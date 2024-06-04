Экскурсии на 1 день в Туле

Найдено 9 экскурсий в категории «На весь день» в Туле, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Тулы - на Куликово поле
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500 за всё до 18 чел.
Куликово поле: путешествие из Тулы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Куликово поле: путешествие из Тулы
Побывайте на месте великой битвы, осмотрите музей Куликовской битвы и храм Сергия Радонежского. Узнайте историю Тульской области в увлекательной экскурсии
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
8 900 за всё до 3 чел.
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Совершите увлекательное путешествие в прошлое, посетив Куликово поле и усадьбу Богородицкое. Узнайте о великом подвиге князя Дмитрия и истории графа Бобринского
Начало: У Кремля
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
Погрузитесь в историю Куликовской битвы вместе с кандидатом наук. Узнайте о событиях, изменивших ход истории, и посетите знаковые места Куликова поля
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 400 за всё до 4 чел.
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Популярное предложение
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
Поленово - это место, где искусство и природа сливаются в гармонии. Погрузитесь в атмосферу уюта и вдохновения, которую создал Василий Поленов
Начало: В центре Тулы
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
8 900 за всё до 3 чел.
Следами Толстого по Тульской земле (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
18 июня в 09:30
19 июня в 09:30
12 000 за всё до 5 чел.
Автобусная экскурсия на Куликово поле
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
2 отзыва
Автобусная экскурсия на Куликово поле
Начало: Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 200 за человека
Пряности и радости Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Пряности и радости Тулы
Начало: Московский вокзал, Тула
22 июня в 12:00
23 июня в 12:00
7 500 за человека
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Посетить знаменитые карьеры и полюбоваться совместным творчеством природы и человека
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
9 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
    Отличная экскурсия, было очень интересно. Всем рекомендую посещать Куликово поле с экскурсоводом.
  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Автобусная экскурсия на Куликово поле
    Всё хорошо организовано, но не надо ехать в Себово. Мне эта матронушка по-барабану, лучше бы я провёл время в музее Куликова поля. А то там галопом пришлось бежать. Мы ехали на Куликово поле, а не за святой водой.
  • Л
    Лариса
    19 мая 2024
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
    Хотелось бы больше информации о В. Д. Поленове и о месте. Путешествие комфортное, гид вежливый и культурный. Много знает о Туле и области
  • Л
    Лариса
    16 мая 2024
    Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
    Экскурсия хорошо организована, грамотное изложение, вежливый и культурный экскурсовод. Комфортная машина. Рекомендую
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Куликово поле: путешествие из Тулы
    10 мая ездили с подругой по индивидуальному туру на Куликово поле. Давно хотели посетить ратное поле, но прямого сообщения из
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    Тулы нет. Очень рады, что нашли ваш сайт и заказали экскурсию. Мы получили много новой интересной информации от гида Сергея. Грамотно выстроенный маршрут позволил посетить все исторические и мемориальные объекты. Музейный комплекс «Куликово поле» заслуживает отдельное внимание. Замечательный современный интерактивный музей подробно, ясно, наглядно рассказывает о Куликовской битве 1380 года, а также знакомит с исследовательской работой в современное время. Выражаю огромную благодарность работникам фирмы за организацию экскурсии и популяризацию интереса к истории, воспитание чувства гордости за отечество и патриотизма.

  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Из Тулы - на Куликово поле
    Огромное спасибо за экскурсию! Для нас её провёл Николай - прекрасный рассказчик, историк по одному из образований. Он ответил на
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    все наши вопросы и сделал поездку комфортной и интересной. Нас не торопили и мы смогли спокойно и с удовольствием всё осмотреть. Программа поездки хорошо составлена. Море впечатлений за один день. Музей Куликово поле понравился. Рекомендую.

  • А
    Анна
    3 мая 2024
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
    Экскурсия очень понравилась. Сергей подготовил фотографии достопримечательностей Тулы и области и рассказывал о них в пути. В Поленово приехали к
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    открытию касс и парковка ещё была пустая. Позже практически не было свободных мест. В музее экскурсию ведут сотрудники музея. Особенно понравился дом и диорама. Нас не торопили, мы спокойно погуляли, зашли в кафе(их 2). Потом поехали к храму, построенному по проекту Поленова. Экскурсию рекомендую и взрослым и детям.

  • Д
    Дарья
    2 мая 2024
    Из Тулы - на Куликово поле
    Огромное спасибо организатору Александре, гиду Татьяне и водителю Сергею. Все было на высшем уровне. У нас немного изменились обстоятельства и
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    пришлось немного сдвинуть экскурсию по времени, под нас подстроились, маршрут немного изменился, но на обратном пути все запланированное все равно успели посмотреть. Все было четко организовано, все по времени: и все экскурсии и обед. Татьяна замечательный рассказчик, узнали много новых для нас фактов и не только о Куликовом поле.

  • о
    ольга
    30 апреля 2024
    Из Тулы - на Куликово поле
    Очень насыщенная и обширная поездка. Прекрасный современный музей, бережное отношение к истории с одной стороны и удачное использование современных технологий
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    с другой. Когда ты оказываешься в центре боя… потрясающе… Гиды Павел и Татьяна- отдельное спасибо - просто влюбили в свой родной край. Молодцы!!!!

  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2024
    Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
    Илья, спасибо огромное за экскурсию! Познавательно и интересно. Рекомендую!
    Илья, спасибо огромное за экскурсию! Познавательно и интересно. Рекомендую!Илья, спасибо огромное за экскурсию! Познавательно и интересно. Рекомендую!Илья, спасибо огромное за экскурсию! Познавательно и интересно. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "На весь день" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 4 200 до 13 400. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Тулу на 1 день, гиды Тулы подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Тулу так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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