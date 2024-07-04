2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нескучная экскурсия по Томску: путешествие по историческим уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска: от крепостных стен до «Изумрудного города», от уникальной архитектуры до историй знаменитостей
Начало: Ул. Бакунина д. 3
Расписание: Ежедневно, по договоренности
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
Томск - студенческая столица России: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальной историей Томска, его знаменитыми университетами и памятниками. Окунитесь в атмосферу студенческой жизни и сделайте незабываемые фото
Начало: Центральная площадь - пл. Ленина, 4
Расписание: каждый день с 9:00 до 21:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 50 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
Увидеть самые знаковые места и проникнуться атмосферой старого Томска на автомобильной экскурсии. Дождь, холод или ветер не помешают вашему путешествию
Начало: Заберем вас в любом месте в центре города
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июля 2024Побольше хотелось услышать о роли медиков в ВОВ, поскольку мы - выпускники мединститута 1984 года
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Популярные экскурсии»
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