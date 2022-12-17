2 день

Экскурсия в Этнографический центр народов Севера

08:00-10:00 Завтрак в гостинице.

11:00 Встреча с гидом в холле отеля.

12:00 Прибытие в д. Кыштырлы

Экскурсия в Этнографический центр коренных малочисленных народов Севера Тюменской области «ЭтноСтойбище «Увăс Мир хот» (Дом Северных людей).

Интерактивная экскурсия по настоящему Стойбищу народов Севера, в рамках которой состоится знакомство с бытом северных народов, их материальной и духовной культурой.

Вы сможете ощутить полное погружение в историю, посетите их национальные жилища, хантыйский жилой дом, ненецкий чум и сезонную охотничью избушку с убранством.

Посещение Дома Северных людей невозможно представить без ароматного чая из сбора таежных трав, приготовленного на костре со свежими ягодами.

А так же отобедаете национальное блюдо из мяса.

В программу входит традиционный обряд очищения на Святом месте с семью хранителями земли и цветными лентами – на священном капище вы повяжете цветную ленту загадав желание.

После вас ждет мастер-класс, на котором вы изготовите ложки из бересты.

Вас ждет, знакомство с игровой культурой северных народов, где каждый сможет проявить силу, выносливость и меткость!

Перетягивание палки на шкурах оленя, прыжки через нарты и метание колец во время игры «Кусан юх».

Каждый желающий сможет облачиться в национальные костюмы для фото на память.

13:00 Обед.

Вы попробуете блюда из национальной кухни коренных народов тюменского севера.

Тюменская область делится на юг региона и два автономных округа: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский.

Ямало-Ненецкий – округ, где живет народ ненцы и Ханты-Мансийский округ, где живут 2 народа: ханты и манси.

Блюда этих народов готовятся из речной рыбы муксуна и стерляди, из мяса оленя, лося и дикой птицы.

Варенье готовят из хвои, блины из черемухи и многое другое.

16:00 Возвращение в отель.

16:30 Прибытие в отель свободное время посещение термального источника и SPA по желанию.