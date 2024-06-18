А Алина Из Тольятти - в замок Гарибальди Спасибо огромное гиду, очень крутая харизматичная дама!! Было интересно слушать и узнавать новое, в том числе о самом городе. Также очень комфортная поездка до самого замка Обязательно поделюсь с друзьями и посоветую им посетить вас!!

М Марина Добро пожаловать в Тольятти Профессионал высочайшего класса и глубочайших знаний! Помимо этого все наши пожелания были учтены))

С Сергей Из Тольятти - в замок Гарибальди Очень приятная в общении. Разносторонне эрудирована и самое главное искренне любит свой родной край. Очень рекомендую.

О Ольга Добро пожаловать в Тольятти Отличная экскурсия - информация интересная, гид очень увлечённая темой дама, много иллюстраций из личного опыта жизни в Тольятти. Нам очень понравилось и мы с подругой рекомендуем от всей души!