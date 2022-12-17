Рождество в Сибири

Рождество в Сибири - что может быть увлекательнее

Рождество в Сибири – что может быть увлекательнее? Вы окунетесь в настоящую зимнюю сказку и прикоснетесь к традициям этом края.

Сможете ощутить новые вкусы, получить статус нефтяника и испытать настоящее сибирское гостеприимство.

Вы насладитесь купанием в термальных источниках под открытым небом, окунетесь в жизнь и быт народов Севера, попробуете все местные деликатесы и узнаете много нового в экскурсионных программах.

Вы посетите Тюмень – «Врата Сибири», современную деловую столицу, Тобольск – духовную столицу, настоящую жемчужину области и село Покровское – родину Григория Распутина. Каждое место откроет что-то новое и надолго останется в памяти.
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Рождество в Сибири
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает 🤩

«Духовная столица» Сибири
«Духовная столица» Сибири
Почувствуйте необыкновенную атмосферу города Тобольска и окунитесь в его историю
Старосибирская кухня
Старосибирская кухня
Вы попробуете мясо оленя, лося и дикой птицы, варенье из хвои и блины из черемухи, настоящие суточные щи с деревенской гусятиной и ржаные блины с припеками
Максимальное расслабление
Максимальное расслабление
Искупайтесь в термальных источниках, которые славятся своей оздоровительной силой и попарьтесь в настоящей русской бане
Дом северных людей
Дом северных людей
Вы станете участником экскурсии по настоящему стойбищу народов Севера, где познакомитесь с их бытом, материальной и духовной культурой
Сказка на яву
Сказка на яву
Посетим туристический комплекс «Абалак», который полностью выполнен из сруба дерева и наполнен героями различных русских сказок

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тюмень. Заселение в термальный курорт «ЛетоЛето»

*Время прописано ориентировочно, и может меняться в зависимости от прилета группы и пожеланий туристов.

13:05 Прибытие в Международный аэропорт «Рощино» имени Д. И. Менделеева.

Трансфер в Термальный курорт «ЛетоЛето», заселение в отель «ЛетоЛето» (возможен ранний заезд).

«ЛетоЛето» это единственный курорт, где природный источник находится почти в самом сердце города:

  • скважина глубиной 1248 метров
  • температура воды 38-43 c
  • степень минерализации 8,33-8,97 г/дм³
  • 110 гидромассажных форсунок
  • глубина взрослой зоны – 1,35 м, детской зоны – 0,8 м

Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее и оздоравливающее воздействие на организм.

В «ЛетоЛето» вы насладитесь комплексным отдыхом – покатаетесь с экстремальных горок в аквапарке, поплаваете в волновом бассейне и медленной реке, погреетесь в жарких саунах, джакузи и получите настоящее удовольствие от купания в целебном термальном источнике под открытым небом.

Свободное время.

18:30 Сибирский ужин в ресторане отеля.

20:30 Свободное время для посещения термального источника и SPA, по желанию.

Прибытие в Тюмень. Заселение в термальный курорт «ЛетоЛето»Прибытие в Тюмень. Заселение в термальный курорт «ЛетоЛето»Прибытие в Тюмень. Заселение в термальный курорт «ЛетоЛето»Прибытие в Тюмень. Заселение в термальный курорт «ЛетоЛето»Прибытие в Тюмень. Заселение в термальный курорт «ЛетоЛето»
2 день

Экскурсия в Этнографический центр народов Севера

08:00-10:00 Завтрак в гостинице.

11:00 Встреча с гидом в холле отеля.

12:00 Прибытие в д. Кыштырлы

Экскурсия в Этнографический центр коренных малочисленных народов Севера Тюменской области «ЭтноСтойбище «Увăс Мир хот» (Дом Северных людей).

Интерактивная экскурсия по настоящему Стойбищу народов Севера, в рамках которой состоится знакомство с бытом северных народов, их материальной и духовной культурой.

Вы сможете ощутить полное погружение в историю, посетите их национальные жилища, хантыйский жилой дом, ненецкий чум и сезонную охотничью избушку с убранством.

Посещение Дома Северных людей невозможно представить без ароматного чая из сбора таежных трав, приготовленного на костре со свежими ягодами.

А так же отобедаете национальное блюдо из мяса.

В программу входит традиционный обряд очищения на Святом месте с семью хранителями земли и цветными лентами – на священном капище вы повяжете цветную ленту загадав желание.

После вас ждет мастер-класс, на котором вы изготовите ложки из бересты.

Вас ждет, знакомство с игровой культурой северных народов, где каждый сможет проявить силу, выносливость и меткость!

