Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Томска

Экскурсия «Тайны старца Федора Кузьмича»

Экскурсия «Тайны старца Федора Кузьмича»
Экскурсия «Тайны старца Федора Кузьмича»
Экскурсия «Тайны старца Федора Кузьмича»
Экскурсия «Тайны старца Федора Кузьмича»
Экскурсия «Тайны старца Федора Кузьмича»
У каждого города есть своя история, свои герои, которые выросли или жили в нем уже потом, когда стали взрослыми.
Томск – терем-град, город чудной резьбы деревянных домов XIX века. Он-то и стал пристанищем для одного из самых загадочных и таинственных святых нашей страны – старца Феодора Томского, или попросту Феодора Кузьмича, как сам он себя называл.
Кто был этот величественный старик с белоснежными волосами, задумчиво гулявший по деревянным томским улочкам? Лесным отшельником, другом крестьянской детворы? Много про него говорили: и бедняки на улицах, и те, кто шпаги сбоку пришпиливают да в каретах заезжают на Хромовку, к старцу наведаться. Мол, так и напоминает старец-то наш того – Освободителя Александра, который из под французов нас вывел: и рост, и стать, и лик похож будто. И много таких историй нам рассказывали. Но начнем рассказ с того, как жил однажды в Томске дедушка всем видом простой, обычный, а на службу ходил не к купцу, не к губернатору, а к самому Господу Богу.
Что входит
  • В стоимость входят услуги профессонального гида
Место начала и завершения
г. Томск, ул. Бакунина, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Предварительная запись обязательна.
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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