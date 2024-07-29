Е Елена Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску Экскурсия понравилась, особо стоит отметить лёгкий ненавязчивый формат. Посмотрели все значимые места города, делали остановки на точках интереса, экскурсовода было приятно слушать. Чтобы получить общее представление о Томске и его особенностях — самое то.

М Марина Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле Экскурсия замечательная, все понравилось. Светлана хорошо владеет материалом, внимательна, учла наши пожелания. Спасибо организаторам и экскурсоводу! Рекомендуем всем посетить город Томск и обзорную экскурсию.

Ю Юлия Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле Очень понравилась экскурсия. Была цель-познакомиться с городом, составить общее впечатление. Цель достигнута. Экскурсия была автомобильной, Светлана -очень аккуратный водитель. Спасибо.

Г Гансон Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле Спасибо Светлане за интересный и профессиональный подход к подаче информации. Разные уголки Томска представлены с большой любовью.

Н Наталья Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску Увлекательная экскурсия! Константин изумительный рассказчик, который знает и любит свой город! Замечательно провели время на экскурсии.

В Вера Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску Были на экскурсии у Константина 07.07, все прошло отлично. Организация - прекрасная. Подача материала - интересно, не душно, с юмором. Побывали в таких местах, о которых даже не знали, хотя не первый раз в Томске. Спасибо!

Н Надежда По Томску на автомобиле Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!

Т Тамара По Томску на автомобиле Рада, что не ошиблась в выборе гида! Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. Юрий очень хороший гид и рассказчик! Много интересных, порой неожиданных фактов! Я влюбилась в Томск!