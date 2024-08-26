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истории Томска места, вовлекает слушателей в диалог. Очень рекомендуем, скучно точно не будет! Так случилось, что экскурсия Арины, являющаяся обзорной, была у нас заключительной в наши три с половиной дня в Томске, и во многом благодаря ей мы увезли с собой самые тёплые впечатления о городе и томичах.