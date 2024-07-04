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3 часа

Индивидуальная

Томск - студенческая столица России: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с уникальной историей Томска, его знаменитыми университетами и памятниками. Окунитесь в атмосферу студенческой жизни и сделайте незабываемые фото Начало: Центральная площадь - пл. Ленина, 4

Расписание: каждый день с 9:00 до 21:00