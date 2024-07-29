2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
Нескучные истории, яркие факты и лучшие места города в дружеской программе
21 авг в 10:30
22 авг в 10:30
7 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 июля 2024Экскурсия понравилась, особо стоит отметить лёгкий ненавязчивый формат. Посмотрели все значимые места города, делали остановки на точках интереса, экскурсовода было приятно слушать. Чтобы получить общее представление о Томске и его особенностях — самое то.
- ММарина27 июля 2024Экскурсия замечательная, все понравилось. Светлана хорошо владеет материалом, внимательна, учла наши пожелания. Спасибо организаторам и экскурсоводу! Рекомендуем всем посетить город Томск и обзорную экскурсию.
- ЮЮлия22 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Была цель-познакомиться с городом, составить общее впечатление. Цель достигнута. Экскурсия была автомобильной, Светлана -очень аккуратный водитель. Спасибо.
- ГГансон15 июля 2024Спасибо Светлане за интересный и профессиональный подход к подаче информации. Разные уголки Томска представлены с большой любовью.
- ННаталья14 июля 2024Увлекательная экскурсия! Константин изумительный рассказчик, который знает и любит свой город! Замечательно провели время на экскурсии.
- ВВера8 июля 2024Были на экскурсии у Константина 07.07, все прошло отлично. Организация - прекрасная. Подача материала - интересно, не душно, с юмором. Побывали в таких местах, о которых даже не знали, хотя не первый раз в Томске. Спасибо!
- ННадежда26 мая 2024Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!
- ТТамара12 мая 2024Рада, что не ошиблась в выборе гида! Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. Юрий очень хороший гид и рассказчик! Много интересных, порой неожиданных фактов! Я влюбилась в Томск!
- ННаталья13 августа 2022На экскурсии были вдвоем с мужем. Вышла увлекательная (авто)прогулка по Томску! Юрий не только настоящий знаток города, но и интересный собеседник! Впечатления самые лучшие! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Все»
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