1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по главным улицам сквозь 4 века

От места основания города до нарядной Новособорной площади — за 2 часа мы погуляем по знаковым и атмосферным уголкам Томска. Вспомним его истоки и пройдем по набережной — исторической торговой точке. Вы узнаете о Томске как столице губернии, полюбуетесь деревянными домами с искусной резьбой, услышите об университетах и научной жизни Томска. А еще увидите красивейшие 🤩 храмы, откроете трагические хроники их разрушения и чудесные истории 📖 спасения в советское время.

Судьбы и сюжеты Томска

Почему Чехову не понравился Томск? Был ли на самом деле почитаемый томичами старец Федор Кузьмич российским императором Александром I? Я отвечу на эти вопросы, расскажу о многих ярких и неординарных личностях Томска. Ведь душа, настроение города — это его жители: ученые, врачи, художники, музыканты, предприниматели. Причем это люди разных национальностей и конфессий — вы узнаете, как они соседствуют в Томске с его основания.

Организационные детали