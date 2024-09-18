Л Лилиана Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды Прекрасно провели день, Анжела великолепный рассказчик, узнали много нового и интересного. Ширяево прекрасно. Тольятти стал открытием. Незабываемые впечатления!

В Владимир Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды читать дальше эмоции. Чувствуется, что Анжела очень любит свой город и регион и эмоционально вовлекает Вас в захватывающее приключение по нему. Несколько часов на одном дыхании. Спасибо огромное!:) Анжела - настоящий эксперт по национальному парк "Самарская лука". Увлекательный рассказ и отлично выстроенный маршрут оставили у меня только положительные

А Алина Из Тольятти - в замок Гарибальди Спасибо огромное гиду, очень крутая харизматичная дама!! Было интересно слушать и узнавать новое, в том числе о самом городе. Также очень комфортная поездка до самого замка Обязательно поделюсь с друзьями и посоветую им посетить вас!!

М Марина Добро пожаловать в Тольятти Профессионал высочайшего класса и глубочайших знаний! Помимо этого все наши пожелания были учтены))

С Сергей Из Тольятти - в замок Гарибальди Очень приятная в общении. Разносторонне эрудирована и самое главное искренне любит свой родной край. Очень рекомендую.

О Ольга Добро пожаловать в Тольятти Отличная экскурсия - информация интересная, гид очень увлечённая темой дама, много иллюстраций из личного опыта жизни в Тольятти. Нам очень понравилось и мы с подругой рекомендуем от всей души!