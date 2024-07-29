Экскурсия понравилась, особо стоит отметить лёгкий ненавязчивый формат. Посмотрели все значимые места города, делали остановки на точках интереса, экскурсовода было приятно слушать. Чтобы получить общее представление о Томске и его особенностях — самое то.

В Вера

Были на экскурсии у Константина 07.07, все прошло отлично. Организация - прекрасная. Подача материала - интересно, не душно, с юмором. Побывали в таких местах, о которых даже не знали, хотя не первый раз в Томске. Спасибо!