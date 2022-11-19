Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы

Вас ждут настоящие сибирские бани с программой парения и восстановления

Вас ждут настоящие сибирские бани с программой парения и восстановления, прекрасная сибирская кухня, чай из самовара на дровах и тюменские сладости.

Вы сможете познакомиться с Тюменью и Тобольском в экскурсионных программах, посетите сыроварню и попробуете местные сыры, окунетесь в историю этих сибирских городов и узнаете все их тайны.

Вы будете жить в одном из лучших отелей Тюмени с собственными термами, а также посетите термальные источники «Верхний Бор».Проведите свой отдых с пользой для здоровья!
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Горячее сердце Тюмени. Сибирские термы
Ближайшие даты:
30
ноя
22
фев
3
мая

Что вас ожидает 🤩

Таинственный мир русской бани
Таинственный мир русской бани
Лучшие пармастеры Тюменской области подготовили для вас различные программы парения и восстановления
«Духовная столица» Сибири
«Духовная столица» Сибири
Почувствуйте необыкновенную атмосферу города Тобольска и окунитесь в его историю
Увлекательный мастер-класс
Увлекательный мастер-класс
Хранитель древнего ремесла, мастер Менсалим, поможет вам создать свой собственный сувенир в технике резной косточки
Комплексный отдых
Комплексный отдых
Вы сможете покататься с горок в аквапарке, поплавать в волновом бассейне, погреться в жарких саунах и получить настоящее удовольствие от купания в целебном термальном источнике
Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Вы попробуете мясо оленя, лося и дикой птицы, варенье из хвои и блины из черемухи, а в конце вас будет ждать большая дегустация крафтового сыра с вином и фруктами

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тюмень. Заселение в отель с источниками и экскурсионная программа по городу

Время прописано ориентировочно, и может меняться в зависимости от прилета группы и пожеланий туристов.

13:05 Прибытие в международный аэропорт «Рощино» города Тюмень.

Трансфер в Термальный курорт «ЛетоЛето», заселение в отель (возможен ранний заезд).

«ЛетоЛето» это единственный курорт, где природный источник находится почти в самом сердце города:

  • скважина глубиной 1248 метров;
  • температура воды 38-43 c;
  • степень минерализации 8,33-8,97 г/дм³;
  • 110 гидромассажных форсунок.

Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее и оздоравливающее воздействие на организм.

В «ЛетоЛето» вы насладитесь комплексным отдыхом – покатаетесь с экстремальных горок в аквапарке, поплаваете в волновом бассейне и медленной реке, погреетесь в жарких саунах, джакузи и получите настоящее удовольствие от купания в целебном термальном источнике под открытым небом.

16:00 встреча с гидом в холе отеля, начало экскурсии по городу «Моя Сибирь», где вас ждет посвящение в Сибиряки, вы узнаете о первом городе Сибири о его истории, развитии, о людях, внесших вклад в развитие и создание этой территории, а также о современной жизни горожан и самой территории Тюменской области.

18:30 Ужин в ресторане-музее «Чум».

Вы попробуете блюда из национальной кухни коренных народов тюменского севера.

Тюменская область делится на юг региона и два автономных округа: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский.

Ямало-Ненецкий – округ, где живет народ ненцы и Ханты-Мансийский округ, где живут 2 народа: ханты и манси.

Блюда этих народов готовятся из речной рыбы муксуна, стерляди; из мяса оленя, лося, дикой птицы.

Варенье готовят из хвои, блины – из черемухи, и многое другое.

20:00 Возвращение в отель свободное время посещение термального источника и SPA по желанию.

Прибытие в Тюмень. Заселение в отель с источниками и экскурсионная программа по городуПрибытие в Тюмень. Заселение в отель с источниками и экскурсионная программа по городуПрибытие в Тюмень. Заселение в отель с источниками и экскурсионная программа по городуПрибытие в Тюмень. Заселение в отель с источниками и экскурсионная программа по городуПрибытие в Тюмень. Заселение в отель с источниками и экскурсионная программа по городу
2 день

Сибирские бани

С 08:00 до 10:00 завтрак в гостинице.

11:30 встреча с гидом в холе отправление в Сибирские бани с программой парения и восстановления.

Приглашаем Вас окунуться в таинственный мир правильной русской бани и оздоровления!

Лучшие пармастеры Тюменской области подготовили для вас различные программы парения и восстановления.

Одна из традиций русской бани – париться не спеша.

Комфортное повышение температуры первого пара и постепенно нарастающий темп парения с дубовыми вениками, плавно подготавливают тело и запускают процессы оздоровления.

Пространство уединения и тишины в центре городской жизни для современных и динамичных людей, для ценителей хорошего пара и выверенных банных и СПА программ.

16:30 Возвращение в отель, свободное время.

