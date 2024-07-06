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ничего не сказать. Светлана настолько увлекла своим рассказом о городе, о Самарской Луке, что просто влюбила сына в Тольятти!)) Побывали в штольнях, в п. Ширяево, заехали на ферму Женьшеня, поднялись на гору Отважная, Шишка… Только индивидуальный подход и забота! Спасибо огромное. С благодарностью, ваши москвичи)) Экскурсию рекомендуем!