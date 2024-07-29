2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
Нескучные истории, яркие факты и лучшие места города в дружеской программе
21 авг в 10:30
22 авг в 10:30
7 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Нетуристический Томск: уникальное путешествие по Заозерью
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя живописный район Заозерье
Начало: В районе площади Ленина
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
от 5 000₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: В гости к томским казакам
Посетите Семилуженский казачий острог, познакомьтесь с культурой казаков, постреляйте из лука и выпейте чай из самовара с сибирскими сладостями
Начало: У музея истории Томска
9 авг в 09:00
10 авг в 14:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 июля 2024Экскурсия понравилась, особо стоит отметить лёгкий ненавязчивый формат. Посмотрели все значимые места города, делали остановки на точках интереса, экскурсовода было приятно слушать. Чтобы получить общее представление о Томске и его особенностях — самое то.
- ННаталья14 июля 2024Увлекательная экскурсия! Константин изумительный рассказчик, который знает и любит свой город! Замечательно провели время на экскурсии.
- ВВера8 июля 2024Были на экскурсии у Константина 07.07, все прошло отлично. Организация - прекрасная. Подача материала - интересно, не душно, с юмором. Побывали в таких местах, о которых даже не знали, хотя не первый раз в Томске. Спасибо!
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