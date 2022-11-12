Экскурсии по Туапсе на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Туапсе, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош (из Туапсе)
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош (из Туапсе)
Прогуляться по южному лесу среди лиан и орхидей и подняться на красивейшую скалу побережья
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Чары Абхазии (от КПП «Псоу»)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Чары Абхазии (от КПП «Псоу»)
Увидеть символы региона и прочувствовать страну души
Начало: Ж/д вокзал Гагры
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
14 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    12 ноября 2022
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
    Огромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего похода была почтить его память
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    и память всех воинов. Маршрут, на мой взгляд, не из лёгких, но как, наверное, и любой поход в горы для людей физически подготовленных. Если учесть, что бойцы шли не так на легке, как мы, а с оружием, которое тоже даёт вес, то про себя поняла, что слабак я. Поход сопровождался рассказом о боях в этих местах. Природа завораживает там и запах свой, какой-то особенный, не такой, как в наших лесах. Алексей позаботился о нас взяв с собой спрей от кровососущих насекомых и палки для хотьбы, которые очень пригодились на пути. Большое ему спасибо! На привале Алексей угощал нас травяным чаем. Спуск для меня оказался сложнее, чем подъем. Синяк на пальце до сих пор напоминает о спуске☺. Алексей предупреждал, что нужно взять одежду запасную, чтобы потом переодеться. Взять мы её взяли, но переодели потом, после спуска, только младшего сына, остальные решили не переодевать и очень об этом пожалели, так как вернулись в гостиницу с клещами на теле, а младший-умничка, что переоделся, без них. Про клещей Алексей тоже предупреждал. Большое ему спасибо за грамотный маршрут и заботу!

    Огромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего походаОгромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего походаОгромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего похода
  • Т
    Татьяна
    17 августа 2022
    Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош (из Туапсе)
    На экскурсию ходила дочь. Дочери в этот день исполнялось 17 лет. Все прошло идеально!!! Море впечатлений и эмоции. Алексею огромное
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    спасибо за качественно организованный и познавательный маршрут!!! Искренне говорю, смело выбирайте эту экскурсию если Вы хотите лёгкую и познавательную прогулку. Алексей отличный собеседник, проводник, экскурсовод!!!!

  • С
    Светлана
    30 мая 2022
    Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош (из Туапсе)
    Алексей- молодец!! Всё хорошо: и маршрут и рассказ. А ещё - он меня провёз туда, куда я бы сама не добралась, т. к., у меня больная нога. Спасибо большое.
  • Л
    Любовь
    19 августа 2021
    Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош (из Туапсе)
    Спасибо, Алексею! Экскурсия супер, дочь 11 лет, сказала это было ИДЕАЛЬНО. Красота непередаваемая! Рекомендую 100%. P.S. кофе,чай с круассанами-"вишенка на торте". Спасибо всем кто причастен к экскурсии Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
  • Н
    Наталья
    23 июня 2021
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
    Мы до сих пор не верим, что мы это сделали!!!!!. . Алексей прекрасный проводник. Отлично знает дорогу, подсказывал где удобнее
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    пройти, где можно сделать самый удачный кадр, подбадривал, когда казалось, что ты уже не можешь двигаться дальше. А чего стоит чашечка кофе на вершине горы… Ооо этот волшебный аромат кофе. . Алексей с отличным чувством юмора, время пролетело незаметно и весело.

  • Ю
    Юлия
    13 июня 2021
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
    Поход - супер! Алексей отличный проводник и конечно в следующий раз, за походами/экскурсиями только к нему. Единственный момент, но это больше
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    вопрос к себе - очень важно готовиться к таким мероприятиям как следует - как минимум брать с собой обувь для трекинга (обычные кроссовки как-то не очень себя показали, скользят по камням) и быть в приличной физической форме. Тогда вообще поход-огонь будет!

Ответы на вопросы от путешественников по Туапсе в категории «На машине»

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  1. Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
  2. Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош (из Туапсе)
  3. Чары Абхазии (от КПП «Псоу»)
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Скала Киселева
  2. Гора Индюк
Сколько стоит экскурсия по Туапсе в июне 2024
Сейчас в Туапсе в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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