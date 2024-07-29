Что ещё посмотреть – экскурсии в Туле

Найдено 5 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Туле, цены от 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
30 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тульская земля и Лев Толстой: индивидуальная экскурсия
Посетите знаменитый дом-музей Льва Толстого, узнайте о его жизни и творчестве, а также о роли железной дороги в судьбе писателя
Начало: По договоренности
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
9 800 за всё до 5 чел.
Из Тулы - на Куликово поле
На автобусе
34 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
13 000 за всё до 18 чел.
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Пешая
116 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
История купечества Тулы: экскурсия и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
Завтра в 09:00
6 авг в 09:30
3 500 за всё до 5 чел.
Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
1 отзыв
30 минут
Мини-группа
до 6 чел.
Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
Попробовать настоящий хлеб и узнать, как его пекут (в мини-группе)
Начало: В городском пространстве «Искра»
Расписание: в среду и четверг в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
7 авг в 11:00
8 авг в 11:00
400 за человека
Фотосессия в Ясной Поляне
Пешая
скидка
10%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Ясной Поляне
Сделать эффектные снимки в усадьбе, вдохновлявшей великого писателя
Начало: В музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
52004 680 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    29 июля 2024
    Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
    Действительно классное времяпрепровождение для тех, кто хочет углубиться в историю хлеба и пекарен в Туле. Рассказчица действительно классно рассказала про
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    историю ремесленной пекарни, показала коллекцию самоваров. Хлеб действительно вкусный, дегустация добавляет дополнительный шарм данному мероприятию. Всем рекомендую, как местным, так и туристам.

  • Ю
    Юлия
    29 июля 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    Было интересно, не занудно, как будто давние друзья с гидом Мариной! Время пролетело быстро)))
  • О
    Ольга
    15 июля 2024
    Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
    Экскурсия понравилась. Профессионально. Было интересно.
  • С
    Светлана
    13 июля 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    Прекрасная экскурсионная программа!!! Лилия прекрасный собеседник, рассказчик, интересный материал . Знает и любит историю своего города! Нам очень понравилось!
  • М
    Мария
    12 июля 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    Отличная экскурсия! Очень интересно и познавательно. Немного омрачила всё жара и вынужденное долгое стояние в тени, поэтому рекомендация - больше
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    ходить или находить лавочки. Но всё скрасило посещение невероятного Музея чаепития, где мы лепили ароматнейшие пряники и пили очень вкусный чай! И вообще именно там продаются самые вкусные тульские пряники, о чём экскурсоводу тоже стоит сказать. Поверьте, я в Туле не первый раз и знаю, о чём говорю)))

    Отличная экскурсия! Очень интересно и познавательно. Немного омрачила всё жара и вынужденное долгое стояние в тениОтличная экскурсия! Очень интересно и познавательно. Немного омрачила всё жара и вынужденное долгое стояние в тениОтличная экскурсия! Очень интересно и познавательно. Немного омрачила всё жара и вынужденное долгое стояние в тениОтличная экскурсия! Очень интересно и познавательно. Немного омрачила всё жара и вынужденное долгое стояние в тениОтличная экскурсия! Очень интересно и познавательно. Немного омрачила всё жара и вынужденное долгое стояние в тениОтличная экскурсия! Очень интересно и познавательно. Немного омрачила всё жара и вынужденное долгое стояние в тени
  • Н
    Наталья
    17 июня 2024
    Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
    Мы совершили экскурсию Тульская земля и Лес Толстой с экскурсоводом Светланой Михайловной 14.06.24. Хочу отметить высокий уровень преподнесения материала, а также живость и энергичность этого специалиста. Мы провели очень насыщенный интересным рассказом день и благодарны Светлане Михайловне за это.
  • А
    Алёна
    10 июня 2024
    Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
    Ольга интересно рассказывает, я люблю профессионалов! Рекомендую
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Из Тулы - на Куликово поле
    Огромное спасибо за экскурсию! Для нас её провёл Николай - прекрасный рассказчик, историк по одному из образований. Он ответил на
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    все наши вопросы и сделал поездку комфортной и интересной. Нас не торопили и мы смогли спокойно и с удовольствием всё осмотреть. Программа поездки хорошо составлена. Море впечатлений за один день. Музей Куликово поле понравился. Рекомендую.

  • Д
    Дарья
    2 мая 2024
    Из Тулы - на Куликово поле
    Огромное спасибо организатору Александре, гиду Татьяне и водителю Сергею. Все было на высшем уровне. У нас немного изменились обстоятельства и
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    пришлось немного сдвинуть экскурсию по времени, под нас подстроились, маршрут немного изменился, но на обратном пути все запланированное все равно успели посмотреть. Все было четко организовано, все по времени: и все экскурсии и обед. Татьяна замечательный рассказчик, узнали много новых для нас фактов и не только о Куликовом поле.

  • о
    ольга
    30 апреля 2024
    Из Тулы - на Куликово поле
    Очень насыщенная и обширная поездка. Прекрасный современный музей, бережное отношение к истории с одной стороны и удачное использование современных технологий
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    с другой. Когда ты оказываешься в центре боя… потрясающе… Гиды Павел и Татьяна- отдельное спасибо - просто влюбили в свой родной край. Молодцы!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
  2. Из Тулы - на Куликово поле
  3. Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
  4. Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
  5. Фотосессия в Ясной Поляне
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Кремль
  5. Успенский Собор
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Храм Сергия Радонежского
  8. Станция «Козлова Засека»
  9. Богоявленский собор
  10. Музей Оружия
Сколько стоит экскурсия по Туле в августе 2024
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