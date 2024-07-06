2 часа
Индивидуальная
Торжок: историческое путешествие по старинным улицам и монастырям
Погрузитесь в атмосферу старинного Торжка, узнайте его историю и культуру, посетив главные достопримечательности
Начало: Старицкая, 7
Расписание: понедельник, воскресенье
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от 4 000₽ за всё до 9 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Торжку
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной России, исследуя древние улицы и здания Торжка в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Торжку: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Торжка, посетив его древние храмы и монастырские комплексы, пройдитесь по историческим улочкам и набережной
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июля 2024Очень понравилась экскурссия по городу Торжок, хотя мы были ограничены по времни, экскурсовод Екатерина - впечатлила нас всех с какой
- ЛЛена25 июня 2024Экскурсия была организована хорошо, нам очень понравилось. Есть желание еще раз вернуться, но уже на два дня и посмотреть музеи в которые мы не попали, так как это был понедельник. Спасибо Екатерине за интересную экскурсию!
- ННаталья21 июня 2024Экскурсия прекрасная. Очень хороший экскурсовод Екатерина. Всё рассказала, показала, посоветовала очень хороший ресторан Оникс, где вкусно кормят.
- ДДемакова17 апреля 2024Спасибо экскурсоводу Марине за замечательную обзорную экскурсию по древнему городу Торжку. Гуляя по городу, успели обойти все основные достопримечательности - гостиницу Пожарских, Борисоглебский мужской монастырь, Спасо-Преображенский собор, полюбовались прекрасными видами со смотровой площадки. Очень интересно и познавательно.
- ССергей4 февраля 2024Шикарная экскурсия, высочайшего класса специалист своего дела Светлана Николаевна. Планируем приехать ещё в перспективе.
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