Свято-Троицкий храм — поездка в село Ташла

Побывать в одном из духовных центров региона, узнать о чудотворной иконе и посетить святой источник

Всего в 40 км от Тольятти находится красивое и тихое место, где в 18 веке была основана Троицкая церковь.

В поездке к самарской святыне вы узнаете, как в мордовском поселении появился храм и как он изменил жизнь Ташлы. Услышите историю обретения особо почитаемой иконы Богородицы и посетите чудотворный источник. А по пути полюбуетесь лесостепными панорамами.
Свято-Троицкий храм — поездка в село Ташла
Свято-Троицкий храм — поездка в село Ташла
Свято-Троицкий храм — поездка в село Ташла
Свято-Троицкий храм — поездка в село Ташла
Свято-Троицкий храм — поездка в село Ташла
Свято-Троицкий храм — поездка в село Ташла
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Описание

Что вас ожидает

История храма

Вы узнаете о цели возведения церкви в мордовской деревне во второй половине 18 века и перестроенной позже деревянной обители. О центральном сюжете в истории Ташлы — явлении образа Божией Матери, произошедшем за две недели до Октябрьского переворота в российской глубинке. О происхождении чудотворной иконы «Избавительница от бед» и целебном живописном источнике, ради которых сюда приезжают со всех уголков страны, а некоторые даже остаются жить. И конечно, о чудесных знамениях, которые здесь наблюдают православные верующие.

Осмотрев голубые купола часовни и прогулявшись по территории комплекса, вы сможете изучить храм изнутри и увидеть знаменитый образ, а позже посетить купель и набрать святой воды. По пути я буду рада рассказать и о других святынях в окрестностях Тольятти, а еще познакомлю с природными богатствами нашего дивного волжского края.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле Kia Rio
  • Трансфер включен в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центральном районе Тольятти
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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