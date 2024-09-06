И Ирина Древний Торжок: прогулка вглубь эпох Получили огромное удовольствие от прогулки по городу. Погрузились в древнюю и современную жизнь Торжка. Спасибо Георгию за увлекательный рассказ. Желаем Торжку и всем неравнодушным людям, подвизающимся на трудной ниве просвещения, всяческих успехов и процветания!

Е Елена Древний Торжок: прогулка вглубь эпох Были на данной экскурсии с детьми, экскурсия была меньше заявленных 2 часов. Информации было много, остались довольны.

А Андрей Торжок: путешествие во времени Отличный маршрут, экскурсия строго по описанию, именно такая как мы и ожидали. Даже если вы думаете, что знаете что-то про торжок - всё равно советую брать.

Е Елена Древний Торжок: прогулка вглубь эпох читать дальше и переживает за судьбу. Экскурсия была наполнена эмоциями, цитатами поэтов, интересными фактами. Мы проехали на нашей машине по всему городу, получали комментарии и ответы на все наши многочисленные вопросы и получили в подарок монету) однозначно рекомендуем! Георгий, возможно - лучший Гид, которого встречала наша семья. Видно, что он любит свой родной город, участвует в его жизни

И Игорь Торжок: путешествие во времени Все прошло замечательно. Любовь, большое спасибо, что учли все моменты, о которых говорили. Успехов Вам и здоровья!

Е Екатерина По Торжку - с археологом читать дальше потрясающими историями и видами прекрасного Торжка. Поделился проыессиональными секретами. Мы не первый раз в городе, но Игорю получилось показать нам его с другого ракурса. Рекомендую и для первого знакомства с Торжком и для взгляда на историю и на сам город с другой стороны. Игорь - профессионал. С первой до последней минуты держал наше внимание. Дал прикоснуться к истории (он же археолог))). Познакомил с

А Александр Торжок: путешествие во времени читать дальше провела почти двухчасовую экскурсию по городу. Интересно и дохотчиво рассказала нам о городе и его истории. Видно, что она знающий и опытный экскурсовод. Даже дети, которые имеют привычу отвлекаться, слушали ее с большим интересом. Советую при выборе экскурсовода обращаться к Любовь Ефимовне. Впервыен с семьей - двое взрослых и двое детей подростков, были В Торжке. Нам очень повезло с экскурсоводом. Любовь Ефимовна

И Ирина По Торжку - с археологом Великолепная экскурсия! Грамотно продуманная логика изложения материала, прекрасная речь, интересные связки между этапами, настоящие артефакты в качестве иллюстрации к рассказу. Игорь сумел заинтересовать и взрослых, и двух мальчишек 10-и лет. Все в восторге! Однозначно рекомендуем