1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По Торжку - с археологом: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны древнего Торжка вместе с археологом. Погружение в историю, артефакты и легенды ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: На Площади «9 января»
9 сен в 12:00
10 сен в 12:00
3 700₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Старинные храмы, панорамы города, истории о князьях и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии по Торжку
Начало: У музея Пушкина (Ул. Дзержинского д. 71)
12 сен в 09:00
13 сен в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборТоржок сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Торжок, его величественные монастыри, площади и чарующие пейзажи. Узнайте интересные факты и легенды, связанные с этим древним городом
Начало: Борисоглебский монастырь
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 сентября 2024Получили огромное удовольствие от прогулки по городу. Погрузились в древнюю и современную жизнь Торжка. Спасибо Георгию за увлекательный рассказ. Желаем Торжку и всем неравнодушным людям, подвизающимся на трудной ниве просвещения, всяческих успехов и процветания!
- ЕЕлена3 сентября 2024Были на данной экскурсии с детьми, экскурсия была меньше заявленных 2 часов. Информации было много, остались довольны.
- ААндрей26 августа 2024Отличный маршрут, экскурсия строго по описанию, именно такая как мы и ожидали. Даже если вы думаете, что знаете что-то про торжок - всё равно советую брать.
- ЕЕлена25 августа 2024Георгий, возможно - лучший Гид, которого встречала наша семья. Видно, что он любит свой родной город, участвует в его жизни
- ИИгорь25 августа 2024Все прошло замечательно. Любовь, большое спасибо, что учли все моменты, о которых говорили. Успехов Вам и здоровья!
- ЕЕкатерина24 августа 2024Игорь - профессионал. С первой до последней минуты держал наше внимание. Дал прикоснуться к истории (он же археолог))). Познакомил с
- ААлександр21 августа 2024Впервыен с семьей - двое взрослых и двое детей подростков, были В Торжке. Нам очень повезло с экскурсоводом. Любовь Ефимовна
- ИИрина14 августа 2024Великолепная экскурсия! Грамотно продуманная логика изложения материала, прекрасная речь, интересные связки между этапами, настоящие артефакты в качестве иллюстрации к рассказу. Игорь сумел заинтересовать и взрослых, и двух мальчишек 10-и лет. Все в восторге! Однозначно рекомендуем
- ООльга5 августа 2024Прекрасная экскурсия. безумно интересно и детям и взрослым. Крайне рекомендую!)
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торжке
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Торжке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Торжку в сентябре 2024
Сейчас в Торжке в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 377 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Торжке на 2024 год на рождество, 377 ⭐ отзывов, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь