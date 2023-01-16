Всего в 40 км от Тольятти находится красивое и тихое место, где в 18 веке была основана Троицкая церковь. В поездке к самарской святыне вы узнаете, как в мордовском поселении появился храм и как он изменил жизнь Ташлы. Услышите историю обретения особо почитаемой иконы Богородицы и посетите чудотворный источник. А по пути полюбуетесь лесостепными панорамами.

Описание

Что вас ожидает

История храма

Вы узнаете о цели возведения церкви в мордовской деревне во второй половине 18 века и перестроенной позже деревянной обители. О центральном сюжете в истории Ташлы — явлении образа Божией Матери, произошедшем за две недели до Октябрьского переворота в российской глубинке. О происхождении чудотворной иконы «Избавительница от бед» и целебном живописном источнике, ради которых сюда приезжают со всех уголков страны, а некоторые даже остаются жить. И конечно, о чудесных знамениях, которые здесь наблюдают православные верующие.

Осмотрев голубые купола часовни и прогулявшись по территории комплекса, вы сможете изучить храм изнутри и увидеть знаменитый образ, а позже посетить купель и набрать святой воды. По пути я буду рада рассказать и о других святынях в окрестностях Тольятти, а еще познакомлю с природными богатствами нашего дивного волжского края.

Организационные детали