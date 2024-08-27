7 часов
Водная прогулка
Треккинг по двум каньонам реки Бешенка в Туапсе
Исследуйте два уникальных каньона реки Бешенка: один тенистый и спокойный, другой светлый и бурный. Погрузитесь в дикую природу Туапсинского района
12 сен в 09:00
14 сен в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
1.5 часа
Аудиогид
Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Начните своё путешествие по Туапсе с уникальной аудиоэкскурсией. Наденьте наушники и погрузитесь в атмосферу города, следуя за голосами ведущих и историков
Начало: У памятника А.А. Киселёву
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Треккинг по горному массиву Индюк с панорамными видами
Погрузитесь в мир горных приключений на индивидуальной экскурсии по горе Индюк. Три вершины, захватывающие виды и активный треккинг ждут вас
Начало: По договорённости
12 сен в 09:00
14 сен в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина27 августа 2024Лучшее мероприятие за весь отпуск!!!! Восхитительная природа, куча интересных историй, невообразимые виды и конечно же щепотка экстрима (куда без него).
- ДДмитрий22 августа 2024Экскурсия довольно содержательная, информативная. Маршрут построен по основным улицам Туапсе таким образом, что за максимально короткий промежуток времени можно достаточно
- ТТатьяна20 августа 2024Очень классно. Безумно красивые места. Кристально чистая вода. Искупалась в каждой из купелей. Гиду Вячеславу огромное спасибо. Поддерживал, подсказывал куда наступить,
- ССергей28 июля 2024Все очень хорошо прошло. Вячеслав забрал нас из гостиницы и вернул обратно. Маршрут очень интересный и красивый. Впечатления только положительные.
- ММария13 июля 2024Спасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интересную информацию о местных природных достопримечательностях, за вкусный чай на берегу каньона и красивые фото! Обязательно вернемся и обратимся к вам еще раз!
- ГГеоргий22 октября 2023Очень интересная экскурсия, погружение в историю маленького города! Даже на таком небольшом участке земли много интересных событий и связи разных времён. Неутомляющая, увлекательная прогулка, рекомендую
- ВВера8 октября 2023Ни разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсии. Оплатили, скачали-проблем не возникло (всегда есть
- ААлександр17 сентября 2023Дневной подъём на гору Индюк с Вячеславом был и динамичен, красив видами и интересен рассказами да и всё было действительно прекрасно в этом походе.
- ННаталия18 августа 2022Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа! Да, было не совсем легко, но поверьте, оно того стоит. Если вы в хорошей
Ответы на вопросы от путешественников по Туапсе в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Туапсе в сентябре 2024
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