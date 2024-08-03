1 час
Групповая
до 20 чел.
В трендеУчимся печатать тульские пряники: групповой мастер-класс в Туле
Погрузитесь в мир сладостей и традиций Тулы, научитесь создавать знаменитые тульские пряники под руководством настоящих мастеров
Начало: В городском пространстве «Искра»
Завтра в 14:00
6 авг в 10:00
1 200₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями
Начало: На площади Ленина
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
30 минут
Мини-группа
до 6 чел.
Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
Попробовать настоящий хлеб и узнать, как его пекут (в мини-группе)
Начало: В городском пространстве «Искра»
Расписание: в среду и четверг в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
7 авг в 11:00
8 авг в 11:00
400₽ за человека
скидка
10%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Ясной Поляне
Сделать эффектные снимки в усадьбе, вдохновлявшей великого писателя
Начало: В музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
52004 680₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККузнецова3 августа 2024Сказать, что нам и детям понравилось -это ничего не сказать!!!! В ходе мастер класса ведущая Ирма рассказывала о истории тульского
- ООльга31 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Было много интересных исторических сведений, интересный красивый маршрут. Прекрасная обзорная экскурсия - прогулка
- ВВадим29 июля 2024Действительно классное времяпрепровождение для тех, кто хочет углубиться в историю хлеба и пекарен в Туле. Рассказчица действительно классно рассказала про
- ЕЕкатерина29 июля 2024Очень уютно, чисто! Много формочек для пряников. Ингредиенты все натуральные, пряники получились действительно очень вкусными! Сопровождалось интереснейшим рассказом! Спасибо огромное, понравилось взрослым и детям 3 и 6 лет!
- ГГалина29 июля 2024Сонечка, милая девушка, очень любит свой город, свою историю, свою работу, рассказывала понятно интересно, с юмором! Нам с дочерью 14
- ЕЕвгения28 июля 2024Татьяна отличный экскурсовод и рассказчик, кладезь интересных исторических фактов и историй! Три часа полетели легко и незаметно:) спасибо огромное за столь интересный материал и экскурсию ❤️
- ВВарвара26 июля 2024Отличная экскурсия, гид Марина очень интересно рассказывает. Мы с мужем в восторге
- ЕЕвгений23 июня 2024Экскурсия длилась в два раза короче запланированного, экскурсовод старался как можно быстрее выдать материал, пройти маршрут и убежать. Из-за чего
- ААлла13 июня 2024Были 13 июня на экскурсии «Хороша ты, Тульская земля!» с экскурсоводом Лилией. Все очень понравилось! Экскурсия интересная, очень живая подача материала! Два часа пролетели мгновенно) спасибо огромное)))
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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