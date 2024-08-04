читать дальше части. Профессиональный историк, приятная в общении, прекрасно владеющая фактологией. Ярко, образно, интересно. И особая благодарность за дружеские советы (где поужинать, что посмотреть в городе). Мы просто влюбились в Томск. Этот город - настоящая жемчужина. Спасибо, коллега, что помогли нам это увидеть! Рекомендую всем.

Мы в полном восторге. Татьяна-замечательный рассказчик. С большой любовью к своему городу она провела для нас экскурсию по его исторической