1 отзыв оставили туристы

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Томск творческий, бунтарский, удивительный!

Узнать самые интересные факты и повороты судьбы города на обзорной прогулке

5
1 отзыв
Марина
Марина – Гид из Томска
Вы увидите Томск старинный, ажурный, полный загадок и Томск молодой, студенческий, амбициозный.

Я понятно расскажу об этапах его развития и, конечно, проведу вас по главным достопримечательностям.

Будут любопытные, иногда парадоксальные сюжеты из жизни нашего города и его знаменитые имена, деревянное зодчество и красивые 🤩 храмы — всё, чтобы вы полюбили Томск.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Томск творческий, бунтарский, удивительный!
Томск творческий, бунтарский, удивительный!

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по главным улицам сквозь 4 века
От места основания города до нарядной Новособорной площади — за 2 часа мы погуляем по знаковым и атмосферным уголкам Томска. Вспомним его истоки и пройдем по набережной — исторической торговой точке. Вы узнаете о Томске как столице губернии, полюбуетесь деревянными домами с искусной резьбой, услышите об университетах и научной жизни Томска. А еще увидите красивейшие 🤩 храмы, откроете трагические хроники их разрушения и чудесные истории 📖 спасения в советское время.

Судьбы и сюжеты Томска
Почему Чехову не понравился Томск? Был ли на самом деле почитаемый томичами старец Федор Кузьмич российским императором Александром I? Я отвечу на эти вопросы, расскажу о многих ярких и неординарных личностях Томска. Ведь душа, настроение города — это его жители: ученые, врачи, художники, музыканты, предприниматели. Причем это люди разных национальностей и конфессий — вы узнаете, как они соседствуют в Томске с его основания.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия ⛳ без дополнительных расходов
  • Программу можно скорректировать в зависимости от вашего времени и пожеланий
Томск творческий, бунтарский, удивительный!
Томск творческий, бунтарский, удивительный!
Томск творческий, бунтарский, удивительный!
Томск творческий, бунтарский, удивительный!
Томск творческий, бунтарский, удивительный!
Томск творческий, бунтарский, удивительный!
Томск творческий, бунтарский, удивительный!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марина
Марина
Мне 30 лет, родилась в Томске. Моя мама работала экскурсоводом и, конечно, влюбила меня в этот город. Я, будучи студенткой, а позже работая переводчиком, часто показывала гостям, в т. ч. иностранным, город Томск. Совместное изучение города так меня увлекло, что хобби переросло в профессию. Мне нравится, когда экскурсанты видят город с неожиданной для меня стороны или находят мостики к каким-то своим переживаниям и воспоминаниям.
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1 отзыв оставили туристы

22 фев 2021
Всё отлично! Лучше передвигаться на авто (как мы и сделали), получится увидеть больше.

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