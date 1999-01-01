Еще несколько необычных экскурсий в Томске

Что вас ожидает

Удивительный синтез природы, истории 📖 и культуры

На площади в 156 га среди живописных скал нижнего Притомья вы откроете древнее сакральное место, куда четыре тысячи лет подряд приходили люди со своими горестями и радостями. Я расскажу о ценном открытии — многочисленных наскальных рисунках — и подходах к толкованию их непрямолинейной символики, которая помогает лучше понять мир первобытного человека. Поговорим и о версиях, объясняющих неслучайность мест, избранных для нанесения священных изображений. А также об археологической точке зрения на памятник как ценнейший объект исследования Западной Сибири.

Секульпы и эвенки, или «мифы в камне»

Особое внимание уделим этнографическим аспектам. Я с удовольствием расскажу о селькупах — одном из самых малочисленных и редких народов России — и удивительных эвенках. Вы узнаете, как в их традициях отразилась связь с циклами природы и стихиями. Какие обряды проводятся до сих пор и что о них могут рассказать символы Томской Писаницы.

Кроме того, вы узнаете, какой путь прошел музей-заповедник от момента обнаружения рисунков до обретения статуса национального достояния России. Я расскажу о местных экспозициях, интерактивных мероприятиях и фольклорных праздниках. А зимой вы сможете навестить самого Деда Мороза — ведь в 2003 году здесь появилась еще одна его резиденция.

Организационные детали