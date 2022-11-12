1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош (из Туапсе)
Прогуляться по южному лесу среди лиан и орхидей и подняться на красивейшую скалу побережья
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Чары Абхазии (от КПП «Псоу»)
Увидеть символы региона и прочувствовать страну души
Начало: Ж/д вокзал Гагры
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария12 ноября 2022Огромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего похода была почтить его память
- ТТатьяна17 августа 2022На экскурсию ходила дочь. Дочери в этот день исполнялось 17 лет. Все прошло идеально!!! Море впечатлений и эмоции. Алексею огромное
- ССветлана30 мая 2022Алексей- молодец!! Всё хорошо: и маршрут и рассказ. А ещё - он меня провёз туда, куда я бы сама не добралась, т. к., у меня больная нога. Спасибо большое.
- ЛЛюбовь19 августа 2021Спасибо, Алексею! Экскурсия супер, дочь 11 лет, сказала это было ИДЕАЛЬНО. Красота непередаваемая! Рекомендую 100%. P.S. кофе,чай с круассанами-"вишенка на торте". Спасибо всем кто причастен к экскурсии Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
- ННаталья23 июня 2021Мы до сих пор не верим, что мы это сделали!!!!!. . Алексей прекрасный проводник. Отлично знает дорогу, подсказывал где удобнее
- ЮЮлия13 июня 2021Поход - супер! Алексей отличный проводник и конечно в следующий раз, за походами/экскурсиями только к нему. Единственный момент, но это больше
Ответы на вопросы от путешественников по Туапсе в категории «На машине»
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