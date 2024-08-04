1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая встреча с Томском: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Воскресенской горе
9 авг в 09:30
12 авг в 09:00
2 700₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Томск: экскурсия по городу
Совершите путешествие во времени по Томску: узнайте о судьбоносных событиях, местных легендах и очаровательных деревянных особняках
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Нетуристический Томск: уникальное путешествие по Заозерью
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя живописный район Заозерье
Начало: В районе площади Ленина
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 5 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 августа 2024Экскурсия с Ольгой очень понравилась! Для первого знакомства с Томском очень подходящая - А мы в городе были первый раз). Ольга, эрудированный и интересный рассказчик. Спасибо ей большое за прогулку!
- ААлла25 июля 2024Прекрасная экскурсия. Ольга очень комфортный и грамотный экскурсовод. Прогулка по городу была очень познавательной и приятной
- ТТатьяна22 июля 2024Спасибо большое гиду Ольге. Отличные знания истории города Томска
- ТТатьяна7 января 2024Очень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитых и не очень купцах
- ИИрина7 июля 2023Мы в полном восторге. Татьяна-замечательный рассказчик. С большой любовью к своему городу она провела для нас экскурсию по его исторической
- ИИгорь27 октября 2022Отличная обзорная экскурсия, много интересной информации об истории и жизни города, подается живым языком. Татьяна уверенно отвечала на все вопросы,
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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