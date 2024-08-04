Все – экскурсии в Торжке

Найдено 8 экскурсий в категории «Все» в Торжке, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Добро пожаловать в Торжок
На машине
60 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Торжок: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Торжку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади 9 января
7 авг в 12:00
8 авг в 12:00
3 400 за всё до 10 чел.
Торжок сквозь века
Пешая
26 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Торжок сквозь века: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У Борисоглебского монастыря
7 авг в 17:00
8 авг в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам
Пешая
55 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выбор
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Начало: Площадь 9 го января
6 авг в 13:00
7 авг в 15:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Пешая
269 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Старинные храмы, панорамы города, истории о князьях и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии по Торжку
Начало: У музея Пушкина (Ул. Дзержинского д. 71)
8 авг в 09:00
10 авг в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
По Торжку - с археологом
На машине
41 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Торжку - с археологом: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны древнего Торжка вместе с археологом. Погружение в историю, артефакты и легенды ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: На Площади «9 января»
7 авг в 12:00
8 авг в 12:00
3 700 за всё до 10 чел.
Торжок: путешествие во времени
Пешая
40 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Торжок сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Торжок, его величественные монастыри, площади и чарующие пейзажи. Узнайте интересные факты и легенды, связанные с этим древним городом
Начало: Борисоглебский монастырь
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Пешая
181 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох - погружение в историю города
Погрузитесь в историю Торжка, где древние монастыри и церкви расскажут вам о прошлом этого удивительного места
Начало: улица Дзержинского, 71
6 авг в 14:00
9 авг в 08:30
от 4 000 за всё до 8 чел.
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
Пешая
72 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
6 авг в 14:00
7 авг в 10:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 августа 2024
    Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    Очень понравилось. Георгий профессионал своего дела! Подача информации супер,после экскурсии осталось желание ещё раз приехать в Торжок
  • И
    Ирина
    1 августа 2024
    Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    Экскурсия проведенная для нас Георгием по Торжку была увлекательной, интересной и хорошо продуманной. Город чудесный, и рекомендации Георгия по тому,
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    что еще стоит посмотреть в Торжке и окрестностях, были толковыми. Обязательно вернемся в Торжок и советуем своим друзьям посетить этот город.

  • Е
    Елена
    1 августа 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Прекрасно организованная экскурсия. Приедем еще.
  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Павел оказался очень интересным рассказчиком. Маршрут экскурсии пеший,но не утомительный. Однозначно рекомендую.
  • Г
    Галина
    29 июля 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Путь не близок. не далек - мы приехали в Торжок, где поведал Пушкин свету про пожарскую котлету. Очень уважал поэт
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    вкус тех жареных котлет! Милый провинциальный городок, прекрасный экскурсовод - Любовь Краснолуцкая. Городку бы денег побольше, чтобы восстановить историю, а его жителям - любви побольше к своему городу, чтобы содержать его в чистоте и порядке.

  • С
    Снагина
    26 июля 2024
    Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    Большое спасибо Георгию за прекрасную экскурсию по чудесному Торжку. Без экскурсовода было бы очень сложно оценить всю красоту древнего города. Было очень интересно и позновательно.
  • Д
    Дарья
    25 июля 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Любовь Ефимовна, спасибо большое за увлекательный рассказ!!
  • Е
    Елизавета
    23 июля 2024
    По Торжку - с археологом
    Игорь- настоящий археолог' приехал к нам прямо с раскопок' фанат своего дела. Отлично приподнес материал' подкрепив его настоящими археологическими находками.
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    С нами были дети 11 и 13 лет' им очень понравилось. О городе получили представление как об интересном и древнем обьекте. Спасибо большое Игорю! Всем рекомендуем экскурсию!

  • А
    Анна
    23 июля 2024
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Павел-замечательный экскурсовод, с глубокими историческими знаниями про город Торжок, очень увлеченный, любящий свой родной город. Экскурсия была очень информативной, интересной, исторические факты преподносились с юмором и легко запоминались.
    Павел-замечательный экскурсовод, с глубокими историческими знаниями про город Торжок, очень увлеченный, любящий свой родной город. ЭкскурсияПавел-замечательный экскурсовод, с глубокими историческими знаниями про город Торжок, очень увлеченный, любящий свой родной город. ЭкскурсияПавел-замечательный экскурсовод, с глубокими историческими знаниями про город Торжок, очень увлеченный, любящий свой родной город. ЭкскурсияПавел-замечательный экскурсовод, с глубокими историческими знаниями про город Торжок, очень увлеченный, любящий свой родной город. Экскурсия
  • А
    Анна
    23 июля 2024
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Занимательно, интересно, понятно для подростков. Очень понравилось. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Все»

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  3. Торжок: прогулка по старинным улицам
  4. Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
  5. По Торжку - с археологом
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  1. Борисоглебский мужской монастырь
  2. Самое главное
  3. Тверецкая набережная
  4. Река Тверца
  5. Набережная
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Воскресенский девичий монастырь
  8. Почтовая улица-лестница
  9. Памятник Н. А. Львову
Сколько стоит экскурсия по Торжку в августе 2024
Сейчас в Торжке в категории "Все" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 400 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 744 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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