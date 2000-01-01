Проехать по трем главным районам города и увидеть его самые интересные места на обзорной экскурсии

Тольятти возник в середине прошлого века и стремительно вырос за несколько десятилетий.

Этот город — замечательное отражение эпохи расцвета Советского Союза.

Вы посетите три района: Комсомольский, Автозаводской и Портовый поселок.

Рассмотрите Куйбышевское водохранилище, храмы и необычные «финские домики».
Знакомьтесь, Тольятти!
Знакомьтесь, Тольятти!
Знакомьтесь, Тольятти!
Знакомьтесь, Тольятти!
Знакомьтесь, Тольятти!
Знакомьтесь, Тольятти!

Что вас ожидает

ГЭС, Портовый поселок и памятник Татищеву
В Комсомольском районе мы посмотрим на Куйбышевское водохранилище с обзорной площадки. Я расскажу, как ее строительство повлияло на будущее города и заповедник Самарская Лука. Далее отправимся в Портовый поселок — старейший микрорайон Тольятти. Рассмотрим памятник Василию Татищеву, храм Успения Пресвятой Богородицы и «финские домики» в стиле сталинского неоклассицизма, возведенные для первостроителей ГЭС.

Спасо-Преображенский собор и не только

Вы проедете по центральным улицам Автозаводского района и увидите один из важнейших храмов города — Спасо-Преображенский собор. А также узнаете, с какой целью был основан Тольятти и почему он вошел в иностранные учебники по архитектуре прошлого века. Завершится экскурсия у музея под открытым небом им. Сахарова, посвященного технике и технологиям советской промышленности XX века.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Hilux. Транспорт включен в стоимость.
  • Программа не предполагает осмотр музея им. Сахарова. По желанию вы сможете самостоятельно посетить его после экскурсии.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Анатолий
Анатолий
Всем привет! Меня зовут Анатолий, я живу в Тольятти с 2000 года. Постараюсь открыть вам не только историю, но и характер города. С нетерпением жду нашей встречи.
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