Что вас ожидает

ГЭС, Портовый поселок и памятник Татищеву

В Комсомольском районе мы посмотрим на Куйбышевское водохранилище с обзорной площадки. Я расскажу, как ее строительство повлияло на будущее города и заповедник Самарская Лука. Далее отправимся в Портовый поселок — старейший микрорайон Тольятти. Рассмотрим памятник Василию Татищеву, храм Успения Пресвятой Богородицы и «финские домики» в стиле сталинского неоклассицизма, возведенные для первостроителей ГЭС.

Спасо-Преображенский собор и не только

Вы проедете по центральным улицам Автозаводского района и увидите один из важнейших храмов города — Спасо-Преображенский собор. А также узнаете, с какой целью был основан Тольятти и почему он вошел в иностранные учебники по архитектуре прошлого века. Завершится экскурсия у музея под открытым небом им. Сахарова, посвященного технике и технологиям советской промышленности XX века.

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