На Рождество – экскурсии в Торжке

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Торжке, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
По Торжку - с археологом
На машине
45 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
По Торжку - с археологом: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны древнего Торжка вместе с археологом. Погружение в историю, артефакты и легенды ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: На Площади «9 января»
9 сен в 12:00
10 сен в 12:00
3 700 за всё до 6 чел.
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Пешая
282 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Старинные храмы, панорамы города, истории о князьях и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии по Торжку
Начало: У музея Пушкина (Ул. Дзержинского д. 71)
12 сен в 09:00
13 сен в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Торжок: путешествие во времени
Пешая
50 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Торжок сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Торжок, его величественные монастыри, площади и чарующие пейзажи. Узнайте интересные факты и легенды, связанные с этим древним городом
Начало: Борисоглебский монастырь
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 сентября 2024
    Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    Получили огромное удовольствие от прогулки по городу. Погрузились в древнюю и современную жизнь Торжка. Спасибо Георгию за увлекательный рассказ. Желаем Торжку и всем неравнодушным людям, подвизающимся на трудной ниве просвещения, всяческих успехов и процветания!
  • Е
    Елена
    3 сентября 2024
    Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    Были на данной экскурсии с детьми, экскурсия была меньше заявленных 2 часов. Информации было много, остались довольны.
  • А
    Андрей
    26 августа 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Отличный маршрут, экскурсия строго по описанию, именно такая как мы и ожидали. Даже если вы думаете, что знаете что-то про торжок - всё равно советую брать.
  • Е
    Елена
    25 августа 2024
    Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    Георгий, возможно - лучший Гид, которого встречала наша семья. Видно, что он любит свой родной город, участвует в его жизни
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    и переживает за судьбу. Экскурсия была наполнена эмоциями, цитатами поэтов, интересными фактами. Мы проехали на нашей машине по всему городу, получали комментарии и ответы на все наши многочисленные вопросы и получили в подарок монету) однозначно рекомендуем!

    Георгий, возможно - лучший Гид, которого встречала наша семья. Видно, что он любит свой родной городГеоргий, возможно - лучший Гид, которого встречала наша семья. Видно, что он любит свой родной город
  • И
    Игорь
    25 августа 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Все прошло замечательно. Любовь, большое спасибо, что учли все моменты, о которых говорили. Успехов Вам и здоровья!
  • Е
    Екатерина
    24 августа 2024
    По Торжку - с археологом
    Игорь - профессионал. С первой до последней минуты держал наше внимание. Дал прикоснуться к истории (он же археолог))). Познакомил с
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    потрясающими историями и видами прекрасного Торжка. Поделился проыессиональными секретами. Мы не первый раз в городе, но Игорю получилось показать нам его с другого ракурса. Рекомендую и для первого знакомства с Торжком и для взгляда на историю и на сам город с другой стороны.

  • А
    Александр
    21 августа 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Впервыен с семьей - двое взрослых и двое детей подростков, были В Торжке. Нам очень повезло с экскурсоводом. Любовь Ефимовна
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    провела почти двухчасовую экскурсию по городу. Интересно и дохотчиво рассказала нам о городе и его истории. Видно, что она знающий и опытный экскурсовод. Даже дети, которые имеют привычу отвлекаться, слушали ее с большим интересом. Советую при выборе экскурсовода обращаться к Любовь Ефимовне.

  • И
    Ирина
    14 августа 2024
    По Торжку - с археологом
    Великолепная экскурсия! Грамотно продуманная логика изложения материала, прекрасная речь, интересные связки между этапами, настоящие артефакты в качестве иллюстрации к рассказу. Игорь сумел заинтересовать и взрослых, и двух мальчишек 10-и лет. Все в восторге! Однозначно рекомендуем
    Великолепная экскурсия! Грамотно продуманная логика изложения материала, прекрасная речь, интересные связки между этапами, настоящие артефакты в
  • О
    Ольга
    5 августа 2024
    По Торжку - с археологом
    Прекрасная экскурсия. безумно интересно и детям и взрослым. Крайне рекомендую!)

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «На Рождество»

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  1. По Торжку - с археологом
  2. Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
  3. Торжок: путешествие во времени
Какие места ещё посмотреть в Торжке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Борисоглебский мужской монастырь
  2. Самое главное
  3. Тверецкая набережная
  4. Река Тверца
  5. Набережная
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Воскресенский девичий монастырь
  8. Почтовая улица-лестница
  9. Памятник Н. А. Львову
Сколько стоит экскурсия по Торжку в сентябре 2024
Сейчас в Торжке в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 377 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Торжке на 2024 год на рождество, 377 ⭐ отзывов, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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