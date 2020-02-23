Что вас ожидает

По пути к замку мы поговорим о Тольятти: вы узнаете о судьбе трижды рожденного города и о его сегодняшней жизни. Дорога займет около часа — и вот вы уже словно в Европе!

Замок в неоготическом стиле построен с учетом всех правил средневекового замкового строительства. Вы узнаете, как это волшебное место появилось в обычном российском селе, кто и с какой целью воплотил мечту в жизнь. Я объясню, что означают статуи в живописном саду и фигуры на фасаде, а также расскажу, как сегодня используется замок Гарибальди. У вас будет достаточно времени, чтобы сделать фотографии и насладиться прогулкой.

Кроме того, неподалеку мы заглянем в храм в честь Георгия Победоносца, построенный в селе Хрящевка на средства создателя замка.