Необычные маршруты по Томску

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Познакомиться с лучшим стрит-артом города и понять старинную архитектуру через современное искусство

Елена
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Елена – ваш гид
Чтобы по-настоящему понять Томск, непременно стоит на пару часов погрузиться в мир его уличного искусства.

Я проведу вас по старым кварталам и андеграундным спотам, рассказывая о прошлых и настоящих творцах Томска.

Приготовьтесь удивляться, интерпретировать, следить за переплетением стилей и читать историю города, написанную языком стрит-арта.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на проспекте Ленина
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Томские граффити и где они обитают
Томские граффити и где они обитают

Что вас ожидает

История Томска на его стенах
Жизнь сибирского города откроется вам с, казалось бы, необычного ракурса: я расскажу о творцах, создававших фасады Томска, о людях, живших за этими фасадами, и о художниках, давших этим фасадам вторую жизнь. Мы пройдем по центральным улицам, отыщем яркие споты с граффити, детально их рассмотрим и обсудим. Вы удивитесь, насколько органично стрит-арт вписывается в архитектурный облик Томска. Например, вам откроется удивительный пример граффити, сюжет которого переплетён с историей уездного города.

О стрит-арте — интересно и понятно
Я выступлю не только в качестве гида и рассказчика, но и помогу вам сформировать (или пересмотреть?) личное отношение к граффити: подскажу, как отличить вандализм от искусства, заметить параллельную жизнь граффити и расшифровать его изнанку. Открою некоторые факты из жизни райтеров и их непростых отношений с государством. И, конечно, основательно поговорим о том, что такое граффити, кто их создает, есть ли у райтеров художественное образование и что они пытаются донести обществу. Это лишь немногие вопросы, ответы на которые мы найдем в закоулках Томска.

Кому подойдет экскурсия

Интересующимся жителям Томска и путешественникам, которые любят нетривиальные маршруты, уличное искусство и нестандартный взгляд на городское пространство.

Организационные детали

  • Никаких дополнительных расходов не планируется, разве что вы захотите купить по пути чашечку кофе
  • Если вы бронируете экскурсию зимой, помните: сибиряк — не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается (термос с горячим чаем тоже не будет лишним) :)
Томские граффити и где они обитают
Томские граффити и где они обитают
Томские граффити и где они обитают
Томские граффити и где они обитают
Томские граффити и где они обитают

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на проспекте Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Здравствуйте, меня зовут Елена. Я профессиональный гид и человек творческий. Занимаюсь преподаванием музыки, живописи, танцев. Живу в Томске с 1997 года и очень люблю этот город. Тянусь к людям, у которых есть жажда знаний и путешествий, и себя отношу к ним. В путешествиях с удовольствием хожу на экскурсии, ведь никто не расскажет о городе лучше, чем местный житель. В моём случае любовь к живописи и к городу соединилась в прогулке по спотам граффити, которая будет интересна и томичам, и гостям города.
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