2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Пройдите увлекательную прогулку по старинным улочкам Тулы, окунитесь в атмосферу Тульского кремля и узнайте историю города мастеров и оружейников
Начало: Ул. Демонстрации, д. 1А/1
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
550₽ за человека
1 час
Групповая
до 20 чел.
Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Начало: Ул. Советская, д. 11/5, пекарня «Традиция»
Расписание: Каждый день в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
1 200₽ за человека
11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Куликову полю в Туле: историческое наследие России
Узнайте о великой битве 1380 года на Куликовом поле, посетите музейные комплексы и ощутите дух средневековой России. Забронируйте автобусную экскурсию
Начало: Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
10 авг в 09:00
17 авг в 09:00
4 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем24 июля 2024Шикарная экскурсия. Рекомендую к посещению. Столько информации и памятников культуры были представлены в рамках знакомства с городом. Лучшая
- ТТатьяна23 июля 2024Всем привет) 22.07 были на пешеходной обзорной экскурсии в Туле,с гидом Артемом,что могу сказать: впечатления самые наилучшие! Артем увлекающийся,образованный,хорошо знающий
- ТТатьяна21 июля 2024Очень интересная экскурсия, с хорошей организацией (не было накладок, все динамично), в Сербино были 1 час, но этого времени достаточно,
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Туле в августе 2024
Сейчас в Туле в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 550 до 4 200. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Туле на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 74 ⭐ отзыва, цены от 550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь