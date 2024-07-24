Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Туле, цены от 550 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Пешая
61 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Пройдите увлекательную прогулку по старинным улочкам Тулы, окунитесь в атмосферу Тульского кремля и узнайте историю города мастеров и оружейников
Начало: Ул. Демонстрации, д. 1А/1
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
550 за человека
Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Пешая
2 отзыва
1 час
Групповая
до 20 чел.
Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Начало: Ул. Советская, д. 11/5, пекарня «Традиция»
Расписание: Каждый день в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
1 200 за человека
Автобусная экскурсия на Куликово поле
Пешая
На автобусе
11 отзывов
11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Куликову полю в Туле: историческое наследие России
Узнайте о великой битве 1380 года на Куликовом поле, посетите музейные комплексы и ощутите дух средневековой России. Забронируйте автобусную экскурсию
Начало: Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
10 авг в 09:00
17 авг в 09:00
4 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    24 июля 2024
    Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Шикарная экскурсия. Рекомендую к посещению. Столько информации и памятников культуры были представлены в рамках знакомства с городом. Лучшая
  • Т
    Татьяна
    23 июля 2024
    Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Всем привет) 22.07 были на пешеходной обзорной экскурсии в Туле,с гидом Артемом,что могу сказать: впечатления самые наилучшие! Артем увлекающийся,образованный,хорошо знающий
    читать дальше

    историю,с прекрасным тонким чувством юмора. Подача информации очень живая,с интересными экскурсами в историческое прошлое,на каждое историческое прошлое есть своя история,мы не ожидали такой насыщенной и продуманной информации за такое короткое время и,главное,что все отложилось в голове и запомнилось)) очень позитивный настрой,энергетика у Артема яркая и заряжающая. Видно,что он глубоко вникающий человек во все исторические вехи своего города,знающий нюансы не из «сухого» источника. Однозначно рекомендую Артема,как проводника по закоулкам древней и новейшей истории из жизни города,и его известных горожан! Спасибо,Артем,процветания и успехов!

  • Т
    Татьяна
    21 июля 2024
    Автобусная экскурсия на Куликово поле
    Очень интересная экскурсия, с хорошей организацией (не было накладок, все динамично), в Сербино были 1 час, но этого времени достаточно,
    читать дальше

    чтобы зайти в храм, в музей Матроны и просто подышать ароматом полевых трав, прекрасный экскурсовод Екатерина, весь путь интересно рассказывала (спасибо, Катя), в общем, все на отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
  2. Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
  3. Автобусная экскурсия на Куликово поле
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Кремль
  5. Успенский Собор
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Храм Сергия Радонежского
  8. Станция «Козлова Засека»
  9. Богоявленский собор
  10. Музей Оружия
Сколько стоит экскурсия по Туле в августе 2024
Сейчас в Туле в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 550 до 4 200. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Туле на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 74 ⭐ отзыва, цены от 550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам