Омоложение клеток кожи и оздоровление дыхательной системы на экскурсии в Туапсе
Самая красивая местность Туапсинского района Краснодарского края, – русло реки Дедеркой и смотровые на горные долины.
Маршрут экскурсии составлен для Вас максимально удобно, безопасно и подходит также для детей от 7-8 лет. Поход сопровождается интересными рассказами о искусстве выживания в дикой природе.
Маршрут экскурсии составлен для Вас максимально удобно, безопасно и подходит также для детей от 7-8 лет. Поход сопровождается интересными рассказами о искусстве выживания в дикой природе.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Высокогорный лес, смотровые обзорные площадки, каменистое русло горной реки, многочисленные водопадики, бирюзовые лагуны для купаний и, водопады - Дедеркой Малый и Дедеркой Большой!
- Будут многочисленные места для отменных фото и видео ракурсов!
Описание
Что Вас ждёт:
- красивое каменное русло и чистая горная река;
- смотровые обзорные площадки на горные долины и горный лес;
- эмоциональная положительность от приятных впечатлений при созерцании красивых видов;
- оздоровительная терапия для дыхательной системы организма в воздухе, насыщенном фитонцидами и ароматом горного леса;
- купание в кристальных чистых лагунах-купелях;
- природное джакузи под водопадами;
- красивые места для фоторакурсов. С нами интересно и полезно! Ведь в одном однодневном походе Вы оздоровитесь эмоционально и для нервной системы, получите оздоровительную профилактику дыхательной системы, омолодите клетки вашей кожи при процессах купания в лагунах, получите природный массаж под водопадами, запечатлите на долгую память отличные фоторакурсы и видео! В экскурсии предоставляется бесплатная услуга фтографирования 108 мп и видеосъёмки 8К. Краткое описание маршрута экскурсии: Расстояние пути туда-обратно в общем составляет – 11 км; по времени уделяется на прохождение – 6-8 часов. 1. Возьмите с собой спортивную одежду и обувь (летом – это шорты или лёгкие штаны с кроссовками и сандалиями; весной и осенью – это резиновые сапоги, спортивный костюм и куртка-ветровка); 2. Берите с собой треккинговые палки (пригодятся для удержания равновесия в некоторых местах перехода мелких бродов), хотя данное условие и не обязательно. Но палки, кроме вышеуказанного, также снизят уровень вашей нагрузки на организм на подъёмах (50 %) и на спусках (70 %) по мере следования по маршруту; 3. Из еды захватите лёгкую,питательную пищу и питьевую воду; 4. Стоит также брать купальные принадлежности (при купании в лагунах) и полотенце;
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 1.Г. Туапсе, ЖД Вокзал ул. Победы,2; у входа;Завершение: Туапсинский район, посёлок Шепси, магазин «Пятёрочка» ул. Сочинская,5
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Проживание:
- 1-комнатная квартира с дизайнерским ремонтом на курорте Шепси в 2 км от начала маршрута к водопадам.
- Автотранспорт:
- К “месту начала пути” из Туапсе или Шепси – организуется мной или на вашем личном авто
- Места встречи с гидом:
- 1. Город Туапсе, ЖД Вокзал (ул. Победы,2 у входа в здание вокзала).
- 2. Туапсинский район, посёлок Шепси, магазин “Пятёрочка” (ул. Сочинская,5 у входа)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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