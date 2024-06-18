4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тольятти - в замок Гарибальди: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир легенд о драконах и рыцарях, узнайте историю Беовульфа, разгадайте символы замка и прогуляйтесь по пляжу Жигулёвского моря
25 авг в 08:00
3 сен в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Тольятти: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет путешествие по Тольятти, где вы узнаете о его тройном рождении, увидите главные достопримечательности и оцените промышленный потенциал города
19 авг в 18:00
20 авг в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Жигулёвским горам: легенды, природа и незабываемые виды
По преданию, Степан Разин спрятал в Жигулёвских горах богатства. Легенды живут, а сокровища ищут до сих пор. Приглашаю вас в поездку-приключение
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина18 июня 2024Спасибо огромное гиду, очень крутая харизматичная дама!! Было интересно слушать и узнавать новое, в том числе о самом городе. Также очень комфортная поездка до самого замка Обязательно поделюсь с друзьями и посоветую им посетить вас!!
- ММарина8 июня 2024Профессионал высочайшего класса и глубочайших знаний! Помимо этого все наши пожелания были учтены))
- ССергей26 мая 2024Очень приятная в общении. Разносторонне эрудирована и самое главное искренне любит свой родной край. Очень рекомендую.
- ООльга12 февраля 2024Отличная экскурсия - информация интересная, гид очень увлечённая темой дама, много иллюстраций из личного опыта жизни в Тольятти. Нам очень понравилось и мы с подругой рекомендуем от всей души!
- ДДмитрий5 января 2024Огромная благодарность Ольге, за очень содержательную и познавательную экскурсию по Тольятти. Несмотря, но то, что город молодой, он богат историей и особенностями архитектуры, которыми Ольга делиться с увлечением и любовью к своему городу.
Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тольятти
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Тольятти в августе 2024
Сейчас в Тольятти в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Тольятти на 2024 год по теме «Все», 7 ⭐ отзывов, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь