5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход к скале Киселева: живописные виды и дикие пляжи
Готовы сменить пляжные сланцы на кроссовки? Отправляйтесь в поход к скале Киселева за вдохновляющими видами, дикими пляжами и атмосферными фотографиями
Завтра в 15:00
7 авг в 15:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Треккинг по горному массиву Индюк с панорамными видами
Погрузитесь в мир горных приключений на индивидуальной экскурсии по горе Индюк. Три вершины, захватывающие виды и активный треккинг ждут вас
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
1.5 часа
Аудиогид
Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Начните своё путешествие по Туапсе с уникальной аудиоэкскурсией. Наденьте наушники и погрузитесь в атмосферу города, следуя за голосами ведущих и историков
Начало: У памятника А.А. Киселёву
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия21 июля 2024Всё просто супер! Я в восторге! Гид был на высоте! Буду рекомендовать экскурсию своим друзьям! Спасибо всем огромное!!!
- ААлександр4 июля 2024Отлично провели поход. Гид Яна показала красивые места и виды. Нам очень понравилось. Были и наверху и внизу, со всех ракурсов рассмотрели великолепные пейзажи. Яна мастер своего дела! Рекомендуем данную экскурсию.
- ГГеоргий22 октября 2023Очень интересная экскурсия, погружение в историю маленького города! Даже на таком небольшом участке земли много интересных событий и связи разных времён. Неутомляющая, увлекательная прогулка, рекомендую
- ВВера8 октября 2023Ни разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсии. Оплатили, скачали-проблем не возникло (всегда есть
- ААлександр17 сентября 2023Дневной подъём на гору Индюк с Вячеславом был и динамичен, красив видами и интересен рассказами да и всё было действительно прекрасно в этом походе.
- ААлександра26 августа 2023Очень понравился спектакль. И информативно, и подумать, задуматься о смыслах и ценностях. Хорошая подача материала, интересно и увлекательно.
- ААнна2 августа 2023Всё огонь 🔥! Слава, мы ждём фоток)
- ННаталия18 августа 2022Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа! Да, было не совсем легко, но поверьте, оно того стоит. Если вы в хорошей
Ответы на вопросы от путешественников по Туапсе в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Туапсе в августе 2024
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