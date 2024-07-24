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историю,с прекрасным тонким чувством юмора. Подача информации очень живая,с интересными экскурсами в историческое прошлое,на каждое историческое прошлое есть своя история,мы не ожидали такой насыщенной и продуманной информации за такое короткое время и,главное,что все отложилось в голове и запомнилось)) очень позитивный настрой,энергетика у Артема яркая и заряжающая. Видно,что он глубоко вникающий человек во все исторические вехи своего города,знающий нюансы не из «сухого» источника. Однозначно рекомендую Артема,как проводника по закоулкам древней и новейшей истории из жизни города,и его известных горожан! Спасибо,Артем,процветания и успехов!