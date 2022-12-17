*Время прописано ориентировочно, и может меняться в зависимости от прилета группы и пожеланий туристов.
13:05 Прибытие в Международный аэропорт «Рощино» имени Д. И. Менделеева.
Трансфер в Термальный курорт «ЛетоЛето», заселение в отель «ЛетоЛето» (возможен ранний заезд).
«ЛетоЛето» это единственный курорт, где природный источник находится почти в самом сердце города:
Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее и оздоравливающее воздействие на организм.
В «ЛетоЛето» вы насладитесь комплексным отдыхом – покатаетесь с экстремальных горок в аквапарке, поплаваете в волновом бассейне и медленной реке, погреетесь в жарких саунах, джакузи и получите настоящее удовольствие от купания в целебном термальном источнике под открытым небом.
Свободное время.
18:30 Сибирский ужин в ресторане отеля.
20:30 Свободное время для посещения термального источника и SPA, по желанию.
08:00-10:00 Завтрак в гостинице.
11:00 Встреча с гидом в холле отеля.
12:00 Прибытие в д. Кыштырлы
Экскурсия в Этнографический центр коренных малочисленных народов Севера Тюменской области «ЭтноСтойбище «Увăс Мир хот» (Дом Северных людей).
Интерактивная экскурсия по настоящему Стойбищу народов Севера, в рамках которой состоится знакомство с бытом северных народов, их материальной и духовной культурой.
Вы сможете ощутить полное погружение в историю, посетите их национальные жилища, хантыйский жилой дом, ненецкий чум и сезонную охотничью избушку с убранством.
Посещение Дома Северных людей невозможно представить без ароматного чая из сбора таежных трав, приготовленного на костре со свежими ягодами.
А так же отобедаете национальное блюдо из мяса.
В программу входит традиционный обряд очищения на Святом месте с семью хранителями земли и цветными лентами – на священном капище вы повяжете цветную ленту загадав желание.
После вас ждет мастер-класс, на котором вы изготовите ложки из бересты.
Вас ждет, знакомство с игровой культурой северных народов, где каждый сможет проявить силу, выносливость и меткость!
Перетягивание палки на шкурах оленя, прыжки через нарты и метание колец во время игры «Кусан юх».
Каждый желающий сможет облачиться в национальные костюмы для фото на память.
13:00 Обед.
Вы попробуете блюда из национальной кухни коренных народов тюменского севера.
Тюменская область делится на юг региона и два автономных округа: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский.
Ямало-Ненецкий – округ, где живет народ ненцы и Ханты-Мансийский округ, где живут 2 народа: ханты и манси.
Блюда этих народов готовятся из речной рыбы муксуна и стерляди, из мяса оленя, лося и дикой птицы.
Варенье готовят из хвои, блины из черемухи и многое другое.
16:00 Возвращение в отель.
16:30 Прибытие в отель свободное время посещение термального источника и SPA по желанию.
08:00-10:00 Завтрак в гостинице.
11:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало экскурсии по городу «Моя Сибирь», где вас ждет посвящение в Сибиряки, вы узнаете о первом городе Сибири о его истории, о людях, внесших вклад в развитие и создание этой территории, а также о современной жизни горожан и самой Тюменской области.
13:00 Выезд на Сыроварню.
13:30 Прибытие на Сыроварню.
Вас ждет подробная экскурсия по сыроварне и спуск в подземную камеру созревания.
Большая дегустация крафтового сыра с вином, с подробным описанием каждого сыра, с рекомендациями по сочетанию сыра и вкусных закусок из свежих натуральных продуктов.
16:30 Возвращение в отель свободное время посещение термального источника и SPA по желанию.
08:00-10:00 Завтрак в гостинице.
10:00 Освобождение номеров.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отправление в Тобольскую вотчину – духовную столицу Сибири (230 км в пути, три санитарные остановки).
Путешествие будет пролегать через село Покровское – родину Григория Распутина, самого известного «русского», вокруг фигуры которого до сих пор много мистического и загадочного.
