забудьте спросить о знаменитом стуле Распутина! Вы точно будете удивлены.
12:00 Обед в "Теплом Стане"
13:00 Отправление в Абалак.
В любое время года вас ждут рубленый терем, расположенный на спине огромного кита, бескрайние зори и древние святыни – это место называется Абалак.
Туристический комплекс находится недалеко от Тобольска и представляет собой реконструкцию острога времен завоевания Сибири казаками Ермака.
Именно на озере Абалак 435 лет назад Ермак разбил десятитысячную армию татарского хана Маметкула, тем самым окончательно завоевал Сибирь.
Эту и другие истории вы сможете узнать, побывав в Абалаке, где сказка встречается с былью.
16:00 Посещение Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря – место паломничества верующих к чудотворной иконе Абалакской Божьей матери – самой почитаемой в Сибири.
Монастырь является уникальным историко-архитектурным комплексом,сформировавшимся к середине XVIII века в стиле барокко.
Знаменский собор с массивным восьмидольным куполом, выразительная столбообразная колокольня с храмом прп. Марии Египетской, изящный Никольский храм являются единым замыслом выдающегося тобольского зодчего Корнилия Михайловича Переволоки.
Дополняет комплекс построенная в наше время Часовня в честь Исповедников и Новомучеников Российских.
Согласно Сибирской летописи, на месте будущего монастыря произошло явление Ермаку Святителя Николая Чудотворца (экскурсию для вас проведет отец Сергий).
17:00 Отправление в Тобольск.
Город расположен на высоком Троицком мысу, там, где сливаются две могучие сибирские реки Тобол и Иртыш.
Подъезжая, вы ощутите необыкновенную атмосферу, окутывающую Тобольск словно завесой от большого мира.
Город Тобольск – «жемчужина» в ожерелье старых сибирских городов, это город древних храмов и богатейшей истории, город, который называют «духовной столицей» Сибири.
Посещение "Дома Мастеров", встреча и мастер класс от костореза Минсалима.
Мастер Минсалим – Хранитель Древнего ремесла – резной косточки.
В мастерской вам поведают про сибирские обычаи народов северных, про ханов великих и князей российских, про шаманов угорских да ямальских, про мамонтов могучих, про соболей и сов белых, про мастеров искусных, да дела их великие и простые.
18:30 Заселение в гостиницу «Сибирь».
Вас ожидает прогулка по территории белокаменного Тобольского Кремля, единственного в России, не принявшего ни одного боя, который стал особым символом государственной власти в России, духовным и административным центром обширного и далекого края.
Все царственные гости начинали знакомство с Тобольском с прогулки по его территории, посещения древнейшего храма Сибири – Софийско-Успенского собора.
19:00 «Царский» ужин с интерактивной программой в музеи семьи Николая II.
Музей во многом уникален, он позволяет по-новому взглянуть на, казалось бы, уже давно известные факты, раскрыть новые границы частной и государственной деятельности семьи императора Николая II и верных им людей.
21:00 - 21:30 Возвращение в гостиницу
08:00 – 10:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
11:00 трансфер в аэропорт.
Вылет в Москву возможен как из аэропорта Ремезов (город Тобольск) дневным рейсом в 13:45, так и из аэропорта «Рощино» (город Тюмень) вечерним рейсом в 19:55
Время прописано ориентировочно, и может меняться в зависимости от вылета группы и пожеланий туристов.
Тур предусматривает проживание в термальном курорте «ЛетоЛето» в Тюмени и в гостинице «Сибирь» в Тобольске (1 ночь в конце программы).
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Номер
|Стоимость
|Двухместный стандарт
|88 600
|Двухместный джуниор сьют
|92 200
|Одноместный
|106 000
В стоимость проживания входит завтрак по системе «шведский стол».
Термальный курорт и СПА «ЛетоЛето» расположен в Тюмени. К услугам гостей большой аквапарк, ресторан, бар и крытый бассейн. Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi.
В номерах имеется письменный стол. В распоряжении гостей собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном. В числе удобств номеров термального курорта и СПА «ЛетоЛето» – кондиционер и шкаф.
По утрам гостям подают завтрак «шведский стол». Расстояние до международного аэропорта Рощино составляет 12 км.
Отель «Сибирь» расположен в историческом центре Тобольска, в 5 минутах ходьбы от Тобольского государственного историко-архитектурного музея и Софийского собора. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера оформлены в классическом стиле в ярких тонах. Они оснащены телевизором и холодильником.
В ресторане отеля «Сибирь» подают блюда русской и европейской кухни. В отеле предоставляются услуги прачечной и гладильные услуги. Предоставляется бесплатная частная парковка.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На комфортабельных микроавтобусах Mercedes.