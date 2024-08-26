На Рождество – экскурсии в Томске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Томске, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Томск вчера, сегодня, завтра
На машине
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Томск: от динозавров до наших дней
Пешая
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
13 сен в 09:00
14 сен в 09:00
от 7 187 за всё до 6 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
На машине
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: На Новособорной площади
9 сен в 13:00
10 сен в 13:00
7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    26 августа 2024
    Томск вчера, сегодня, завтра
    Второй раз была на экскурсии гидом Сергеем. В восторге!!!! Сергей знает свой город и отлично доносит свои знания нам. Живу
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    в Томске 40 лет но некоторые места Сергей открыл для меня. В первую очередь Изумрудный дом на Белинского и чудесный балкончик в российско-немецком доме.

  • Л
    Людмила
    23 августа 2024
    Томск и тайны Дома Романовых
    Были на великолепной экскурсии "Томск и тайны дома Романовых". Экскурсовод Светлана рассказала об истории храмов Томска, семье Романовых, было очень интересно и познавательно. Особенно хочется поблагодарить Светлану за внимание и доброжелательное отношение к нашей маме.
  • М
    Марина
    22 августа 2024
    Томск и тайны Дома Романовых
    Как повезло Томску, что здесь живет и работает экскурсовод Светлана! Как хорошо, что первое знакомство с вашим прекрасным городом случилось
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    именно в её сопровождении! Светлана отлично знает и любит Томск и искренне хочет, чтобы гости города уехали отсюда с желанием вернуться и продолжить это прекрасное путешествие. Мы обязательно приедем ещё и ещё, а Светлану будем рекомендовать всем своим знакомым, планирующим поездку в Томск.

    Как повезло Томску, что здесь живет и работает экскурсовод Светлана! Как хорошо, что первое знакомство сКак повезло Томску, что здесь живет и работает экскурсовод Светлана! Как хорошо, что первое знакомство с
  • В
    Вера
    3 августа 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Прекрасный гид, влюблённый в свой город и профессию! Я однозначно выбрала бы Арина для других экскурсий
  • О
    Ольга
    11 июля 2024
    Томск вчера, сегодня, завтра
    Спасибо большое Сергею за познавательную, интересную экскурсию. Благодаря его рассказу мы узнали Томск и полюбили город.
  • И
    Ирина
    11 июля 2024
    Томск вчера, сегодня, завтра
    Процветания Вашей фирме и большое число довольных туристов!
  • О
    Ольга
    12 июня 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Арина очень приятный, внимательный человек и отличный рассказчик! Показывает не только традиционные, но и неожиданные, тем не менее значимые для
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    истории Томска места, вовлекает слушателей в диалог. Очень рекомендуем, скучно точно не будет! Так случилось, что экскурсия Арины, являющаяся обзорной, была у нас заключительной в наши три с половиной дня в Томске, и во многом благодаря ей мы увезли с собой самые тёплые впечатления о городе и томичах.

  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Это была прекрасная экскурсия! Отличные впечатления! Арина великолепно рассказывает, после окончания и расставаться не хочется! Такая она интересная! Очень всем рекомендую! Вы останетесь довольны!! ♥️🙌👍
  • Н
    Нина
    30 марта 2024
    Томск и тайны Дома Романовых
    Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город, его сложную историю могут
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    не многие. И не многие могут заинтересовать других людей. Приезжаем второй раз, но уже приобрели билеты на лето. Так что, до встречи! Желаем вам вдохновения и сил! Надеемся, что будут и новые программы.

    Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой городСветлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой городСветлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой городСветлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой городСветлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой городСветлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой городСветлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой городСветлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Самое главное
  3. Богородице-Алексеевский монастырь
  4. Дом с драконами
  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в сентябре 2024
Сейчас в Томске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Томске на 2024 год на рождество, 54 ⭐ отзыва, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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