Перетягивание палки на шкурах оленя, прыжки через нарты и метание колец во время игры «Кусан юх».

Каждый желающий сможет облачиться в национальные костюмы для фото на память.

13:00 Обед.

Вы попробуете блюда из национальной кухни коренных народов тюменского севера.

Тюменская область делится на юг региона и два автономных округа: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский.

Ямало-Ненецкий – округ, где живет народ ненцы и Ханты-Мансийский округ, где живут 2 народа: ханты и манси.

Блюда этих народов готовятся из речной рыбы муксуна и стерляди, из мяса оленя, лося и дикой птицы.

Варенье готовят из хвои, блины из черемухи и многое другое.

16:00 Возвращение в отель.

16:30 Прибытие в отель свободное время посещение термального источника и SPA по желанию.

Экскурсия в Этнографический центр народов СевераЭкскурсия в Этнографический центр народов СевераЭкскурсия в Этнографический центр народов СевераЭкскурсия в Этнографический центр народов Севера
3 день

Тюмень. Экскурсия на сыроварню с дегустацией

08:00-10:00 Завтрак в гостинице.

11:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало экскурсии по городу «Моя Сибирь», где вас ждет посвящение в Сибиряки, вы узнаете о первом городе Сибири о его истории, о людях, внесших вклад в развитие и создание этой территории, а также о современной жизни горожан и самой Тюменской области.

13:00 Выезд на Сыроварню.

13:30 Прибытие на Сыроварню.

Вас ждет подробная экскурсия по сыроварне и спуск в подземную камеру созревания.

Большая дегустация крафтового сыра с вином, с подробным описанием каждого сыра, с рекомендациями по сочетанию сыра и вкусных закусок из свежих натуральных продуктов.

16:30 Возвращение в отель свободное время посещение термального источника и SPA по желанию.

Тюмень. Экскурсия на сыроварню с дегустациейТюмень. Экскурсия на сыроварню с дегустациейТюмень. Экскурсия на сыроварню с дегустациейТюмень. Экскурсия на сыроварню с дегустациейТюмень. Экскурсия на сыроварню с дегустацией
4 день

Отправление в Тобольск. Музей Распутина и этнический комплекс «Абалак»

08:00-10:00 Завтрак в гостинице.

10:00 Освобождение номеров.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отправление в Тобольскую вотчину – духовную столицу Сибири (230 км в пути, три санитарные остановки).

Путешествие будет пролегать через село Покровское – родину Григория Распутина, самого известного «русского», вокруг фигуры которого до сих пор много мистического и загадочного.

11:00 Прибытие в с. Покровское. Частный дом – музей Г. Е. Распутина.

Здесь вы узнаете о близком друге семьи последнего российского императора Николая II, предсказание которого сбылось в полной мере: «Волей или неволей они приедут в Тобольск и, прежде чем умереть, увидят мою родную деревню».

Гениальный провидец или лжепророк? Завеса тайны приоткроется только тем, кто сам побывает в этих местах.

В основу экспозиции музея легли личные вещи семьи Распутиных, подлинные фотографии Григория Ефимовича и его семьи с дарственными надписями, личные записки Распутина.

Не забудьте спросить о знаменитом стуле Распутина! Вы точно будете удивлены.

13:30 Выезд из с. Покровское.

14:00 Обед в "Теплом Стане".

15:00 Отправление в Абалак.

В любое время года вас ждут рубленый терем, расположенный на спине огромного кита, бескрайние зори и древние святыни – это место называется Абалак.

Туристический комплекс находится недалеко от Тобольска и представляет собой реконструкцию острога времен завоевания Сибири казаками Ермака.

Именно на озере Абалак 435 лет назад Ермак разбил десятитысячную армию татарского хана Маметкула, тем самым окончательно завоевал Сибирь.

Эту и другие истории вы сможете узнать, побывав в Абалаке, где сказка встречается с былью.

17:30 Прибытие в Абалак.

18:00 Размещение в Абалакском туристическом комплексе.

19:00 Ужин при камине под треск сгорающих дров в ресторане "Белая Сова".

21:30-23:30 Русская баня.

Русские бани на дровах на протяжении многих веков верно служили русскому народу, спасая от нежелательных болезней и бед, сохраняя здоровье народа до сегодняшних дней.

Баня туристского комплекса «Абалак» выполнена «по-белому».

В такой бане имеется каменная калильная: печь с уложенными на нее камнями для получения пара и с баком (регистром) для нагревания воды.

Наша баня намного проще и приятнее в эксплуатации.

Баня туристского комплекса «Абалак» гармонично сочетающая русские традиции, позволит как нельзя лучше избавиться от стресса и впитать в себя только положительные эмоции!