Сибирские баниСибирские бани
3 день

Горячий источник «Верхний Бор». Экскурсия на Сыроварню

С 08:00 до 10:00 завтрак в гостинице.

11:30 встреча с гидом в холе выезд на горячий источник «Верхний бор».

12:30 приезд на горячий источник «Верхний бор».

Бассейн площадью около 400 кв. м. расположен в гостиничном комплексе «Открытый термальный бассейн» (ОТБ), имеет необычную форму и разделен на несколько зон: джакузи, детская зона, плавательная зона с гидромассажными установками.

В бассейне всегда поддерживается оптимальная температура от +39°С до +40°С.

14:30 выезд на Сыроварню.

15:30 прибытие на Сыроварню. Экскурсия и дегустация сыров.

Вас ждет подробная экскурсия по сыроварне и спуск в подземную камеру созревания, большая дегустация крафтового сыра с вином, с подробным описанием каждого сыра, с рекомендациями по сочетанию сыра и вкусным закусками из свежих натуральных продуктов.

18:30 Возвращение в отель свободное время.

Горячий источник «Верхний Бор». Экскурсия на СыроварнюГорячий источник «Верхний Бор». Экскурсия на СыроварнюГорячий источник «Верхний Бор». Экскурсия на СыроварнюГорячий источник «Верхний Бор». Экскурсия на СыроварнюГорячий источник «Верхний Бор». Экскурсия на Сыроварню
4 день

Свободный день для посещения источника и SPA-комплекса

С 08:00 до 10:00 завтрак в гостинице

Свободное время. Посещение термального источника и SPA.

Свободный день для посещения источника и SPA-комплексаСвободный день для посещения источника и SPA-комплексаСвободный день для посещения источника и SPA-комплексаСвободный день для посещения источника и SPA-комплекса
5 день

Переезд в Тобольск. Экскурсии и мастер-классы

07:00 - 08:30 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

08:30 Встреча с гидом в холле гостиницы.

08:30 Отправление в Тобольскую вотчину – духовную столицу Сибири (230 км в пути, три санитарные остановки).

Путешествие будет пролегать через село Покровское – родину Григория Распутина, самого известного «русского», вокруг фигуры которого до сих пор много мистического и загадочного.

10:00 Прибытие в с. Покровское. Частный дом – музей Г. Е. Распутина.

Здесь вы узнаете о близком друге семьи последнего российского императора Николая II, предсказание которого сбылось в полной мере: «Волей или неволей они приедут в Тобольск и, прежде чем умереть, увидят мою родную деревню».

Гениальный провидец или лжепророк? Завеса тайны приоткроется только тем, кто сам побывает в этих местах.

В основу экспозиции музея легли личные вещи семьи Распутиных, подлинные фотографии Григория Ефимовича и его семьи с дарственными надписями, личные записки Распутина.

Не забудьте спросить о знаменитом стуле Распутина! Вы точно будете удивлены.

12:00 Обед в "Теплом Стане"

13:00 Отправление в Абалак.

В любое время года вас ждут рубленый терем, расположенный на спине огромного кита, бескрайние зори и древние святыни – это место называется Абалак.

Туристический комплекс находится недалеко от Тобольска и представляет собой реконструкцию острога времен завоевания Сибири казаками Ермака.

Именно на озере Абалак 435 лет назад Ермак разбил десятитысячную армию татарского хана Маметкула, тем самым окончательно завоевал Сибирь.

Эту и другие истории вы сможете узнать, побывав в Абалаке, где сказка встречается с былью.

16:00 Посещение Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря – место паломничества верующих к чудотворной иконе Абалакской Божьей матери – самой почитаемой в Сибири.

Монастырь является уникальным историко-архитектурным комплексом,сформировавшимся к середине XVIII века в стиле барокко.

Знаменский собор с массивным восьмидольным куполом, выразительная столбообразная колокольня с храмом прп. Марии Египетской, изящный Никольский храм являются единым замыслом выдающегося тобольского зодчего Корнилия Михайловича Переволоки.

Дополняет комплекс построенная в наше время Часовня в честь Исповедников и Новомучеников Российских.

Согласно Сибирской летописи, на месте будущего монастыря произошло явление Ермаку Святителя Николая Чудотворца (экскурсию для вас проведет отец Сергий).

17:00 Отправление в Тобольск.

Город расположен на высоком Троицком мысу, там, где сливаются две могучие сибирские реки Тобол и Иртыш.

Подъезжая, вы ощутите необыкновенную атмосферу, окутывающую Тобольск словно завесой от большого мира.

Город Тобольск – «жемчужина» в ожерелье старых сибирских городов, это город древних храмов и богатейшей истории, город, который называют «духовной столицей» Сибири.

