Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Торжке, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Торжок: прогулка по старинным улицам
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Торжок: историческое путешествие по старинным улицам и монастырям
Погрузитесь в атмосферу старинного Торжка, узнайте его историю и культуру, посетив главные достопримечательности
Начало: Старицкая, 7
Расписание: понедельник, воскресенье
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от 4 000 за всё до 9 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Торжку
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Торжку
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной России, исследуя древние улицы и здания Торжка в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Торжку на транспорте туриста
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Торжку: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Торжка, посетив его древние храмы и монастырские комплексы, пройдитесь по историческим улочкам и набережной
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июля 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Очень понравилась экскурссия по городу Торжок, хотя мы были ограничены по времни, экскурсовод Екатерина - впечатлила нас всех с какой
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    любовью к своему городу она нам преподнесла историю Торжка - настоящая Новоторжка, мы в конце экскурсии пожалели что сами в начале сократили время экскурсии, город богатый на исторические здания и историю, хотя еще не до конца все восстановлено и все еще впереди, но желание вернуться и гулять по уютным улочкам Торжка осталось. Спасибо, обязательно вернемся. Екатерине спасибо за любовь к городу, а город отвечает ей взаимностью!!!! Рекомендую всем!!!

  • Л
    Лена
    25 июня 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Экскурсия была организована хорошо, нам очень понравилось. Есть желание еще раз вернуться, но уже на два дня и посмотреть музеи в которые мы не попали, так как это был понедельник. Спасибо Екатерине за интересную экскурсию!
  • Н
    Наталья
    21 июня 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Экскурсия прекрасная. Очень хороший экскурсовод Екатерина. Всё рассказала, показала, посоветовала очень хороший ресторан Оникс, где вкусно кормят.
  • Д
    Демакова
    17 апреля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Торжку
    Спасибо экскурсоводу Марине за замечательную обзорную экскурсию по древнему городу Торжку. Гуляя по городу, успели обойти все основные достопримечательности - гостиницу Пожарских, Борисоглебский мужской монастырь, Спасо-Преображенский собор, полюбовались прекрасными видами со смотровой площадки. Очень интересно и познавательно.
  • С
    Сергей
    4 февраля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Торжку
    Шикарная экскурсия, высочайшего класса специалист своего дела Светлана Николаевна. Планируем приехать ещё в перспективе.

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Борисоглебский мужской монастырь
  2. Самое главное
  3. Тверецкая набережная
  4. Река Тверца
  5. Набережная
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Воскресенский девичий монастырь
  8. Почтовая улица-лестница
  9. Памятник Н. А. Львову
Сколько стоит экскурсия по Торжку в августе 2024
Сейчас в Торжке в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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