3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Тольятти на транспорте туристов: история и виды на Волгу
Тольятти - город с богатой историей и живописными видами на Волгу. На экскурсии вы узнаете о его прошлом, увидите памятники и архитектурные шедевры
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 5 800₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Волга и Жигули с обзорных площадок
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рачейский бор и Каменный лабиринт: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Рачейскому бору и Каменному лабиринту: сосны, скалы, болота и дюны в одном месте. Уникальные лишайники, мхи и папоротники ждут вас
Начало: Тольятти, бульвар Ленина, 1
Расписание: Всю неделю по календарю занятости на сайте
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июля 2024У нас был экскурсовод Светлана и прекрасный водитель Юрий. С таким поистине душевным гостеприимством встретились впервые! Сказать, что путешествие понравилось-
Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тольятти
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Тольятти в августе 2024
Сейчас в Тольятти в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 5 800 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Тольятти на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 5 ⭐ отзывов, цены от 5800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь