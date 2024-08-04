1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Торжок: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Торжку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади 9 января
7 авг в 12:00
8 авг в 12:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборТоржок сквозь века: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У Борисоглебского монастыря
7 авг в 17:00
8 авг в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выборТоржок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Начало: Площадь 9 го января
6 авг в 13:00
7 авг в 15:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Старинные храмы, панорамы города, истории о князьях и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии по Торжку
Начало: У музея Пушкина (Ул. Дзержинского д. 71)
8 авг в 09:00
10 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Торжку - с археологом: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны древнего Торжка вместе с археологом. Погружение в историю, артефакты и легенды ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: На Площади «9 января»
7 авг в 12:00
8 авг в 12:00
3 700₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Торжок сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Торжок, его величественные монастыри, площади и чарующие пейзажи. Узнайте интересные факты и легенды, связанные с этим древним городом
Начало: Борисоглебский монастырь
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох - погружение в историю города
Погрузитесь в историю Торжка, где древние монастыри и церкви расскажут вам о прошлом этого удивительного места
Начало: улица Дзержинского, 71
6 авг в 14:00
9 авг в 08:30
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
6 авг в 14:00
7 авг в 10:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 августа 2024Очень понравилось. Георгий профессионал своего дела! Подача информации супер,после экскурсии осталось желание ещё раз приехать в Торжок
- ИИрина1 августа 2024Экскурсия проведенная для нас Георгием по Торжку была увлекательной, интересной и хорошо продуманной. Город чудесный, и рекомендации Георгия по тому,
- ЕЕлена1 августа 2024Прекрасно организованная экскурсия. Приедем еще.
- ССветлана31 июля 2024Павел оказался очень интересным рассказчиком. Маршрут экскурсии пеший,но не утомительный. Однозначно рекомендую.
- ГГалина29 июля 2024Путь не близок. не далек - мы приехали в Торжок, где поведал Пушкин свету про пожарскую котлету. Очень уважал поэт
- ССнагина26 июля 2024Большое спасибо Георгию за прекрасную экскурсию по чудесному Торжку. Без экскурсовода было бы очень сложно оценить всю красоту древнего города. Было очень интересно и позновательно.
- ДДарья25 июля 2024Любовь Ефимовна, спасибо большое за увлекательный рассказ!!
- ЕЕлизавета23 июля 2024Игорь- настоящий археолог' приехал к нам прямо с раскопок' фанат своего дела. Отлично приподнес материал' подкрепив его настоящими археологическими находками.
- ААнна23 июля 2024Павел-замечательный экскурсовод, с глубокими историческими знаниями про город Торжок, очень увлеченный, любящий свой родной город. Экскурсия была очень информативной, интересной, исторические факты преподносились с юмором и легко запоминались.
- ААнна23 июля 2024Занимательно, интересно, понятно для подростков. Очень понравилось. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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