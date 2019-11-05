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Необычные хроники Тольятти

От калмыцкого поселения до строительства АвтоВАЗа – вы проследите путь Тольятти и узнаете, почему этот город называют трижды рожденным. Я поделюсь тайнами Тольятти, расскажу, как город оказался на дне Волги и чем он живет сегодня. Буду рада поделиться советами, на что еще обратить внимание, и ответить на ваши вопросы.

Знаковые места волжского города

Мы погуляем по Центральному району Тольятти: пройдем мимо двух главных площадей и по уютному парку, мимо театров кукол и «Колесо». На старейшей городской улице Карла Маркса вы рассмотрите дома в стиле сталинского ампира, а в музейном комплексе «Наследие» познакомитесь с культурой и бытом ставропольчан. Это место – перенесенный сюда дом сапожника Старикова, коренного и уважаемого жителя Ставрополя-на-Волге. Я расскажу и об истории другого примечательного дома, где квартировал художник Илья Репин с друзьями в путешествии по Волге.