Панорамы Жигулевского заповедника: поездка из Тольятти

Открыть незабываемые пейзажи с одной из самых высоких гор Самарской Луки

Стрельная гора — одно из самых популярных и впечатляющих мест в национальном парке.

Отсюда вы окинете взглядом волжские дали, где черпали вдохновение великие мастера кисти, ощутите дух вольного казачества, увидите охраняемые каменистые степи с реликтовым сосновым бором и даже услышите легенды Жигулевских гор из мира уфологии.
Панорамы Жигулевского заповедника: поездка из Тольятти
Панорамы Жигулевского заповедника: поездка из Тольятти
Панорамы Жигулевского заповедника: поездка из Тольятти
Панорамы Жигулевского заповедника: поездка из Тольятти
Панорамы Жигулевского заповедника: поездка из Тольятти
Панорамы Жигулевского заповедника: поездка из Тольятти
Панорамы Жигулевского заповедника: поездка из Тольятти
Панорамы Жигулевского заповедника: поездка из Тольятти
Панорамы Жигулевского заповедника: поездка из Тольятти
Панорамы Жигулевского заповедника: поездка из Тольятти
Панорамы Жигулевского заповедника: поездка из Тольятти

Что вас ожидает

Чарующие волжские просторы

Путь будет лежать через Жигулевскую ГЭС — впечатляющее сооружение на фоне единственных гор тектонического происхождения на Русской равнине. Попутно вы узнаете, сколько мистики и легенд связано с Жигулевскими горами, особенно тех, что связаны со следами пришельцев. А прибыв на место, отправитесь от парковки по оборудованной тропе к смотровой площадке на Стрельной горе. С этой точки вы увидите просторы от Тольятти до Мастрюковских озер и синюю ленту красавицы-Волги.

Сокровища заповедника

Я расскажу о древнейших растительных сообществах в Поволжье — каменистых степях и их особой флоре, а также о растениях-эндемиках. Покажу реликтовый сосновый бор. Поговорим и об истории края — здесь, кажется, до сих пор ощущается дух вольного казачества и предания об атаманах. Кроме того, вы узнаете о знаменитых художниках, Репине и Айвазовском, запечатлевшим жигулевские красоты на своих полотнах. И, конечно, сможете сохранить свои впечатления от картинных пейзажей, сделав панорамные снимки.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Renault Megane 3, я встречу вас в удобном месте в городе и после экскурсии отвезу обратно
  • Экосбор при входе в заповедник включён в стоимость
  • За дополнительную плату можно заказать услуги фотографа

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Евгений
Евгений
Меня зовут Евгений, я родился и вырос в Тольятти. Раньше занимался организацией туров на побережье Чёрного моря, а сейчас знакомлю людей с красотами Центральной России. Я уверен, что вы будете впечатлены пейзажами нашего края и откроете немало захватывающих мест, куда захотите вернуться снова — и не только за видами, но и за особым состоянием, которое дарит загадочная и очень душевная самарская природа.
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