5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тульская земля и Лев Толстой: индивидуальная экскурсия
Посетите знаменитый дом-музей Льва Толстого, узнайте о его жизни и творчестве, а также о роли железной дороги в судьбе писателя
Начало: По договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
9 800₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
13 000₽ за всё до 18 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
История купечества Тулы: экскурсия и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
Завтра в 09:00
6 авг в 09:30
3 500₽ за всё до 5 чел.
30 минут
Мини-группа
до 6 чел.
Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
Попробовать настоящий хлеб и узнать, как его пекут (в мини-группе)
Начало: В городском пространстве «Искра»
Расписание: в среду и четверг в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
7 авг в 11:00
8 авг в 11:00
400₽ за человека
скидка
10%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Ясной Поляне
Сделать эффектные снимки в усадьбе, вдохновлявшей великого писателя
Начало: В музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
52004 680₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим29 июля 2024Действительно классное времяпрепровождение для тех, кто хочет углубиться в историю хлеба и пекарен в Туле. Рассказчица действительно классно рассказала про
- ЮЮлия29 июля 2024Было интересно, не занудно, как будто давние друзья с гидом Мариной! Время пролетело быстро)))
- ООльга15 июля 2024Экскурсия понравилась. Профессионально. Было интересно.
- ССветлана13 июля 2024Прекрасная экскурсионная программа!!! Лилия прекрасный собеседник, рассказчик, интересный материал . Знает и любит историю своего города! Нам очень понравилось!
- ММария12 июля 2024Отличная экскурсия! Очень интересно и познавательно. Немного омрачила всё жара и вынужденное долгое стояние в тени, поэтому рекомендация - больше
- ННаталья17 июня 2024Мы совершили экскурсию Тульская земля и Лес Толстой с экскурсоводом Светланой Михайловной 14.06.24. Хочу отметить высокий уровень преподнесения материала, а также живость и энергичность этого специалиста. Мы провели очень насыщенный интересным рассказом день и благодарны Светлане Михайловне за это.
- ААлёна10 июня 2024Ольга интересно рассказывает, я люблю профессионалов! Рекомендую
- ААнна3 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Для нас её провёл Николай - прекрасный рассказчик, историк по одному из образований. Он ответил на
- ДДарья2 мая 2024Огромное спасибо организатору Александре, гиду Татьяне и водителю Сергею. Все было на высшем уровне. У нас немного изменились обстоятельства и
- оольга30 апреля 2024Очень насыщенная и обширная поездка. Прекрасный современный музей, бережное отношение к истории с одной стороны и удачное использование современных технологий
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