Посещение "Дома Мастеров", встреча и мастер класс от костореза Минсалима.

Мастер Минсалим – Хранитель Древнего ремесла – резной косточки.

В мастерской вам поведают про сибирские обычаи народов северных, про ханов великих и князей российских, про шаманов угорских да ямальских, про мамонтов могучих, про соболей и сов белых, про мастеров искусных, да дела их великие и простые.

18:30 Заселение в гостиницу «Сибирь».

Вас ожидает прогулка по территории белокаменного Тобольского Кремля, единственного в России, не принявшего ни одного боя, который стал особым символом государственной власти в России, духовным и административным центром обширного и далекого края.

Все царственные гости начинали знакомство с Тобольском с прогулки по его территории, посещения древнейшего храма Сибири – Софийско-Успенского собора.

19:00 «Царский» ужин с интерактивной программой в музеи семьи Николая II.

Музей во многом уникален, он позволяет по-новому взглянуть на, казалось бы, уже давно известные факты, раскрыть новые границы частной и государственной деятельности семьи императора Николая II и верных им людей.

21:00 - 21:30 Возвращение в гостиницу

Переезд в Тобольск. Экскурсии и мастер-классыПереезд в Тобольск. Экскурсии и мастер-классыПереезд в Тобольск. Экскурсии и мастер-классыПереезд в Тобольск. Экскурсии и мастер-классыПереезд в Тобольск. Экскурсии и мастер-классыПереезд в Тобольск. Экскурсии и мастер-классыПереезд в Тобольск. Экскурсии и мастер-классыПереезд в Тобольск. Экскурсии и мастер-классы
6 день

Завершение программы

08:00 – 10:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

11:00 трансфер в аэропорт.

Вылет в Москву возможен как из аэропорта Ремезов (город Тобольск) дневным рейсом в 13:45, так и из аэропорта «Рощино» (город Тюмень) вечерним рейсом в 19:55

Время прописано ориентировочно, и может меняться в зависимости от вылета группы и пожеланий туристов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в термальном курорте «ЛетоЛето» в Тюмени и в гостинице «Сибирь» в Тобольске (1 ночь в конце программы).

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

НомерСтоимость
Двухместный стандарт88 600
Двухместный джуниор сьют92 200
Одноместный106 000

В стоимость проживания входит завтрак по системе «шведский стол».

Варианты проживания

Отель «ЛетоЛето» 4*

4 ночи

Термальный курорт и СПА «ЛетоЛето» расположен в Тюмени. К услугам гостей большой аквапарк, ресторан, бар и крытый бассейн. Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi.

В номерах имеется письменный стол. В распоряжении гостей собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном. В числе удобств номеров термального курорта и СПА «ЛетоЛето» – кондиционер и шкаф.

По утрам гостям подают завтрак «шведский стол». Расстояние до международного аэропорта Рощино составляет 12 км.

Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*

Гостиница «Сибирь» 3*

1 ночь

Отель «Сибирь» расположен в историческом центре Тобольска, в 5 минутах ходьбы от Тобольского государственного историко-архитектурного музея и Софийского собора. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера оформлены в классическом стиле в ярких тонах. Они оснащены телевизором и холодильником.

В ресторане отеля «Сибирь» подают блюда русской и европейской кухни. В отеле предоставляются услуги прачечной и гладильные услуги. Предоставляется бесплатная частная парковка.

Гостиница «Сибирь» 3*Гостиница «Сибирь» 3*Гостиница «Сибирь» 3*Гостиница «Сибирь» 3*Гостиница «Сибирь» 3*Гостиница «Сибирь» 3*Гостиница «Сибирь» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в «ЛетоЛето» в выбранной категории номера
  • Проживание в Тобольске в гостинице «Сибирь»
  • Посещение акватермального комплекса «ЛетоЛето» 8 часов ежедневно
  • Питание (4 завтрака, 1 обед и 2 ужина)
  • Интерактивная экскурсия по Тюмени
  • Индивидуальная программа парения в Банях Сибири
  • Посещение термального комплекса Верхний бор
  • Экскурсия с дегустацией на сыроварню
  • Экскурсия в музей Распутина
  • Экскурсия в Абалакский Святознаменский монастырь
  • Посещение Абалакского туристического комплекса
  • Экскурсия с мастер-классом в косторезную мастерскую к Минсалиму
  • Экскурсия по Тобольску
  • Экскурсия и интерактивный ужин в музеи Николая II
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Работа гида экскурсовода 6 дней
  • Транспортные услуги по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Тюмень и обратно (можно так же отправиться из аэропорта Тобольска)
  • Питание вне программы
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Тюмень
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На каком транспорте происходит передвижение по маршруту?

На комфортабельных микроавтобусах Mercedes.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры6-дневные туры

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