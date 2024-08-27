На Рождество – экскурсии в Туапсе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Туапсе, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Треккинг по каньонам реки Бешенка
Пешая
18 отзывов
7 часов
Водная прогулка
Треккинг по двум каньонам реки Бешенка в Туапсе
Исследуйте два уникальных каньона реки Бешенка: один тенистый и спокойный, другой светлый и бурный. Погрузитесь в дикую природу Туапсинского района
12 сен в 09:00
14 сен в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Аудиогид
Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Начните своё путешествие по Туапсе с уникальной аудиоэкскурсией. Наденьте наушники и погрузитесь в атмосферу города, следуя за голосами ведущих и историков
Начало: У памятника А.А. Киселёву
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590 за человека
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Пешая
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Треккинг по горному массиву Индюк с панорамными видами
Погрузитесь в мир горных приключений на индивидуальной экскурсии по горе Индюк. Три вершины, захватывающие виды и активный треккинг ждут вас
Начало: По договорённости
12 сен в 09:00
14 сен в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    27 августа 2024
    Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
    Лучшее мероприятие за весь отпуск!!!! Восхитительная природа, куча интересных историй, невообразимые виды и конечно же щепотка экстрима (куда без него).
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    Не смотря на наш страх высоты, Вячеслав оказал невероятную поддержку, подробно разъяснил все тонкости подъёма, показал на каком участке как следует карабкаться, и как спускаться назад. После подъёма нас ждал вкуснейший чай и множество интересных рассказов. Если вы размышляете над тем, стоил ли идти - однозначно да!!!!! Будьте готовы к крутым подъемам, местами предстоит хвататься за всё, до чего дотянетесь)))

    Лучшее мероприятие за весь отпуск!!!! Восхитительная природа, куча интересных историй, невообразимые виды и конечно же щепоткаЛучшее мероприятие за весь отпуск!!!! Восхитительная природа, куча интересных историй, невообразимые виды и конечно же щепоткаЛучшее мероприятие за весь отпуск!!!! Восхитительная природа, куча интересных историй, невообразимые виды и конечно же щепоткаЛучшее мероприятие за весь отпуск!!!! Восхитительная природа, куча интересных историй, невообразимые виды и конечно же щепоткаЛучшее мероприятие за весь отпуск!!!! Восхитительная природа, куча интересных историй, невообразимые виды и конечно же щепоткаЛучшее мероприятие за весь отпуск!!!! Восхитительная природа, куча интересных историй, невообразимые виды и конечно же щепотка
  • Д
    Дмитрий
    22 августа 2024
    Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
    Экскурсия довольно содержательная, информативная. Маршрут построен по основным улицам Туапсе таким образом, что за максимально короткий промежуток времени можно достаточно
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    глубоко познакомиться с городом. Также при прохождении маршрута можно дополнить аудиогида посещением краеведческого музея и музея имени Киселёва, которые находятся по пути следования. Не совсем удобно было ориентироваться на местности, поскольку в приложении Wegotrip не работают встроенные карты, в которых, по идее, должен отображаться экскурсионный маршрут. По этой причине пришлось снимать на слух аудиогида его указания, до каких улиц идти, где поворачивать и т. д. Аудиогид, конечно, подробно об этом рассказывает, но по картам ориентироваться было бы удобнее. Поэтому советую заранее изучить названия улиц города, либо параллельно с экскурсией смотреть карту в телефоне.

  • Т
    Татьяна
    20 августа 2024
    Треккинг по каньонам реки Бешенка
    Очень классно. Безумно красивые места. Кристально чистая вода. Искупалась в каждой из купелей. Гиду Вячеславу огромное спасибо. Поддерживал, подсказывал куда наступить,
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    как подержаться, в сложных (для нас) местах. На привале напоил вкусным чаем с мёдом и баранками) Приятное общение, непринужденные беседы. Отличный парень! Получила большое удовольствие от похода Уставшая,но счастливая))!!!

