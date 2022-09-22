Архитектура и самобытная культура древнего города

Вы осмотрите территорию Борисоглебского монастыря, основанного Ефремом Новоторжским - святым покровителем Торжка

Вы осмотрите территорию Борисоглебского монастыря, основанного Ефремом Новоторжским — святым покровителем Торжка.

Оцените деревянную Тихвинскую церковь «без единого гвоздя» и узнаете о жизни монахинь Воскресенского монастыря.

Не оставим без внимания мы и «кусочек Исаакия» — Спасо-Преображенский собор, с которым связана трагическая история княгини-мученицы Иулиании.
Архитектура и самобытная культура древнего города
Архитектура и самобытная культура древнего города
Архитектура и самобытная культура древнего города
Архитектура и самобытная культура древнего города
Архитектура и самобытная культура древнего города
Архитектура и самобытная культура древнего города
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Что вас ожидает 🤩

  • Борисоглебский и Воскресенский монастыри
  • Деревянная Старовознесенская церковь
  • Спасо-Преображенский собор
  • Памятники архитектуры 18-19 вв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

Вы осмотрите территорию Борисоглебского монастыря, основанного Ефремом Новоторжским — святым покровителем Торжка. Оцените деревянную Тихвинскую церковь «без единого гвоздя» и узнаете о жизни монахинь Воскресенского монастыря. Не оставим без внимания мы и «кусочек Исаакия» — Спасо-Преображенский собор, с которым связана трагическая история княгини-мученицы Иулиании.

Организационные детали:

Экскурсию можно провести пешком или на вашем автомобиле.

с 9:00 до 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Обеды
  • Посещение смотровой площадки и т. д
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Дзержинского, 71, Торжок
Завершение: Гостиница Пожарских, Дзержинского 48
Когда и сколько длится?
Когда: с 9:00 до 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсию можно провести пешком или на вашем автомобиле
  • Для группы до трех человек я могу организовать экскурсию на своей машине. Цену и детали уточняйте в личном сообщении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🙏Религиозные⛪️Монастыри, церкви, храмы

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