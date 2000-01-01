Инна проводит ещё 2 экскурсии

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Свято-Троицкий храм — поездка в село Ташла

Побывать в одном из духовных центров региона, узнать о чудотворной иконе и посетить святой источник

Инна
Инна – Гид из Тольятти
Всего в 40 км от Тольятти находится красивое 🤩 и тихое место, где в 18 веке была основана Троицкая церковь ⛪.

В поездке к самарской святыне вы узнаете, как в мордовском поселении появился храм и как он изменил жизнь Ташлы.

Услышите историю 📖 обретения особо почитаемой иконы Богородицы и посетите чудотворный источник.

А по пути полюбуетесь лесостепными панорамами.
Задать вопросОбычно отвечает за 34 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 25002 000 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Свято-Троицкий храм — поездка в село Ташла
Свято-Троицкий храм — поездка в село Ташла

Что вас ожидает

История храма
Вы узнаете о цели возведения церкви в мордовской деревне во второй половине 18 века и перестроенной позже деревянной обители. О центральном сюжете в истории 📖 Ташлы — явлении образа Божией Матери, произошедшем за две недели до Октябрьского переворота в российской глубинке. О происхождении чудотворной иконы «Избавительница от бед» и целебном живописном источнике, ради которых сюда приезжают со всех уголков страны, а некоторые даже остаются жить. И конечно, о чудесных знамениях, которые здесь наблюдают православные верующие.

Осмотрев голубые купола часовни и прогулявшись по территории комплекса, вы сможете изучить храм изнутри и увидеть знаменитый образ, а позже посетить купель и набрать святой воды. По пути я буду рада рассказать и о других святынях в окрестностях Тольятти, а еще познакомлю с природными богатствами нашего дивного волжского края.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле 🚘 Kia Rio
  • Трансфер включен в стоимость
Начало и место завершения
🚩 в центральном районе Тольятти
Свято-Троицкий храм — поездка в село Ташла
Свято-Троицкий храм — поездка в село Ташла
Свято-Троицкий храм — поездка в село Ташла
Свято-Троицкий храм — поездка в село Ташла

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Я живу в Тольятти с детских лет, здесь училась в школе и институте, работаю в сфере туризма, часто путешествую. Посетив несколько экскурсий от Трипстера, поняла, что хочу знакомить гостей и жителей Тольятти со своим городом именно в формате индивидуальных дружеских прогулок-экскурсий по городу — чтобы люди почувствовали его самобытность и атмосферу.
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