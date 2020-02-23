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  3. Сказочный замок Гарибальди

Одна из самых неожиданных и красивых достопримечательностей России

Инна
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Инна – ваш гид
Всего в 40 км от Тольятти вас ждет настоящий замок — с башнями, витражами и статуями драконов.

Гуляя здесь, вы почувствуете себя в сказке о рыцарях и принцессах, а я расскажу о создании этого шедевра архитектурной фантазии.

Построенный со вкусом и любовью замок — идеальное место для фотографий и просто эстетического удовольствия!
2200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча остановка Горсад в Центральном районе г.Тольятти
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Сказочный замок Гарибальди
Сказочный замок Гарибальди

Что вас ожидает

По пути к замку мы поговорим о Тольятти: вы узнаете о судьбе трижды рожденного города и о его сегодняшней жизни. Дорога займет около часа — и вот вы уже словно в Европе!

Замок в неоготическом стиле построен с учетом всех правил средневекового замкового строительства. Вы узнаете, как это волшебное место появилось в обычном российском селе, кто и с какой целью воплотил мечту в жизнь. Я объясню, что означают статуи в живописном саду и фигуры на фасаде, а также расскажу, как сегодня используется замок Гарибальди. У вас будет достаточно времени, чтобы сделать фотографии и насладиться прогулкой.

Кроме того, неподалеку мы заглянем в храм в честь Георгия Победоносца, построенный в селе Хрящевка на средства создателя замка.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на моем автомобиле Kia Rio
  • Транспортные расходы и входные билеты включены в стоимость
  • Замок мы осмотрим только снаружи, внутри ведутся строительные работы
Сказочный замок Гарибальди
Сказочный замок Гарибальди
Сказочный замок Гарибальди
Сказочный замок Гарибальди
Сказочный замок Гарибальди
Сказочный замок Гарибальди
Сказочный замок Гарибальди
Сказочный замок Гарибальди
Сказочный замок Гарибальди
Сказочный замок Гарибальди
Сказочный замок Гарибальди
Сказочный замок Гарибальди

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура остановка Горсад в Центральном районе г.Тольятти.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Инна
Инна
Я живу в Тольятти с детских лет, здесь училась в школе и институте, работаю в сфере туризма, часто путешествую. Посетив несколько экскурсий от Трипстера, поняла, что хочу знакомить гостей и жителей Тольятти со своим городом именно в формате индивидуальных дружеских прогулок-экскурсий по городу — чтобы люди почувствовали его самобытность и атмосферу.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Наталья
23 февраля 2020
Гид очень понравилась, настоящий экскурсовод, каким он должен быть в моём понимании: речь приятная, рассказ по существу, ответы на все вопросы. Много интересного рассказала об истории Тольятти. А сам замок оказался просто потрясающим! Маст си, рекомендую!

Инна проводит ещё 1 экскурсию

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Обзорная экскурсия по городу с тремя днями рождения
Промышленный город на Волге, где делают автомобили, – таким Тольятти знает большинство людей. Между тем, я открою много любопытного о нашем городе, его истории и действительно уникальном градоустройстве. Вы погуляете по центру Тольятти, побываете в подлинном доме из прошлого и услышите о местных жителях.

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