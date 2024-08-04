Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Томске, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Первая встреча с Томском
Пешая
22 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая встреча с Томском: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Воскресенской горе
9 авг в 09:30
12 авг в 09:00
2 700 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Томск
Пешая
40 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Томск: экскурсия по городу
Совершите путешествие во времени по Томску: узнайте о судьбоносных событиях, местных легендах и очаровательных деревянных особняках
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Нетуристический Томск: прогулка по Заозерью
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Нетуристический Томск: уникальное путешествие по Заозерью
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя живописный район Заозерье
Начало: В районе площади Ленина
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 5 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 августа 2024
    Первая встреча с Томском
    Экскурсия с Ольгой очень понравилась! Для первого знакомства с Томском очень подходящая - А мы в городе были первый раз). Ольга, эрудированный и интересный рассказчик. Спасибо ей большое за прогулку!
    Экскурсия с Ольгой очень понравилась! Для первого знакомства с Томском очень подходящая - А мы в городе были первый раз)Экскурсия с Ольгой очень понравилась! Для первого знакомства с Томском очень подходящая - А мы в городе были первый раз)Экскурсия с Ольгой очень понравилась! Для первого знакомства с Томском очень подходящая - А мы в городе были первый раз)Экскурсия с Ольгой очень понравилась! Для первого знакомства с Томском очень подходящая - А мы в городе были первый раз)
  • А
    Алла
    25 июля 2024
    Первая встреча с Томском
    Прекрасная экскурсия. Ольга очень комфортный и грамотный экскурсовод. Прогулка по городу была очень познавательной и приятной
  • Т
    Татьяна
    22 июля 2024
    Первая встреча с Томском
    Спасибо большое гиду Ольге. Отличные знания истории города Томска
  • Т
    Татьяна
    7 января 2024
    Нетуристический Томск: прогулка по Заозерью
    Очень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитых и не очень купцах
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    - предпринимателях и меценатах, которым город многим обязан. А ещё о жизни простых обывателей, проживавших на территории Заозерья. Рассказ был настолько интересен, что мы забыли о времени. После прогулки нам открылась "душа" Томска. Спасибо!

    Очень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитыхОчень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитыхОчень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитыхОчень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитыхОчень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитых
  • И
    Ирина
    7 июля 2023
    Добро пожаловать в Томск
    Мы в полном восторге. Татьяна-замечательный рассказчик. С большой любовью к своему городу она провела для нас экскурсию по его исторической
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    части. Профессиональный историк, приятная в общении, прекрасно владеющая фактологией. Ярко, образно, интересно. И особая благодарность за дружеские советы (где поужинать, что посмотреть в городе). Мы просто влюбились в Томск. Этот город - настоящая жемчужина. Спасибо, коллега, что помогли нам это увидеть! Рекомендую всем.

  • И
    Игорь
    27 октября 2022
    Добро пожаловать в Томск
    Отличная обзорная экскурсия, много интересной информации об истории и жизни города, подается живым языком. Татьяна уверенно отвечала на все вопросы,
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    а вдобавок дала множество рекомендаций по другим точкам и маршрутам в городе, которыми я с удовольствием занял не только вечер после экскурсии, но и большую часть следующего дня. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первая встреча с Томском
  2. Добро пожаловать в Томск
  3. Нетуристический Томск: прогулка по Заозерью
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дом с драконами
  2. Богородице-Алексеевский монастырь
  3. Самое главное
  4. Воскресенская церковь
  5. Дом с шатром
  6. Дом с жар-птицами
  7. Памятник Чехову
  8. Старый город
  9. Белое озеро
  10. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в августе 2024
Сейчас в Томске в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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