11:00 Прибытие в с. Покровское. Частный дом – музей Г. Е. Распутина.
Здесь вы узнаете о близком друге семьи последнего российского императора Николая II, предсказание которого сбылось в полной мере: «Волей или неволей они приедут в Тобольск и, прежде чем умереть, увидят мою родную деревню».
Гениальный провидец или лжепророк? Завеса тайны приоткроется только тем, кто сам побывает в этих местах.
В основу экспозиции музея легли личные вещи семьи Распутиных, подлинные фотографии Григория Ефимовича и его семьи с дарственными надписями, личные записки Распутина.
Не забудьте спросить о знаменитом стуле Распутина! Вы точно будете удивлены.
13:30 Выезд из с. Покровское.
14:00 Обед в "Теплом Стане".
15:00 Отправление в Абалак.
В любое время года вас ждут рубленый терем, расположенный на спине огромного кита, бескрайние зори и древние святыни – это место называется Абалак.
Туристический комплекс находится недалеко от Тобольска и представляет собой реконструкцию острога времен завоевания Сибири казаками Ермака.
Именно на озере Абалак 435 лет назад Ермак разбил десятитысячную армию татарского хана Маметкула, тем самым окончательно завоевал Сибирь.
Эту и другие истории вы сможете узнать, побывав в Абалаке, где сказка встречается с былью.
17:30 Прибытие в Абалак.
18:00 Размещение в Абалакском туристическом комплексе.
19:00 Ужин при камине под треск сгорающих дров в ресторане "Белая Сова".
21:30-23:30 Русская баня.
Русские бани на дровах на протяжении многих веков верно служили русскому народу, спасая от нежелательных болезней и бед, сохраняя здоровье народа до сегодняшних дней.
Баня туристского комплекса «Абалак» выполнена «по-белому».
В такой бане имеется каменная калильная: печь с уложенными на нее камнями для получения пара и с баком (регистром) для нагревания воды.
Наша баня намного проще и приятнее в эксплуатации.
Баня туристского комплекса «Абалак» гармонично сочетающая русские традиции, позволит как нельзя лучше избавиться от стресса и впитать в себя только положительные эмоции!
09:00-10:00 Завтрак в отеле.
10:00-11:00 Выселение, встреча с гидом.
11:30 Посещение Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря – место паломничества верующих к чудотворной иконе Абалакской Божьей матери – самой почитаемой в Сибири.
Монастырь является уникальным историко-архитектурным комплексом, сформировавшимся к середине XVIII века в стиле барокко.
Знаменский собор с массивным восьмидольным куполом, выразительная столбообразная колокольня с храмом прп. Марии Египетской, изящный Никольский храм являются единым замыслом выдающегося тобольского зодчего Корнилия Михайловича Переволоки.
Дополняет комплекс построенная в наше время Часовня в честь Исповедников и Новомучеников Российских.
12:00-12:30 Отправляемся в Тобольск.
Город расположен на высоком Троицком мысу, там, где сливаются две могучие сибирские реки Тобол и Иртыш.
Подъезжая, вы ощутите необыкновенную атмосферу, окутывающую Тобольск словно завесой от большого мира.
Город Тобольск – «жемчужина» в ожерелье старых сибирских городов, это город древних храмов и богатейшей истории, город, который называют «духовной столицей» Сибири.
Именно в этом городе по-особенному ощущается волшебство наступающего Рождества.
Начало экскурсионной программы «Рождество в Тобольском Кремле».
Вас ожидает прогулка по территории белокаменного Тобольского Кремля, единственного в России, не принявшего ни одного боя, который стал особым символом государственной власти в России, духовным и административным центром обширного и далекого края.
Все царственные гости начинали знакомство с Тобольском с прогулки по его территории, посещения древнейшего храма Сибири – Софийско-Успенского собора.
Вы посетите Дворец Наместника – центральный музейный комплекс Тобольского Кремля.
С января 2009 года здесь размещается основная экспозиция, посвященная истории управления Сибирью, начиная с XVII века до 1917 года.
14:00-15:00 Обед в «Паварне» на территории Кремля.
