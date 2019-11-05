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Обзорная экскурсия по городу с тремя днями рождения

Инна
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Инна – ваш гид
Промышленный город на Волге, где делают автомобили, – таким Тольятти знает большинство людей.

Между тем, я открою много любопытного о нашем городе, его истории и действительно уникальном градоустройстве.

Вы погуляете по центру Тольятти, побываете в подлинном доме из прошлого и услышите о местных жителях.
От 600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Центральном районе
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Тольятти вчера, сегодня, завтра
Тольятти вчера, сегодня, завтра

Что вас ожидает

Необычные хроники Тольятти
От калмыцкого поселения до строительства АвтоВАЗа – вы проследите путь Тольятти и узнаете, почему этот город называют трижды рожденным. Я поделюсь тайнами Тольятти, расскажу, как город оказался на дне Волги и чем он живет сегодня. Буду рада поделиться советами, на что еще обратить внимание, и ответить на ваши вопросы.

Знаковые места волжского города
Мы погуляем по Центральному району Тольятти: пройдем мимо двух главных площадей и по уютному парку, мимо театров кукол и «Колесо». На старейшей городской улице Карла Маркса вы рассмотрите дома в стиле сталинского ампира, а в музейном комплексе «Наследие» познакомитесь с культурой и бытом ставропольчан. Это место – перенесенный сюда дом сапожника Старикова, коренного и уважаемого жителя Ставрополя-на-Волге. Я расскажу и об истории другого примечательного дома, где квартировал художник Илья Репин с друзьями в путешествии по Волге.

Организационные детали

  • Билет в музейный комплекс не включен в стоимость: 85 руб. — взрослые; 65 руб. — дети, студенты и пенсионеры.
  • По желанию можно сделать перерыв на чай или кофе со свежей выпечкой.
Тольятти вчера, сегодня, завтра
Тольятти вчера, сегодня, завтра
Тольятти вчера, сегодня, завтра
Тольятти вчера, сегодня, завтра
Тольятти вчера, сегодня, завтра
Тольятти вчера, сегодня, завтра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Центральном районе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Инна
Инна
Я живу в Тольятти с детских лет, здесь училась в школе и институте, работаю в сфере туризма, часто путешествую. Посетив несколько экскурсий от Трипстера, поняла, что хочу знакомить гостей и жителей Тольятти со своим городом именно в формате индивидуальных дружеских прогулок-экскурсий по городу — чтобы люди почувствовали его самобытность и атмосферу.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 ноября 2019
Инна великолепно представила город, его дух, историю. Прекрасный рассказчик и знаток истории. Спасибо.

Инна проводит ещё 1 экскурсию

Сказочный замок ГарибальдиСказочный замок ГарибальдиСказочный замок Гарибальди
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Одна из самых неожиданных и красивых достопримечательностей России
Всего в 40 км от Тольятти вас ждет настоящий замок — с башнями, витражами и статуями драконов. Гуляя здесь, вы почувствуете себя в сказке о рыцарях и принцессах, а я расскажу о создании этого шедевра архитектурной фантазии. Построенный со вкусом и любовью замок — идеальное место для фотографий и просто эстетического удовольствия!

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