Отправление в Тобольск. Музей Распутина и этнический комплекс «Абалак»Отправление в Тобольск. Музей Распутина и этнический комплекс «Абалак»Отправление в Тобольск. Музей Распутина и этнический комплекс «Абалак»Отправление в Тобольск. Музей Распутина и этнический комплекс «Абалак»Отправление в Тобольск. Музей Распутина и этнический комплекс «Абалак»Отправление в Тобольск. Музей Распутина и этнический комплекс «Абалак»
5 день

Экскурсия «Рождество в Тобольском Кремле». Старосибирская кухня

09:00-10:00 Завтрак в отеле.

10:00-11:00 Выселение, встреча с гидом.

11:30 Посещение Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря – место паломничества верующих к чудотворной иконе Абалакской Божьей матери – самой почитаемой в Сибири.

Монастырь является уникальным историко-архитектурным комплексом, сформировавшимся к середине XVIII века в стиле барокко.

Знаменский собор с массивным восьмидольным куполом, выразительная столбообразная колокольня с храмом прп. Марии Египетской, изящный Никольский храм являются единым замыслом выдающегося тобольского зодчего Корнилия Михайловича Переволоки.

Дополняет комплекс построенная в наше время Часовня в честь Исповедников и Новомучеников Российских.

12:00-12:30 Отправляемся в Тобольск.

Город расположен на высоком Троицком мысу, там, где сливаются две могучие сибирские реки Тобол и Иртыш.

Подъезжая, вы ощутите необыкновенную атмосферу, окутывающую Тобольск словно завесой от большого мира.

Город Тобольск – «жемчужина» в ожерелье старых сибирских городов, это город древних храмов и богатейшей истории, город, который называют «духовной столицей» Сибири.

Именно в этом городе по-особенному ощущается волшебство наступающего Рождества.

Начало экскурсионной программы «Рождество в Тобольском Кремле».

Вас ожидает прогулка по территории белокаменного Тобольского Кремля, единственного в России, не принявшего ни одного боя, который стал особым символом государственной власти в России, духовным и административным центром обширного и далекого края.

Все царственные гости начинали знакомство с Тобольском с прогулки по его территории, посещения древнейшего храма Сибири – Софийско-Успенского собора.

Вы посетите Дворец Наместника – центральный музейный комплекс Тобольского Кремля.

С января 2009 года здесь размещается основная экспозиция, посвященная истории управления Сибирью, начиная с XVII века до 1917 года.

14:00-15:00 Обед в «Паварне» на территории Кремля.

Кафе старосибирской кухни расположено на территории Тобольского Кремля.

По-кремлевски вкусные обеды по историческим рецептам: где еще вы отведаете настоящих суточных щей с деревенской гусятиной, или ржаных блинов с припеками, пожарских котлет из тяпаного куриного и телячьего филе?

А еще там готовят лучшие в Сибири ромовые бабы по рецепту XVII века, с тающей сливочной помадкой, кедровыми орехами, изюмом и домашними цукатами!

15:00-16:00 Дополнительно можно посетить: «Дворец Наместника» или «Тюремный замок».

16:30-17:30 Заселение в гостиницу "Сибирь".

18:00 «Царский» ужин с интерактивной программой в музеи семьи Николая II.

Музей во многом уникален, он позволяет по-новому взглянуть на, казалось бы, уже давно известные факты, раскрыть новые границы частной и государственной деятельности семьи императора Николая II и верных им людей.

Являет нам примеры постоянной заботы Государя и Государыни о просвещении и благополучии Российской державы, образцы глубокой преданности лучшим традициям дела милосердия и благотворительности, личного благочестия и христианской святости.

20:00 -20:30 Возвращение в гостиницу.

Экскурсия «Рождество в Тобольском Кремле». Старосибирская кухняЭкскурсия «Рождество в Тобольском Кремле». Старосибирская кухняЭкскурсия «Рождество в Тобольском Кремле». Старосибирская кухняЭкскурсия «Рождество в Тобольском Кремле». Старосибирская кухняЭкскурсия «Рождество в Тобольском Кремле». Старосибирская кухняЭкскурсия «Рождество в Тобольском Кремле». Старосибирская кухняЭкскурсия «Рождество в Тобольском Кремле». Старосибирская кухняЭкскурсия «Рождество в Тобольском Кремле». Старосибирская кухняЭкскурсия «Рождество в Тобольском Кремле». Старосибирская кухня
6 день

Завершение программы. Экскурсия «От периодической таблицы до полимера»

08:00-10:00 Завтрак в гостинице.

Свободное время.

Предлагаем посетить экскурсию «От периодической таблицы до полимера».