Кафе старосибирской кухни расположено на территории Тобольского Кремля.
По-кремлевски вкусные обеды по историческим рецептам: где еще вы отведаете настоящих суточных щей с деревенской гусятиной, или ржаных блинов с припеками, пожарских котлет из тяпаного куриного и телячьего филе?
А еще там готовят лучшие в Сибири ромовые бабы по рецепту XVII века, с тающей сливочной помадкой, кедровыми орехами, изюмом и домашними цукатами!
15:00-16:00 Дополнительно можно посетить: «Дворец Наместника» или «Тюремный замок».
16:30-17:30 Заселение в гостиницу "Сибирь".
18:00 «Царский» ужин с интерактивной программой в музеи семьи Николая II.
Музей во многом уникален, он позволяет по-новому взглянуть на, казалось бы, уже давно известные факты, раскрыть новые границы частной и государственной деятельности семьи императора Николая II и верных им людей.
Являет нам примеры постоянной заботы Государя и Государыни о просвещении и благополучии Российской державы, образцы глубокой преданности лучшим традициям дела милосердия и благотворительности, личного благочестия и христианской святости.
20:00 -20:30 Возвращение в гостиницу.
08:00-10:00 Завтрак в гостинице.
Свободное время.
Предлагаем посетить экскурсию «От периодической таблицы до полимера».
В ходе данной экскурсии мы посетим музей имени А. А Дунина-Горкавича, где узнаем о детстве, юности и жизни Д. И. Менделеева, а далее отправимся на «СИБУР» где наш ждет экскурсия по предприятию.
СИБУР крупнейшая в России и Восточной Европе нефтехимическая компания, предприятия которой расположены почти в 20 регионах нашей страны, а трудятся на них более 26 000 человек.
Также вы познакомитесь с главными арт-объектами предприятий – резервуарами «соседиСИБУРа», на которых изображены представители флоры и фауны тобольских лесов.
Кроме того, выйдете на смотровую площадку, где сделаете эффектные панорамные снимки, а затем посмотрите фильм о превращении нефти и газа в привычные для всех предметы: шариковые ручки, автомобильные шины, моющие средства и многое другое.
13:00-14:00 Обед в кафе города.
14:00 Выезд в Тюмень. Трансфер в аэропорт Рощино.
Тур предусматривает проживание в термальном курорте «ЛетоЛето» в Тюмени, в туристском комплексе “Абалак” (1 ночь) и в гостинице «Сибирь» в Тобольске (1 ночь).
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Номер
|Стоимость
|Двухместный стандарт
|145 000
|Одноместный стандарт
|177 750
Термальный курорт и СПА «ЛетоЛето» расположен в Тюмени. К услугам гостей большой аквапарк, ресторан, бар и крытый бассейн. Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi.
В номерах имеется письменный стол. В распоряжении гостей собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном. В числе удобств номеров термального курорта и СПА «ЛетоЛето» – кондиционер и шкаф.
По утрам гостям подают завтрак «шведский стол». Расстояние до международного аэропорта Рощино составляет 12 км.
Туристский комплекс "Абалак" находится в 20 км от города Тобольска. Весь комплекс выполнен из сруба дерева, на территории много архитектурных элементов в сказочном стиле. На территории комплекса находятся: Трактир "Белая Сова", бар “Кит”, детское кафе “Змей Горыныч”, гостиница, баня, музей "Былин и Сказок".
Палаты выполнены из массива дерева сосны. Номера с двуспальной или односпальной кроватью, санузел в номере.
Отель «Сибирь» расположен в историческом центре Тобольска, в 5 минутах ходьбы от Тобольского государственного историко-архитектурного музея и Софийского собора. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера оформлены в классическом стиле в ярких тонах. Они оснащены телевизором и холодильником.
В ресторане отеля «Сибирь» подают блюда русской и европейской кухни. В отеле предоставляются услуги прачечной и гладильные услуги. Предоставляется бесплатная частная парковка.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На комфортабельных микроавтобусах Mercedes.