Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Томска

У каждого города есть своя история, свои герои, которые выросли или жили в нем уже потом, когда стали взрослыми.

Томск – терем-град, город чудной резьбы деревянных домов XIX века. Он-то и стал пристанищем для одного из самых загадочных и таинственных святых нашей страны – старца Феодора Томского, или попросту Феодора Кузьмича, как сам он себя называл.

Кто был этот величественный старик с белоснежными волосами, задумчиво гулявший по деревянным томским улочкам? Лесным отшельником, другом крестьянской детворы? Много про него говорили: и бедняки на улицах, и те, кто шпаги сбоку пришпиливают да в каретах заезжают на Хромовку, к старцу наведаться. Мол, так и напоминает старец-то наш того – Освободителя Александра, который из под французов нас вывел: и рост, и стать, и лик похож будто. И много таких историй нам рассказывали. Но начнем рассказ с того, как жил однажды в Томске дедушка всем видом простой, обычный, а на службу ходил не к купцу, не к губернатору, а к самому Господу Богу.