Необычные маршруты по Томску

Что вас ожидает

История Томска на его стенах

Жизнь сибирского города откроется вам с, казалось бы, необычного ракурса: я расскажу о творцах, создававших фасады Томска, о людях, живших за этими фасадами, и о художниках, давших этим фасадам вторую жизнь. Мы пройдем по центральным улицам, отыщем яркие споты с граффити, детально их рассмотрим и обсудим. Вы удивитесь, насколько органично стрит-арт вписывается в архитектурный облик Томска. Например, вам откроется удивительный пример граффити, сюжет которого переплетён с историей уездного города.

О стрит-арте — интересно и понятно

Я выступлю не только в качестве гида и рассказчика, но и помогу вам сформировать (или пересмотреть?) личное отношение к граффити: подскажу, как отличить вандализм от искусства, заметить параллельную жизнь граффити и расшифровать его изнанку. Открою некоторые факты из жизни райтеров и их непростых отношений с государством. И, конечно, основательно поговорим о том, что такое граффити, кто их создает, есть ли у райтеров художественное образование и что они пытаются донести обществу. Это лишь немногие вопросы, ответы на которые мы найдем в закоулках Томска.

Кому подойдет экскурсия

Интересующимся жителям Томска и путешественникам, которые любят нетривиальные маршруты, уличное искусство и нестандартный взгляд на городское пространство.