Что вас ожидает

Чарующие волжские просторы

Путь будет лежать через Жигулевскую ГЭС — впечатляющее сооружение на фоне единственных гор тектонического происхождения на Русской равнине. Попутно вы узнаете, сколько мистики и легенд связано с Жигулевскими горами, особенно тех, что связаны со следами пришельцев. А прибыв на место, отправитесь от парковки по оборудованной тропе к смотровой площадке на Стрельной горе. С этой точки вы увидите просторы от Тольятти до Мастрюковских озер и синюю ленту красавицы-Волги.

Сокровища заповедника

Я расскажу о древнейших растительных сообществах в Поволжье — каменистых степях и их особой флоре, а также о растениях-эндемиках. Покажу реликтовый сосновый бор. Поговорим и об истории края — здесь, кажется, до сих пор ощущается дух вольного казачества и предания об атаманах. Кроме того, вы узнаете о знаменитых художниках, Репине и Айвазовском, запечатлевшим жигулевские красоты на своих полотнах. И, конечно, сможете сохранить свои впечатления от картинных пейзажей, сделав панорамные снимки.

Организационные детали