Все – экскурсии в Туапсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Туапсе, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Поход к скале Киселева
Пешая
4 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход к скале Киселева: живописные виды и дикие пляжи
Готовы сменить пляжные сланцы на кроссовки? Отправляйтесь в поход к скале Киселева за вдохновляющими видами, дикими пляжами и атмосферными фотографиями
Завтра в 15:00
7 авг в 15:00
12 000 за всё до 7 чел.
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Пешая
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Треккинг по горному массиву Индюк с панорамными видами
Погрузитесь в мир горных приключений на индивидуальной экскурсии по горе Индюк. Три вершины, захватывающие виды и активный треккинг ждут вас
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Аудиогид
Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Начните своё путешествие по Туапсе с уникальной аудиоэкскурсией. Наденьте наушники и погрузитесь в атмосферу города, следуя за голосами ведущих и историков
Начало: У памятника А.А. Киселёву
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    21 июля 2024
    Поход к скале Киселева
    Всё просто супер! Я в восторге! Гид был на высоте! Буду рекомендовать экскурсию своим друзьям! Спасибо всем огромное!!!
  • А
    Александр
    4 июля 2024
    Поход к скале Киселева
    Отлично провели поход. Гид Яна показала красивые места и виды. Нам очень понравилось. Были и наверху и внизу, со всех ракурсов рассмотрели великолепные пейзажи. Яна мастер своего дела! Рекомендуем данную экскурсию.
  • Г
    Георгий
    22 октября 2023
    Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
    Очень интересная экскурсия, погружение в историю маленького города! Даже на таком небольшом участке земли много интересных событий и связи разных времён. Неутомляющая, увлекательная прогулка, рекомендую
  • В
    Вера
    8 октября 2023
    Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
    Ни разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсии. Оплатили, скачали-проблем не возникло (всегда есть
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    возможность связаться с организаторами данной экскурсии). Подъехали на машине к началу маршрута - памятнику художнику Киселеву, вставили наушники и пошли по маршруту. Не всегда ориентировались на местности, приходилось пользоваться навигатором или спрашивать у прохожих. Особенно около памятника Ленина не могли долго понять куда идти, прослушивали отрывок несколько раз пока нас не "послали" куда надо местные жители) Услышали много интересной информации, но мне не хватило небольших рассказов про здания на нашем пути, которые привлекали внимание своей необычностью. Вот одно из них на фото, с необычными башенками. Почему бы про него немного не рассказать?! Но информация могла бы быть более полной, даже о местной достопримечательности. Вот что я нашла позже в интернете:👇 А вот еще одно интересное здании РосМорПорта или "Чупа-чупс" как прозвали его местные, высотой 60 метров. • башня открыта в 2003 году, может выдержать порывы ветра до 100 метров в секунду и обладает высокой сейсмологической устойчивостью - выдержит толчки до 9 баллов • аналогов не то чтобы в России, а даже в Европе, нет (!) … да что там в Европе, уникальное строение, в мире одна такая-единственная. Ну интересно же!?) Итог: твердая 4!

    Ни разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсииНи разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсииНи разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсииНи разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсии
  • А
    Александр
    17 сентября 2023
    Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
    Дневной подъём на гору Индюк с Вячеславом был и динамичен, красив видами и интересен рассказами да и всё было действительно прекрасно в этом походе.
  • А
    Александра
    26 августа 2023
    Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
    Очень понравился спектакль. И информативно, и подумать, задуматься о смыслах и ценностях. Хорошая подача материала, интересно и увлекательно.
  • А
    Анна
    2 августа 2023
    Поход к скале Киселева
    Всё огонь 🔥! Слава, мы ждём фоток)
    Всё огонь 🔥!Всё огонь 🔥!Всё огонь 🔥!Всё огонь 🔥!Всё огонь 🔥!Всё огонь 🔥!
  • Н
    Наталия
    18 августа 2022
    Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
    Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа! Да, было не совсем легко, но поверьте, оно того стоит. Если вы в хорошей
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    физической форме, обязательно посетите гору Индюк с Вячеславом. . Получили море эмоций! Созерцали великолепные природные виды и ландшафты. Здорово! Воспоминания останутся на всю жизнь! Вячеслав-отличный гид и проводник. С ним надёжно и комфортно. Идеальное владение маршрутом. Подсказывал, помогал, к каждому нашёл подход. Настоящий профессионал своего дела! Так держать! Пять звёзд. Рекомендую к посещению.

    Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!

Ответы на вопросы от путешественников по Туапсе в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Туапсе в августе 2024
Сейчас в Туапсе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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