В ходе данной экскурсии мы посетим музей имени А. А Дунина-Горкавича, где узнаем о детстве, юности и жизни Д. И. Менделеева, а далее отправимся на «СИБУР» где наш ждет экскурсия по предприятию.

СИБУР крупнейшая в России и Восточной Европе нефтехимическая компания, предприятия которой расположены почти в 20 регионах нашей страны, а трудятся на них более 26 000 человек.

Также вы познакомитесь с главными арт-объектами предприятий – резервуарами «соседиСИБУРа», на которых изображены представители флоры и фауны тобольских лесов.

Кроме того, выйдете на смотровую площадку, где сделаете эффектные панорамные снимки, а затем посмотрите фильм о превращении нефти и газа в привычные для всех предметы: шариковые ручки, автомобильные шины, моющие средства и многое другое.

13:00-14:00 Обед в кафе города.

14:00 Выезд в Тюмень. Трансфер в аэропорт Рощино.

Завершение программы. Экскурсия «От периодической таблицы до полимера»Завершение программы. Экскурсия «От периодической таблицы до полимера»Завершение программы. Экскурсия «От периодической таблицы до полимера»

Проживание

Тур предусматривает проживание в термальном курорте «ЛетоЛето» в Тюмени, в туристском комплексе “Абалак” (1 ночь) и в гостинице «Сибирь» в Тобольске (1 ночь).

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

НомерСтоимость
Двухместный стандарт145 000
Одноместный стандарт177 750

Варианты проживания

Отель «ЛетоЛето» 4*

3 ночи

Термальный курорт и СПА «ЛетоЛето» расположен в Тюмени. К услугам гостей большой аквапарк, ресторан, бар и крытый бассейн. Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi.

В номерах имеется письменный стол. В распоряжении гостей собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном. В числе удобств номеров термального курорта и СПА «ЛетоЛето» – кондиционер и шкаф.

По утрам гостям подают завтрак «шведский стол». Расстояние до международного аэропорта Рощино составляет 12 км.

Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*

Туристский комплекс «Абалак»

1 ночь

Туристский комплекс "Абалак" находится в 20 км от города Тобольска. Весь комплекс выполнен из сруба дерева, на территории много архитектурных элементов в сказочном стиле. На территории комплекса находятся: Трактир "Белая Сова", бар “Кит”, детское кафе “Змей Горыныч”, гостиница, баня, музей "Былин и Сказок".

Палаты выполнены из массива дерева сосны. Номера с двуспальной или односпальной кроватью, санузел в номере.

Туристский комплекс «Абалак»Туристский комплекс «Абалак»Туристский комплекс «Абалак»Туристский комплекс «Абалак»Туристский комплекс «Абалак»Туристский комплекс «Абалак»

Гостиница «Сибирь» 3*

1 ночь

Отель «Сибирь» расположен в историческом центре Тобольска, в 5 минутах ходьбы от Тобольского государственного историко-архитектурного музея и Софийского собора. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера оформлены в классическом стиле в ярких тонах. Они оснащены телевизором и холодильником.

В ресторане отеля «Сибирь» подают блюда русской и европейской кухни. В отеле предоставляются услуги прачечной и гладильные услуги. Предоставляется бесплатная частная парковка.

Гостиница «Сибирь» 3*Гостиница «Сибирь» 3*Гостиница «Сибирь» 3*Гостиница «Сибирь» 3*Гостиница «Сибирь» 3*Гостиница «Сибирь» 3*Гостиница «Сибирь» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в Лето Лето в выбранной категории номера
  • Питание (5 завтраков, 4 обеда, 3 ужина)
  • Посещение термального комплекса «Лето Лето» 8 часов ежедневно (3 дня)
  • Интерактивная экскурсия по Тюмени
  • Экскурсия с дегустацией на сыроварню
  • Экскурсия в музей Распутина
  • Интерактивная программа «Абалакское поле»
  • Проживание в Абалакском туристическом комплексе
  • Проживание в Тобольске в гостинице «Сибирь»
  • Экскурсия по Тобольску с посещением Дворца Наместника
  • Экскурсия в Абалакский Святознаменский монастырь
  • Экскурсия по Тобольску
  • Экскурсия и интерактивный царский рождественский ужин в музеи Николая II
  • Экскурсия «От периодической таблицы до полимера»
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Работа гида экскурсовода 6 дней
  • Транспортные услуги по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Тюмень и обратно
  • Питание вне программы
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, городской округ Тюмень, аэропорт Тюмень (Рощино) имени Д.И. Менделеева
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На каком транспорте происходит передвижение по маршруту?

На комфортабельных микроавтобусах Mercedes.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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