    Очень классно. Безумно красивые места. Кристально чистая вода. Искупалась в каждой из купелейОчень классно. Безумно красивые места. Кристально чистая вода. Искупалась в каждой из купелейОчень классно. Безумно красивые места. Кристально чистая вода. Искупалась в каждой из купелейОчень классно. Безумно красивые места. Кристально чистая вода. Искупалась в каждой из купелейОчень классно. Безумно красивые места. Кристально чистая вода. Искупалась в каждой из купелей
  • С
    Сергей
    28 июля 2024
    Треккинг по каньонам реки Бешенка
    Все очень хорошо прошло. Вячеслав забрал нас из гостиницы и вернул обратно. Маршрут очень интересный и красивый. Впечатления только положительные.
    Все очень хорошо прошло. Вячеслав забрал нас из гостиницы и вернул обратно. Маршрут очень интересный и красивый. Впечатления только положительныеВсе очень хорошо прошло. Вячеслав забрал нас из гостиницы и вернул обратно. Маршрут очень интересный и красивый. Впечатления только положительныеВсе очень хорошо прошло. Вячеслав забрал нас из гостиницы и вернул обратно. Маршрут очень интересный и красивый. Впечатления только положительные
  • М
    Мария
    13 июля 2024
    Треккинг по каньонам реки Бешенка
    Спасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интересную информацию о местных природных достопримечательностях, за вкусный чай на берегу каньона и красивые фото! Обязательно вернемся и обратимся к вам еще раз!
    Спасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интереснуюСпасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интереснуюСпасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интереснуюСпасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интереснуюСпасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интереснуюСпасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интересную
  • Г
    Георгий
    22 октября 2023
    Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
    Очень интересная экскурсия, погружение в историю маленького города! Даже на таком небольшом участке земли много интересных событий и связи разных времён. Неутомляющая, увлекательная прогулка, рекомендую
  • В
    Вера
    8 октября 2023
    Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
    Ни разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсии. Оплатили, скачали-проблем не возникло (всегда есть
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    возможность связаться с организаторами данной экскурсии). Подъехали на машине к началу маршрута - памятнику художнику Киселеву, вставили наушники и пошли по маршруту. Не всегда ориентировались на местности, приходилось пользоваться навигатором или спрашивать у прохожих. Особенно около памятника Ленина не могли долго понять куда идти, прослушивали отрывок несколько раз пока нас не "послали" куда надо местные жители) Услышали много интересной информации, но мне не хватило небольших рассказов про здания на нашем пути, которые привлекали внимание своей необычностью. Вот одно из них на фото, с необычными башенками. Почему бы про него немного не рассказать?! Но информация могла бы быть более полной, даже о местной достопримечательности. Вот что я нашла позже в интернете:👇 А вот еще одно интересное здании РосМорПорта или "Чупа-чупс" как прозвали его местные, высотой 60 метров. • башня открыта в 2003 году, может выдержать порывы ветра до 100 метров в секунду и обладает высокой сейсмологической устойчивостью - выдержит толчки до 9 баллов • аналогов не то чтобы в России, а даже в Европе, нет (!) … да что там в Европе, уникальное строение, в мире одна такая-единственная. Ну интересно же!?) Итог: твердая 4!

    Ни разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсииНи разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсииНи разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсииНи разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсии
  • А
    Александр
    17 сентября 2023
    Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
    Дневной подъём на гору Индюк с Вячеславом был и динамичен, красив видами и интересен рассказами да и всё было действительно прекрасно в этом походе.
  • Н
    Наталия
    18 августа 2022
    Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
    Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа! Да, было не совсем легко, но поверьте, оно того стоит. Если вы в хорошей
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    физической форме, обязательно посетите гору Индюк с Вячеславом. . Получили море эмоций! Созерцали великолепные природные виды и ландшафты. Здорово! Воспоминания останутся на всю жизнь! Вячеслав-отличный гид и проводник. С ним надёжно и комфортно. Идеальное владение маршрутом. Подсказывал, помогал, к каждому нашёл подход. Настоящий профессионал своего дела! Так держать! Пять звёзд. Рекомендую к посещению.

    Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!

Ответы на вопросы от путешественников по Туапсе в категории «На Рождество»

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  1. Треккинг по каньонам реки Бешенка
  2. Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
  3. Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Сколько стоит экскурсия по Туапсе в сентябре 2024
Сейчас в Туапсе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Туапсе на 2024 год на рождество, 25 ⭐ отзывов, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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