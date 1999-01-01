Еще несколько необычных экскурсий в Томске

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Музей-заповедник «Томская Писаница»

Прикоснуться к первобытной эпохе Западной Сибири в крупнейшем музее-заповеднике за Уралом

Катерина
Катерина – Гид из Томска
Историко-культурный и природный комплекс, которые вы посетите, входит в 7 чудес Кузбасса и высоко ценится разными исследователями сибирской культуры.

Я предлагаю пристально посмотреть на наскальные изображения с этнографической точки зрения.

Так, через символику сакральных петроглифов вы узнаете об удивительной жизни, религии и традициях двух народов — секульпов и эвенков.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • От 1 500 ₽ за экскурсию

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Музей-заповедник «Томская Писаница»
Музей-заповедник «Томская Писаница»

Что вас ожидает

Удивительный синтез природы, истории 📖 и культуры
На площади в 156 га среди живописных скал нижнего Притомья вы откроете древнее сакральное место, куда четыре тысячи лет подряд приходили люди со своими горестями и радостями. Я расскажу о ценном открытии — многочисленных наскальных рисунках — и подходах к толкованию их непрямолинейной символики, которая помогает лучше понять мир первобытного человека. Поговорим и о версиях, объясняющих неслучайность мест, избранных для нанесения священных изображений. А также об археологической точке зрения на памятник как ценнейший объект исследования Западной Сибири.

Секульпы и эвенки, или «мифы в камне»
Особое внимание уделим этнографическим аспектам. Я с удовольствием расскажу о селькупах — одном из самых малочисленных и редких народов России — и удивительных эвенках. Вы узнаете, как в их традициях отразилась связь с циклами природы и стихиями. Какие обряды проводятся до сих пор и что о них могут рассказать символы Томской Писаницы.

Кроме того, вы узнаете, какой путь прошел музей-заповедник от момента обнаружения рисунков до обретения статуса национального достояния России. Я расскажу о местных экспозициях, интерактивных мероприятиях и фольклорных праздниках. А зимой вы сможете навестить самого Деда Мороза — ведь в 2003 году здесь появилась еще одна его резиденция.

Организационные детали

  • Расстояние от Томска до деревни Писаной составляет 175 км
  • До места начала экскурсии 🧭 вы добираетесь самостоятельно (оптимальный вариант — трансфер на автомобиле)
  • Входные билеты 🎫 в музей 🖼 оплачиваются отдельно: 250-350 руб. /человека
Начало и место завершения
🚩 у входа в музей-заповедник
Музей-заповедник «Томская Писаница»
Музей-заповедник «Томская Писаница»
Музей-заповедник «Томская Писаница»
Музей-заповедник «Томская Писаница»
Музей-заповедник «Томская Писаница»
Музей-заповедник «Томская Писаница»
Музей-заповедник «Томская Писаница»
Музей-заповедник «Томская Писаница»
Музей-заповедник «Томская Писаница»
Музей-заповедник «Томская Писаница»
Музей-заповедник «Томская Писаница»
Музей-заповедник «Томская Писаница»
Музей-заповедник «Томская Писаница»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Катерина
Катерина
Меня зовут Екатерина. Уже много лет работаю гидом и вожу группы иностранных путешественников по самым разным уголкам нашей страны — Сибири, Алтаю, Кавказу. Я хорошо разбираюсь в мире символов коренных народов Сибири, люблю рассказывать об их значении в контексте традиционных культур. Буду рада познакомить вас с безграничным миром смыслов на территории древних историко-культурных и природных памятников.
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