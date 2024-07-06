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любовью к своему городу она нам преподнесла историю Торжка - настоящая Новоторжка, мы в конце экскурсии пожалели что сами в начале сократили время экскурсии, город богатый на исторические здания и историю, хотя еще не до конца все восстановлено и все еще впереди, но желание вернуться и гулять по уютным улочкам Торжка осталось. Спасибо, обязательно вернемся. Екатерине спасибо за любовь к городу, а город отвечает ей взаимностью!!!! Рекомендую всем!!!