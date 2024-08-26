2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
13 сен в 09:00
14 сен в 09:00
от 7 187₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: На Новособорной площади
9 сен в 13:00
10 сен в 13:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара26 августа 2024Второй раз была на экскурсии гидом Сергеем. В восторге!!!! Сергей знает свой город и отлично доносит свои знания нам. Живу
- ЛЛюдмила23 августа 2024Были на великолепной экскурсии "Томск и тайны дома Романовых". Экскурсовод Светлана рассказала об истории храмов Томска, семье Романовых, было очень интересно и познавательно. Особенно хочется поблагодарить Светлану за внимание и доброжелательное отношение к нашей маме.
- ММарина22 августа 2024Как повезло Томску, что здесь живет и работает экскурсовод Светлана! Как хорошо, что первое знакомство с вашим прекрасным городом случилось
- ВВера3 августа 2024Прекрасный гид, влюблённый в свой город и профессию! Я однозначно выбрала бы Арина для других экскурсий
- ООльга11 июля 2024Спасибо большое Сергею за познавательную, интересную экскурсию. Благодаря его рассказу мы узнали Томск и полюбили город.
- ИИрина11 июля 2024Процветания Вашей фирме и большое число довольных туристов!
- ООльга12 июня 2024Арина очень приятный, внимательный человек и отличный рассказчик! Показывает не только традиционные, но и неожиданные, тем не менее значимые для
- ЕЕвгения24 мая 2024Это была прекрасная экскурсия! Отличные впечатления! Арина великолепно рассказывает, после окончания и расставаться не хочется! Такая она интересная! Очень всем рекомендую! Вы останетесь довольны!! ♥️🙌👍
- ННина30 марта 2024Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город, его сложную историю могут
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «На Рождество»
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